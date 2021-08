Estas cinco empresas colombianas ofrecen productos orgánicos que seguramente usted ha querido tener de manera más natural. Aquí una pequeña selección de marcas que esperamos le abra el camino a esta tendencia.

Pura Cremas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pura Cremas (@puracremas)

Felipe es el dueño de esta empresa que lleva 7 años en el mercado. Él decidió abandonar la ciudad, y en su casa de Suesca montó una botica natural en la que hace cremas, jabones y geles para el cuerpo y la cara, con esencias de lavanda, geranio y naranja, por ahora.

Todos los ingredientes son orgánicos y naturales. La cera de opérculo, con la que se hacen las cremas, proviene de proveedores locales y el cultivo de lavanda es único en la zona. La filosofía de la empresa es fabricar productos 100% naturales de la mejor calidad. Se consiguen en presentaciones de 1 y 2 onzas en metal y en frascos de 60 mililitros. Tienen un costo entre 15 mil y 30 mil pesos.

Ma Honey

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MaHoney (@mahoneyorganica)

Andrés Henao es el fundador de esta empresa con base en Medellín que ofrece miel producida en el Bajo Cauca. ¨Si usted consume miel orgánica está salvando el mundo¨ es uno de sus lemas de la empresa.

La miel orgánica se extrae de manera natural y las abejas no están expuestas a flores tratadas con pesticidas ni químicos sintéticos. La extracción de la miel se hace en condiciones climáticas aptas que no exponen el producto al calor ni a la radiación solar, por lo que no pierde su valor nutricional.

Tienen mieles especiadas como la de Flor de Jamaica, una de nuestras favoritas, y otros productos derivados como el polen. Puede encontrarla en varios lugares del país como la Tienda Fitness de Pereira, en casi todas las tiendas saludables de Medellín, Bee Green de Cali y en varias tiendas de Bogotá.

Vea tambien: Cinco rutinas para sacarle provecho al día

Eccora

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ÉCCORA vientre de la tierra®️ (@eccora_skincare)

Esta empresa ya lleva varios años haciendo productos libres de aceites minerales y preservativos sintéticos. Sus aceites son vegetales y fabricados con preservativos como la plata coloidal (plata destilada en agua pura).

Tienen protectores solares de semillas de girasol y kukui (una nuez originaria de Hawái que mantienen la humedad en la piel) o de manzanilla y almendras. También está el shampoo de árbol de té (con propiedades antifungales que previenen la caspa y eliminan el exceso de grasa).

Los tónicos son muy recomendados, los puede encontrar en varias mezclas para limpiar la piel (ammamelis, magnolio, aloe vera). Los precios oscilan entre 15 mil y 60 mil pesos y se encuentran en varias tiendas naturistas del país. Para obtener más información sobre este proyecto visite su página web http://eccoraartesanal.com/

Aurora Orgánica

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aurora Yoga (@auroraorganica)

Un espacio que nació hace dos años y que reúne varias características: queda en una casa con un bello jardín exterior, en el que se puede sentar a tomar un extracto saludable, acompañado por una galleta o muffin gluten free, o si prefiere puede almorzar allí.

Al fondo de la casa hay clases de yoga para principiantes, expertos y mamás y bebés. En su tienda venden desde papas nativas orgánicas y verduras de El Hortelano hasta tamales de pipián caseros, entre otras cosas de temporada. La tienda tiene una botica con diferentes marcas y la suya propia que tiene productos como agua de rosas, crema de rosas, jabón orgánico, cous cous y arroz de jazmín.

Su prioridad es apoyar el mercado local y justo. También encuentra cositas de la india y otras curiosidades. Vale la pena pasarse, probar, comer y comprar.

https://www.facebook.com/auroraorganica

Veggie

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Veggie Go | Vegano (@veggiegocolombia)

Comida vegana súper nutritiva y fácil de hacer en casa. Esta empresa de ¨hamburguesitas¨ de lentejas y garbanzos fue fundada por Virginia Villegas, una caleña que decidió contagiar su pasión por la comida sana a los demás.

Están hechas de granos germinados que son más nutritivos que los secos y se han convertido en los favoritos de los fanáticos de la comida sana; pues son ricos en nutrientes, no tienen conservantes y su preparación es 100% natural y artesanal.

https://www.facebook.com/mahaveggie

También le puede interesar: Ruta para probar 9 hamburguesas vegetarianas en Bogotá

Relacionado