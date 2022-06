¡A donar sangre! Un ABC de la donación de sangre en Colombia

Cada año, en junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Esta es una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca agradecer a los donantes voluntarios no remunerados.

Al mismo tiempo, es una ocasión para generar conciencia sobre la necesidad de realizar donaciones regulares para así garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre. Este año, la OMS propuso el lema «Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas».

En esta ocasión, Diners le presenta algunas cifras que dan cuenta de la situación actual en Colombia en materia de donación.

Datos de interés

1. 450 ml de sangre de un solo donante pueden salvar hasta tres vidas.

Esta cantidad de sangre corresponde al 10 % del volumen que hay en el cuerpo.

2. La sangre se divide en tres componentes para su aprovechamiento:

Glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

3. En una cirugía como el trasplante de hígado se pueden llegar a necesitar hasta 30 bolsas de sangre.

De hecho, 1 de cada 10 personas que ingresa a un hospital en el mundo necesita sangre.

4. El proceso de donación no dura más de 30 minutos.

Requisitos para donar sangre

1. Estar entre los 18 y los 65 años de edad.

2. Pesar más de 50 kilogramos.

3. Esperar por lo menos cuatro meses para volver a donar.

4. No haber padecido ETS o sospechar de ser portador de alguna.

5. No haber padecido de cáncer ni tener enfermedades relacionadas con el corazón o los pulmones.

6. No haber tenido enfermedades contagiosas como malaria, leishmaniasis o enfermedad de Chagas.

7. No haberse sometido a cirugías, transfusiones o tratamientos odontológicos siete días antes de donar.

8. No haberse tatuado o perforado en el último año.

9. No padecer de infecciones o estar en tratamiento con antibióticos, antiparasitarios o antivirales.

10. Haber consumido algún alimento antes de la donación.

Cifras en Colombia

1. En Colombia hay 81 bancos de sangre

Los niveles de abastecimiento más altos se dan en las grandes ciudades. En regiones como Amazonas, Chocó, Guaviare, Guainía y Vichada no hay unidades de sangre y plaquetas suficientes.

2. Entre los 18 y 30 años de edad

El 51 % de las donaciones en Colombia son de personas entre los 18 y 30 años de edad.

3. Los departamentos donde más se dona

Estos corresponden a Bogotá, Tolima, Santander, Atlántico y Cesar.

4. Prioridad en grupo O

Aunque se requieren donaciones de todos los grupos sanguíneos, son de especial prioridad en Bogotá los del grupo O.

Mitos y verdades de donar sangre

Si tuve hepatitis, ¿puedo donar?

Depende. Si tuvo hepatitis A no hay problema. Pero si padeció hepatitis B y C no es apto para donar.

¿Si tengo tatuajes no puedo donar?

Falso. Se puede donar, siempre y cuando haya pasado más de un año desde que se hizo el tatuaje.

¿Se puede donar si se ha consumido alcohol, tabaco o algún tipo de alucinógeno?

Depende. No hay problema si es tabaco o marihuana. Si es alcohol se recomienda no donar por lo menos 24 horas antes. Si se trata de cualquier otro alucinógeno, está prohibido hacerlo.

¿Donar sangre engorda?

No está comprobado que donar aumente de peso, pero tampoco lo disminuye. Lo que sí sucede es que la sangre se oxigena porque aumenta la producción de glóbulos rojos, que se encargan de llevar oxígeno a la sangre.

