Según la Organización Mundial de la Salud, 30 % de los casos de cáncer en países occidentales están relacionados con malos hábitos alimentarios. Después del tabaco, la segunda causa prevenible de cáncer está en la alimentación, tanto así que numerosos estudios resaltan la importancia de una dieta saludable como factor protector contra esta enfermedad. Entonces, ¿es posible tener una dieta anticancerígena?

La buena noticia es que sí

Podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para minimizar los riesgos de desarrollar cualquier tipo de cáncer por medio de lo que ingerimos.

La mala noticia es que el cáncer depende de muchos factores, por lo cual, comer de manera sana, aunque minimiza el riesgo, no garantiza que estaremos siempre libres de la enfermedad.

Una persona debe comer al menos 400 gramos de fruta al día. Foto: bitt24 / Shutterstock

La médica nutricionista dietista Milena Lima de Moraes, profesora asistente del Departamento de Nutrición Humana de la Universidad Nacional de Colombia, resalta que la evidencia científica muestra una fuerte asociación entre el cáncer y el escaso consumo de verduras y frutas, y una ingesta alta de carbohidratos refinados, grasas y alimentos industrializados.

Las investigaciones sobre la dieta anticancerígena

“Las investigaciones muestran que hay alimentos con alto contenido de unas sustancias llamadas fitoquímicos, que no son nutrientes en sí mismos, sino que nos ayudan a prevenir la proliferación de células cancerígenas”, explica Moraes, quien aclara que no existen alimentos milagrosos ni en la prevención ni en la cura de la enfermedad.

Con ella coincide la nutricionista Nancy Sanabria, del Instituto de Cancerología, quien supervisa la alimentación de pacientes oncológicos. “La gente habla del noni, de la guanábana y de muchos otros como frutas milagrosas. Yo siempre les digo a los pacientes que todas las frutas y verduras son saludables porque contienen antioxidantes que le ayudan al organismo a luchar contra los radicales libres, pero no hay pruebas de que curen el cáncer y los pacientes deben acompañar su tratamiento oncológico de una alimentación equilibrada”, explica.

La clave desde el punto de vista preventivo, está en dos aspectos: consumir la mayor cantidad posible de alimentos no procesados y tener una dieta equilibrada, es decir, que incluya todos los grupos de nutrientes.

Las frutas y verduras tienen antioxidantes que combaten los radicales libres. Foto: bitt24 / Shutterstock

¿Dónde está el secreto de la dieta anticancerígena?

Para la doctora Moraes, el secreto está en regresar a lo natural, en lo posible. “Hoy dependemos en exceso de la industria alimentaria y consumimos muchos productos ultraprocesados, llenos de aditivos. No podemos prescindir totalmente de ellos, pero debemos limitar su consumo. La idea es disminuir al máximo los que tengan mayor cantidad de aditivos como sal, azúcar y grasa, pero sobre todo, los que además contengan colorantes, saborizantes y conservantes”.

La experta agrega que es una gran ironía en estos tiempos de paladares gourmet que los adultos busquen lo mejor pero al mismo tiempo les ofrezcan a los niños las comidas más procesadas y de menor calidad. “Los menores hoy comen muchos paquetes o industrializados, como las papas fritas o los nuggets, que son todos los sobrados del pollo. Además, se ha establecido que un niño de 6 años hoy ya ha comido más azúcar que la ingerida por un adulto en toda su vida hace cincuenta años”.

Algunas pautas

Las frutas y verduras tienen antioxidantes que combaten radicales libres.

Las frutas y verduras son los mejores aliados de la salud por muchos motivos: proporcionan gran cantidad de nutrientes, no causan obesidad y, además, muchas frutas y verduras contienen fitoquímicos, sustancias que tienen función antioxidante y que, por lo tanto, ayudan a reducir las inflamaciones. También actúan como protectores cardiovasculares y previenen procesos tumorales.

Algunas de las sustancias fitoquímicas más beneficiosas son el betacaroteno y otros carotenoides de las frutas y verduras; el resveratrol, del vino tinto; los polifenoles del té; los isotiocianatos de las verduras crucíferas (de la familia del repollo, como la col china, la berza, el brócoli, las coles o repollos de Bruselas, el colirrábano, la col rizada, la mostaza y la coliflor), y el sulforafano, un fitoquímico contenido en brotes de brócoli, que mejora la capacidad antioxidante del cuerpo y la desintoxicación de compuestos químicos introducidos en el organismo.

Adiós a la obesidad con esta dieta anticancerígena

Dado que la obesidad está relacionada con la aparición de diversos tipos de cáncer, resulta esencial mantener un peso adecuado. Para lograrlo es importante: limitar el consumo de grasas saturadas y reducir al mínimo la ingestión de grasas trans (presentes, por lo general, en productos industrializados); incrementar el consumo de frutas, verduras y legumbres, así como el de harinas integrales y nueces; limitar el uso de azúcares y de sal, utilizar solo sal yodada; consumir porciones pequeñas, por ejemplo, la cantidad de proteína recomendada por persona; según explica la doctora Sanabria, es la que cabe en la palma de la mano.

En Colombia, un paraíso frutal megadiverso, las personas deberían ingerir más cantidad y variedad de frutas. Según la doctora Moraes, la recomendación estándar es que cada persona consuma al menos 400 gramos de fruta al día. “En Colombia, el promedio de consumo es de 220 gramos al día. Las frutas no son caras y hay gran variedad en el país, por lo cual no habría excusa para no comerlas”, comenta.

