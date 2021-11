Suena la alarma por la mañana, hace todo lo posible para apagarla y volver a la cama por cinco minutos más. Luego vuelve a sonar y, sin remedio, la apaga definitivamente anunciando así que empezó su día. Antes de llegar al baño piensa en las reuniones y juntas que debe atender durante el día y de los trancones que lo esperan en la calle. Entra a la ducha y aunque el agua cae sobre usted, aún está dormido y aún no se hace la pregunta correcta.

Aunque parece una clara descripción de la rutina de cualquier persona, es el escenario que la neurocientífica Lisa Feldman Barrett usó para explicar que no se trata de un problema de sueño profundo, sino de enfrentar un día nuevo de trabajo.

¿Cuál es la pregunta que debo hacerme por la mañana?

“¿No les pasa que los fines de semana se olvidan de poner la alarma y se levantan con mejor ánimo e incluso un poco más temprano?”, preguntó Barrett en una de su charla TED, donde explicó que “todo se trata de una relación directa entre las emociones, sensaciones físicas y el cerebro”.

En otras palabras, la investigación concluyó que lo que la gente siente, antes de levantarse es temor, y eso es lo que lo obliga a hacer tiempo de más en la cama para reducir ese sentimiento. Barrett explica que la sensación no viene necesariamente de enfrentar la mañana y la rutina, muchas veces se trata de una pesadilla, hambre o por deshidratación.

“Su cerebro está buscando una explicación para esas sensaciones que su cuerpo comunica como miedo o desdicha”.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

La neurocientífica empezó un experimento para dar respuesta a este fenómeno tan común a nivel mundial. En primer lugar, reclutó a 100 oficinistas con problemas para levantarse por la mañana para que se preguntaran lo siguiente:

“¿Podría esto tener una causa puramente física?”.

La pregunta debían hacérsela durante treinta días y durante este tiempo, más del 70 % de los trabajadores mejoraron su tiempo para despertar. A este ejercicio lo bautizó como ‘Las siete palabras para despertar’.

“Luego de la pregunta, las personas encontraron que tenían sed, hambre y miedos infundidos sin argumento. Una vez los enfrentaron con un vaso de agua, desayuno y un pensamiento más claro, el temor desapareció”, cuenta la autora de la investigación en su charla TED.

¿Qué pasa si con esa pregunta no se elimina la sensación de miedo y sigo durmiendo?

Si sigue con un sueño pesado por la mañana, a pesar de que descansó 8 horas, Barrett le sugiere preguntarse:

“¿Podría ser esto una señal para el cambio?”

Si la respuesta es positiva y siente un malestar general o infelicidad por las mañanas al llegar a su trabajo, es hora de hacer un cambio drástico en su vida laboral.

“A mí me sucedió lo mismo. Ignoré la molestia hasta que se convirtió en una carga imposible de levantar. Finalmente las señales fueron tan fuertes que no podría evitarlas. Es por eso que le digo a la gente que no acepte el miedo matutino y diga “las cosas son como son”. Sino que usen esta pregunta para que sean honestos con ellos mismos, porque es imposible engañar al cerebro”, sentencia Barrett.

