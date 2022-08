Evitar el dolor de estómago es uno de los retos de las empresas a nivel mundial. Algunos sacan al mercado líquidos adormecedores, otros píldoras y otros le apuestan a gadgets capaces de analizar el aliento y sus componentes químicos.

A esto último se dedican FoodMarble y Lumen, dos compañías europeas que desarrollaron unos dispositivos que le dicen al usuario la composición de gluten, lactosa o cualquier producto que le está produciendo ese molesto dolor de estómago.

La tecnología contra los males del estómago

“Si tengo intolerancia a la lactosa y tomo un yogur que dice en la etiqueta «deslactosado», pero me siento mal. Lo que hago es soplar y el aparato me dice que comí algo que tenía 0,36 % de lactosa. Es decir, que eso me generó una reacción en el intestino por la descomposición. Hasta ahí llega la función de este dispositivo”, cuenta la doctora Adriana Botero, nutricionista con cuatro diplomados y un máster en nutrición humana.

Aunque esta innovación no está avalada por la comunidad científica, Dror Ceder, fundador de Lumen, aseguró a la BBC que “con este aparato ya no debe adivinar cuánta azúcar había en aquel postre o cuántas calorías quemó en su última carrera. Aquí le mostraremos si lo que está quemando son carbohidratos o grasa”.

De la mano del especialista

Al ser potencializados por la inteligencia artificial, FoodMarble y Lumen prometen diseñar una dieta para cada usuario, a través de una lista de sugerencias y recetas.

Sin embargo, la doctora Botero asegura que para tomar decisiones sobre la alimentación o cualquier otra dieta es mejor acudir a un especialista. “Si yo soy una persona y tengo una enfermedad digestiva, tengo que sí o sí que acudir a un especialista. Ahí me darán consejos específicos y una medicina especializada para tratar el tema”.

FoodMarble, para los irritables del estómago

Lisa Ruttledge, Aonghus Shortt y Peter Harte, científicos irlandeses, están detrás de este dispositivo, cuya idea surgió porque Ruttledge tenía problemas de intestino irritable.

Esto motivó a los emprendedores a crear FoodMarble. “Utilizamos nuestros antecedentes de ingeniería y conocimiento en la ciencia de los alimentos para crear un dispositivo pensado para acabar con los problemas digestivos”, comenta Harte al portal Irish Times.

Aunque el aparato le informa sobre los problemas que sufre. Debe tener en cuenta la voz de un especialista, quien es el que determinará cuál es el mejor tratamiento para usted.

“Esta tecnología, de usar el aliento para detectar anomalías en el sistema digestivo, ya existe desde hace mucho tiempo. Se trata de una prueba para comprobar si el paciente tiene helicobacter pylori. Es decir, una bacteria que se aloja en las paredes del estómago, que si no se trata a tiempo, produce células cancerígenas”, comenta Botero.

FoodMarble está diseñado para analizar el aliento de cualquier persona sin importar la condición de su intestino. “Las pruebas que hacemos con este dispositivo arrojan datos objetivos sobre el funcionamiento digestivo. De hecho, se trata de una ciencia establecida, pero que hasta ahora requería de máquinas grandes y caras para medirlo”, cuenta Harte.

¿Se vende en Colombia?

Actualmente, FoodMarble cuesta 169 dólares a través de internet. Esto incluye el dispositivo, cargador, estuche y enlace de descarga de la aplicación con la que se conecta el dispositivo.

Entre tanto, Lumen ofrece su aparato en 299 dólares. Esto incluye una base para cargar el dispositivo, cable USB tipo C y membresía de un año a la aplicación.

Vale la pena recordar que estos dispositivos realizarán una pequeña parte del proceso para detectar alguna anomalía en el intestino. “Para lo demás considero que la atención personalizada es lo mejor para darle un tratamiento y los antibióticos que necesita para solucionar su problema”, concluye Botero.

