TikTok es la aplicación de la que todos “los jóvenes” hablan por estos días. Usted no entiende qué es, cómo funciona ni sabe a qué hora llegó al momento de su vida en el que dice “los jóvenes”. Pero bueno, la vida es así, dura.

Recuerde cuando usted se sentía lo máximo porque podía manejar la impresora de la casa y sus papás lo miraban como si hubiera hecho brujería. Bueno, llegó la hora de aceptar que, así como a ellos, la tecnología ya se le adelantó y necesita ayuda.

TikTok es una aplicación que le permite compartir videos por periodos cortos. El gran atractivo es que a esas producciones les puede escribir encima, dibujar y poner filtros que seguramente ya ha visto en otras redes sociales como Instagram y Facebook, así como retos de bailes y preguntas entre parejas -que después terminan divorciadas-.

A continuación encuentre 10 consejos para usar TikTok si tiene más de 30 años:

1. Cuando descargue TikTok:

Cuando baje la aplicación, no intente usarla de una vez. Entrar a navegar las profundidades de TikTok solo es algo que no se le recomienda a ningún mayor de 25 años.

La primera vez que bajé la app no entendí nada y la borré del fastidio que me dio. Pero después hice algo que le recomiendo hacer: busqué la ayuda de una persona joven (mi hermana menor) y le pedí que me explicara cómo funciona. Entonces, haga eso. Búsquese un primito, una hermanita, un sobrinito, una hijita que le haga el favor de explicarle TikTok. Así ahorrará tiempo y genio.

2. No suba videos comprometedores

Recuerdo que cuando supe de la existencia de TikTok, mi respuesta fue “ah, o sea que es para subir videos a lo loco”. Esto no es correcto.

En teoría suena como la aplicación perfecta para eso porque usted manda un video random y la gente se divierte y comparto. Pero hay dos cosas que hasta ahora no ha tenido en cuenta. Primero, que cualquier persona lo ve porque es fácil hacerse viral. Y segundo, que usted no sabe cómo pueden usar ese video en el futuro.

Créame, se lo dice alguien que una vez le mandó un video a una amiga preguntándole “¿Compro este brassiere?” justo en un momento en el que dicha amiga tenía al lado a su jefe.

3. Cuidado con el doble clic

Si lo llega a hacer, le dará «me gusta» y el algoritmo empezará a mostrarle solo videos de ese tipo. Entonces cuidado con los bailes candentes y los retos sugestivos, pues TikTok está vigilándolo a través de sus gustos.

Entonces si vio algo que le gustó, sencillamente diga “oh, qué chévere”, guarde el recuerdo en su cerebro y siga con su vida.

4. Olvídese de los videos horizontales

Intente no subir videos horizontales. Como esto no es una regla, obviamente usted puede hacer lo que quiera y habrá momentos en los que quiera grabar de forma horizontal.

Pero en general, intente usar el celular verticalmente porque las personas que verá su contenido, tendrán el celular en la mano como lo coge la gente normal: verticalmente.

Nadie quiere tener que estar volteando el celular todo el tiempo para entender videos de 30 segundos.

5. Ojo con la duración de los videos

Piense en los demás y sea consciente del tiempo. Cuando alguien ve un TikTok larguísimo, lo más probable es que se aburra y se lo salte.

Piense “si yo no fuera yo, ¿me gustaría ver esto?”. Mirar en lo más profundo de su corazón y aceptar que no, que nadie quiere gastar 370 segundos de su vida viendo videos borrosos u oscuros de un concierto, hará que su vida sea mejor.

Muchas veces con una o dos fotos en video basta.

6. Si va a tomar, no tiktokee. Si va a tiktokear, no tome

Como todas las cosas que sacan el lado tonto de uno, TikTok es una aplicación divertida si uno está un poquito prendido. Habrá risas y diversión si dos personas con dos copas encima aceptan el reto del baile de Anita. Pero sepa contenerse.

Si su plan es emborracharse, guarde el celular o dígale a un amigo que si lo ve usando TikTok, le pegue en la mano.

Nadie quiere ver videos de gente borracha gritando “woooooooo” con los ojos perdidos.

7. Los videos privados no van a TikTok

No le envíe a sus contactos por chat privado algo que ya va a poner en su TikTok. En primer lugar, ellos van a decir “esto ya lo vi”.

En segundo, es un acto que huele un poco a desesperación. Si quiere que alguien vea su TikTok, tenga fe y ya. Si la persona nunca lo vio, supérelo. Es solo una aplicación.

8. No haga TikToks de 1 segundo

A la gente no le gusta perder el tiempo y nadie va a pensar que es algo chistoso.

9. Ojo con el sonido

Si está grabando un video y lo importante es lo que está mostrando pero no el sonido, quíteselo. TikTok tiene la posibilidad de silenciar videos cuando uno no quiere que sus contactos oigan la bulla del fondo.

10. No use TikTok mientras maneja

Esto es tan básico como “no envíe mensajes de texto mientras maneja”, “no escriba tuits mientras maneja” y “no hable por celular mientras maneja”.

Siempre que veo un TikTok de alguien manejando, pienso “esta es la última grabación antes de su muerte”.

Tal vez puede hacerlo cuando el semáforo esté en rojo pero corre el riesgo de que la persona del carro que está al lado lo vea haciendo caras tontas.

11. No salude con ‘buenos días’ ni ‘buenas noches’

No diga “buenos días” ni “buenas noches” en TikTok como si usted fuera una celebridad con un club de fans que se muere por saber todos y cada uno de sus movimientos. Tiktokear es algo que se hace de una. Usted pone un video y listo.

No tiene que estar saludando ni despidiéndose como si fuera una transmisión televisiva.

12. Ojo con las sucursales en redes sociales

No convierta sus demás redes sociales en sucursales de TikTok. Está bien que de vez en cuando suba a Instagram un TikTok que le gustó (porque por fin salió fotogénico o porque fue algo chistoso) pero no sea una de esas personas que suben todos sus videos a las demás redes sociales que existen porque esto parecerá un intento desesperado por llamar la atención.

13. Diviértase

Finalmente, encuéntrele la gracia y diviértase pero no exagere. No sea una de esas personas que tiktokea todos y cada uno de los movimientos de su día.

En otras palabras, cálmese.

