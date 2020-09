Este artículo, titulado originalmente Escuche la playlist avalada por la ciencia para quemar calorías, fue publicado el 24 de enero de 2019.

Escuchar ‘Bajo el agua’ de Manuel Medrano o ‘Happier’ de Ed Sheeran en una playlist cuando se ejercita puede hacerlo sentir que puede devorarse el mundo, e incluso que es capaz de hacer más sentadillas que la semana pasada. Sin embargo, un equipo de investigadores revelaron que puede afectar su quema de calorías.

Según una investigación de la Universidad de Osnabrück, Alemania, la música es importante a la hora de hacer ejercicio, pero hay que elegir con detalle las canciones. “Los estudios muestran que la música pop es importante para aumentar el rendimiento cuando se trata de levantar pesas. Sin embargo, si lo que quiere es quemar calorías, debe escuchar canciones que tenga un ritmo fuerte marcado por la batería”, reveló el doctor Marcelo Bigliassi.

Para sorpresa de muchos, el estudio también reveló que las letras de las canciones también afectan el rendimiento deportivo. La quema de calorías se vio claramente afectada luego de eliminar la letra de las canciones. “Si su objetivo es correr no puede escuchar canciones tranquilas o de un menos de 40 pulsaciones por minuto (BPM)”.

Por último, otro factor motivacional para entregarlo todo en el gimnasio es el volumen de la canción. Según un estudio, realizado por la consultora Edworthy y Waring, reveló que el efecto motivador es más fuerte si la canción se escucha en un volumen más alto. “Se recomienda que la música esté fuerte en los últimos 5 minutos de entrenamiento para quemar más calorías. Se recomienda no exceder este tiempo ya que el oído es un órgano muy sensible”.

Amazon Music aprovechó el estudio para asociarse con la universidad y crear una playlist que cumpla con los requisitos para quemar calorías y fortalecer los músculos. De ahí que el resultado sea una camaleónica lista de reproducción que va desde Kendrick Lamar, Post Malone e incluso Britney Spears.

Si usted cuenta con un dispositivo de Amazon haga la siguiente pregunta: “Alexa, reproduce la lista ‘Entrenamiento de alto rendimiento’ y enseguida escuchará las 60 canciones elegidas por los expertos. Entre tanto, aquí le mostramos las primeras 12.

Power, Kanye West



Best friend, Sofi Tukker



Runnin’ Lose it All, Naughty Boy feat. Beyoncé



One Kiss, Calvin Harris feat Dua Lipa



Where are you now, Skrillex, Diplo & Justin Bieber



Rollin’, Limp Bizkit



Better Now, Post Malone



Remedy, Alesso



Sick Boy, The Chainsmokers



Bella Ciao, El profesor & Hugel



Thunderstruck, AC/ DC



Work B**ch, Britney Spears