Truecaller: ¿El identificador de llamadas es tan bueno como lo pintan?

Truecaller es una aplicación hecha por suecos e indios para identificar llamadas en su celular. Tiene más de 800 millones de descargas de las tiendas de Google Store y App Store (Apple) gracias a su identificador llamadas entrantes; bloqueo de spam y sus alertas de posibles fraudes telefónicos.

Con estas funciones, la aplicación creada en 2009 se ha convertido en el identificador de llamadas más descargado del mundo. Gracias a esto, sus desarrolladores han logrado agregar otras herramientas como el bloqueo de mensajes de texto con virus, así como identificar el nombre y correo electrónico de cualquier teléfono en el mundo.

A esto súmele que la aplicación es capaz de notificarle al usuario si la persona a la que está llamando está en una conversación o si está viendo el celular en ese preciso momento.

De eso tan bueno no dan tanto

Otra de las funcionalidades que Truecaller ofrece es buscar números de contactos que necesite con tan solo poner el nombre y el apellido, así como llamadas gratuitas entre usuarios que tengan descargada la aplicación.

Sin embargo, todo esto no es gratis. Aunque usted puede descargar la aplicación sin tener que pagar, lo cierto es que su contrato, en pocas palabras, le pide que acepte entregar toda su información.

¿Qué datos tiene Truecaller de mí?

Truecaller almacena sus datos de usuario como número de teléfono, identidad de género, estadísticas de uso del teléfono móvil, país, operador, palabras clave que suele utilizar en sus conversaciones e información personal, sin importar si usted es un usuario de Android o iOS.

Y aquí no acaba la lista de datos personales que debe entregar al identificador de llamadas. A eso se le suma toda su base de datos registrada en su tarjeta SIM o memoria del celular. Eso incluye números, fotos, nombres completos, correos electrónicos y registros de ubicación de sus contactos.

En pocas palabras, Truecaller le dice directamente que obtendrá toda su información a cambio de que usted pueda utilizar “libremente” su base de datos. Y lo ponemos entre comillas porque si desea acceder a todos los usuarios registrados en la aplicación, deberá pagar $249.000 pesos colombianos al año.

¿Cómo hacer de Truecaller menos invasivo?

En pocas palabras lo mejor es no tener la aplicación y contestar todas las llamadas de spam que le lleguen. Sin embargo, si ya cuenta con Truecaller en su celular, lo mejor es que vaya a configuración y limite el uso de su información personal al mínimo.

Por ejemplo, dentro de la aplicación puede bloquear su perfil para que nadie pueda identificar o rastrear su número de teléfono. También puede desconectar su cuenta de Google, en la que Truecaller puede tomar información de Gmail, Drive u otros servicios de esta empresa con fines comerciales, es decir, para mostrarle publicidad personalizada.

Si en este punto está sorprendido y lo primero que quiere hacer es eliminar Truecaller, vaya primero a la página web truecaller.com/unlisting para dejar de aparecer en su base de datos. Si se compara con otras aplicaciones con la misma oferta de servicios, hay que destacar que Truecaller es de las más fáciles de salir.

Datos a tener en cuenta de Truecaller

Aunque se pueda salir de Truecaller, la aplicación se quedará con sus contactos, por lo que tendrá que contarle -al menos a sus más allegados- que si desean pueden eliminar uno a uno los contactos que aparecen en la base de datos de este identificador de llamada.

Por otro lado, los usuarios han encontrado que la batería de su celular dura mucho menos de lo esperado, así como una ralentización de todas las funciones del dispositivo. “Identifica las llamadas como lo promete, pero ralentiza demasiado el móvil, uno se demora en contestar porque se queda pegado. No da la opción de responder a tiempo la llamada y se bloquea constantemente”, dice Ricardo Muñoz, un usuario frecuente.

Entre tanto Daniel Moranthe, otro usuario, dice que no ha tenido problemas con la aplicación: “Nuestros datos ya están registrados en todos lados, entonces no tengo nada que ocultar. La aplicación me ha ahorrado muchísimo tiempo. Lo único que le mejoraría es un filtro para encontrar los números que uno necesita de forma rápida y eficiente”.

Otros identificadores de llamadas

Getcontact es el primo- hermano de Truecaller, pero con menos intrusión en la privacidad del usuario. En primer lugar no accede a sus mensajes de texto -que es una de las principales vías para validar sus cuentas bancarias y de correo electrónico-, así como tampoco se queda con sus contactos. Eso sí, para un funcionamiento de la aplicación toca pagar una mensualidad de $25.000 pesos mensuales.

En esta categoría también se encuentra CallApp, una aplicación estadounidense que es mucho más agresiva a la hora de obtener información. Por ejemplo, su contrato le pide acceso directo a fotos, videos y mensajes de voz, así como a sus redes sociales, es decir, va mucho más allá de Truecaller.

