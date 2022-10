¿Cuáles son las ‘apps’ que roban las contraseñas de Facebook?

Las aplicaciones que roban contraseñas en Facebook son cada día más populares. Tan solo basta una búsqueda en Google para encontrar toda una oferta variada de estas herramientas, que cualquier persona puede utilizar sin conocimiento en programación o robo de datos.

Esto generó una alerta en las centrales de Meta, compañía a cargo de Facebook, Instagram y WhatsApp, en la que al no tener las herramientas suficientes para contrarrestar los ataques, decidió compartir con los usuarios aquellas herramientas que utilizan las personas inescrupulosas que quieren entrar a su Facebook sin que usted se de cuenta.

“Más de un millón de personas en el mundo han quedado expuestas a estas aplicaciones que roban contraseñas. Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que hayan sido pirateadas”, afirmó en un comunicado David Agranovich, director de ciberseguridad de Mark Zuckerberg.

¿Cuáles son las aplicaciones?

Meta aseguró que se tratan de 400 aplicaciones aproximadamente que se pueden descargar de la tienda de Google Store y App Store de Apple. Las más populares son las apps que prometen pagos en dólares por jugar unos minutos; las le ayudan a cambiar la VPN de su país -es decir, aquellas que alteran su dirección IP para que pueda simular que está entrando desde otro lugar de procedencia-, entre otros servicios.

Al tratarse de tantas herramientas maliciosas, Meta recomendó que evite interactuar con aquellas ‘apps’ que le piden entrar con sus credenciales de Facebook, es decir, lo que piden un gran porcentaje de herramientas digitales.

¿Para qué se roban las contraseñas de Facebook?

Los expertos de Meta aseguran que se tratan de herramientas de espionaje que pueden descargar parejas celosas o poco confiadas en su relación. Así como familiares que desean saber su ubicación todo tiempo, en la mayoría se trata de padres de familia preocupados por el bienestar de sus hijos adolescentes.

Sin embargo, aseguran también que hay herramientas que realizan un robo indiscriminado de información, para luego venderla a grandes compradores a través de la Deep Web, con esto le pueden robar fotografías personales, datos sensibles e incluso suplantar su identidad.

Lista de aplicaciones que roban contraseñas de Facebook

Aunque Meta, en colaboración con Google, reveló que las aplicaciones maliciosas para robar contraseñas en Facebook ya fueron desmontadas de la tienda principal -al igual que en la App Store-, lo cierto es que vuelve a aparecer con otros nombres.

Aquí le mostramos algunas de las aplicaciones más populares que le pueden robar sus datos:

1. Linterna

Las aplicaciones que le ofrecen potenciar la pantalla de su celular para convertirse en una potente linterna son en realidad una herramienta para obtener información personal de su celular.

2. CreepyArtist

La tienda de Google y de Apple cuenta con una amplia gama de herramientas para editar fotos para que parezcan antiguas o incluso una caricatura. En su mayoría no funcionan bien, como es el caso de CreepyArtist, aplicación que los mismos usuarios advierten en sus comentarios. “No sirve para nada y sí me pide entrar con Facebook para usar la aplicación”, comenta Claudio Testa.

3. BuzzVideo

Existen aplicaciones que le prometen el pago rápido de dólares por ver videos y realizar sencillas actividades. Es el caso de BuzzVideo que le pide entrar con su cuenta de Google o Facebook para empezar a recibir dinero por ver videos en YouTube. Puede que después de 410 horas reciba un dólar, pero por detrás su información es lentamente sustraída por personas inescrupulosas.

4. Bybit

Las herramientas para comprar criptomonedas o invertir en la bolsa de valores de Nueva York tienen una alta volatilidad porque aparecen y desaparecen constantemente de la tienda de Google y Apple. Con Bybit, los usuarios aseguran tener que ingresar con sus contraseñas de Facebook para poder invertir, luego la aplicación se bloquea y no hay soporte al cliente. Es decir, es una app de poco fiar.

5. Jackpot Frenzy Pusher

Tenga cuidado con todos los juegos que le prometen ganar 100 dólares en un día. Eso no existe, por más que exista una aplicación que le diga que sí, por favor, no le haga caso. Por ejemplo, Jackpot Frenzy Pusher le pide antes de jugar ingresar con su cuenta de Facebook o Google para obtener una bonificación de 5 dólares para empezar a jugar. Por favor, no caiga en estas aplicaciones que roban sus contraseñas.

