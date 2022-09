Cinco mitos sobre la asesoría de imagen personal según Piluka de Echegaray

Mientras Piluka de Echegaray terminaba de realizar una asesoría de imagen personal a una clienta en España, la mujer -que trabajaba para una compañía de limusinas- se miró al espejo y no pudo contener las lágrimas. “Se vio tan distinta y atractiva que lloró y me abrazó. Esa es mi motivación, ayudar a gestionar la imagen en lugar de sufrir la imagen”, le dice a Diners.

Lejos de ser un tema de egos y banalidades, Piluka confirma que, durante 24 años de carrera, lo que más disfruta de su trabajo es evidenciar el cambio en las personas: “Las veo irradiar felicidad. Y cuando veo que mi cliente consiguió su objetivo, es un sentimiento que no tiene valor”.

Aunque nació en París, Piluka creció en Madrid junto a una familia que poco o nada tenía que ver con la moda. De hecho, se autodenomina como un “unicornio”, pues para su papá prestarle demasiada atención a la estética era algo despreciable. Por su parte, ella aprovechaba cada ocasión para jugar con sus looks y escoger tejidos que luego sus hermanas copiaban en sus prendas.

Pero al no tener un referente o una profesión relacionada con asesorar a las personas, Piluka lo tomó simplemente como un hobbie. Así fue hasta que hace 29 años renunció al despacho de abogados en el que trabajaba y decidió que la moda iba a ser su profesión.

Hoy, además de ser asesora de imagen, Echegaray es consultora de moda, conferencista y coach de estilo de vida. Durante su visita a Bogotá, Diners conversó con la consultora de origen español sobre cinco mitos preconcebidos sobre el proceso de asesoramiento de imagen personal.

¿Es necesario invertir mucho dinero para construir una imagen personal?

No. El dinero ayuda, porque con este se logra más rápido, pero cuando no hay presupuesto hay más imaginación. Además, hoy hay tantas marcas que permiten generar una sensación sin mucho dinero, o con algo reducido. No es necesario tener mucho dinero para lograr el objetivo deseado.

¿Una asesoría de imagen personal es para toda la vida?

Al igual que cambia la forma de comportarte y los entornos en los que se mueve, su vida va cambiando y su imagen debe ir reflejando lo que está viviendo en cada momento. Es una evolución. Es que hasta la forma de hablar, yo hace diez años no hablaba como lo hago ahora. Y en veinte años lo haré distinto, porque uno va añadiendo vocabulario, frases e historias que se reflejan en las formas de comunicación, y una de ellas es la imagen.

Se suele asociar la imagen y la estética con lo femenino pero, ¿es igual de importante para un hombre?

El 70 % de mis clientes son caballeros. Es absurdo pensar lo contrario. Otra cosa es que al hombre le cueste más reconocerse porque hay una asociación estúpida entre la hombría y la imagen.

Lo que sí es cierto es que las personas, hombres o mujeres, que tienen más desarrollada su parte femenina, tienen una mayor intuición y mayor estética en general, como por ejemplo, para la decoración, el arte y la moda. Pero la preocupación es idéntica para todos y la necesidad es la misma.

¿Cuidar la imagen personal solo es necesario durante momentos especiales?

Ese es un clásico error. La imagen es una forma de comunicar con los demás y consigo mismo. Y esa comunicación se necesita cada día, no solo durante un momento. Claro que en un evento es súper importante y es cuando saltan todas las alarmas y debe ir excelente, pero es mucho más importante el día a día.

Por eso lo primero que hago en una asesoría de imagen personal es un trabajo de introspección, de reconocimiento, a nivel intelectual, aspiracional y físico. Cuando ya está ese estudio hecho se puede empezar a plasmar lo que se quiere reflejar.

¿Solo las personas más “bellas” físicamente deberían acceder a una asesoría de imagen?

Está bien ser guapo, es un don importante, que mola mucho, pero lo más importante es ser atractivo. Ser guapo es un don que tienen algunos, pero ser atractivo se logra con una imagen trabajada, desde adentro para fuera. Ese es otro mito que debe olvidarse. Ser atractivo es la verdadera victoria.

