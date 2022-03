Llorar, la solución para el estrés, la angustia y tristeza

Deje a un lado las píldoras para el dolor de cabeza, los calmantes para la angustia y las drogas con efecto placebo, para la tristeza. Según la investigación de Jonathan Rottenberg y Lauren M. Bylsma, neurólogos de la Universidad de La Florida, en Estados Unidos, llorar ayuda a quitar la depresión y el estrés.

Esta fue la conclusión a la que llegaron los expertos luego de analizar la actividad neuronal de más de 3.000 pacientes, quienes aseguraron que atravesaban un momento de dolor, depresión y estrés en sus vidas.

Llorar, una histórica solución

El Dr. William Frey, de la Universidad de Minnesota, descubrió lo mismo en 1981, cuando lanzó su estudio titulado Experto en lágrimas, en el que explica que llorar libera endorfinas, alentando al cuerpo a generar sensaciones de felicidad y bienestar.

Aunque parece que los estudios no dicen nada nuevo, una tercera investigación, del profesor Hidefumi Yoshida de Japón, del Nippon Medical School, reveló que aunque llorar es bueno para la salud, las personas prefieren no hacerlo. Esto lo descubrió cuando entrevistó a 100 pacientes, de los cuales el 94 % aseguró que prefiere no llorar, aunque sea bueno para la salud.

Entre las razones que Yoshida encontró fue que los pacientes no saben cómo expresar sus sentimientos y en otros casos, extremos, no saben llorar. Gracias a esta situación, Yoshida desarrolló un taller para enseñar a llorar.

Si a usted le pasa lo mismo, siga los consejos que dejó Yoshida en el Japan Times:

1. Hay que tener en cuenta que llorar es una necesidad

Yoshida explica que llorar al menos una vez a la semana ayuda a mejorar la resiliencia, las defensas y reduce los índices de estrés.

2. Si no puede llorar

Recuerde la última vez que lloró e intente descubrir cuál fue el detonante. Una vez lo tenga en mente, recuérdelo y piense en el problema o situación por el que está atravesando.

3. Cada persona llora diferente

El duelo frente al estrés, la tristeza o la depresión es diferente para cada uno. Algunos lo hacen de inmediato para enfrentar los problemas y otros necesitan un tiempo para reflexionar sobre la situación.

4. Déjese llevar

Aproveche las canciones, películas o libros conmovedores para dejar salir las lágrimas, esto le ayudará a ser una persona más comprensiva con los demás y logrará una “calma psicológica” como lo revela Yoshida.

