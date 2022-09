Leonor Espinosa no para de cosechar triunfos en el mundo de la cocina. Esta vez la chef colombiana quedó en el puesto 69 de The Best Chef Awards, un reconocimiento mundial que busca rendir homenaje a las personalidades más relevantes de la gastronomía internacional.

Con su mención en los The World 50 Best Restaurants y los Latin America’s 50 Best Restaurants, la cartagenera se suma a esta lista, en la que comparte con los cocineros más famosos del mundo, como Daniel Humm de Eleven Madison Park o Yoshihiro Narisawa con su restaurante homónimo en Tokio.

De esta forma Leo y su estudio avanzado de los sabores ancestrales de las regiones más recónditas del Caribe, los Andes y el Amazonas colombiano, tienen un homenaje a nivel mundial.

Los sabores ancestrales de Leo

Los platos en Leo despiertan diferentes emociones y sensaciones que evocan a la cocina ancestral de Colombia. Con el uso de productos tan extravagantes como la leche vegetal del Putumayo, el ají amazónico o el pez pirarucú del Amazonas, Espinosa logra convertir su cocina en un laboratorio gastronómico en el que las diversas texturas y sabores son un deleite para el comensal.

La experiencia no estaría completa si no fuese por el maridaje nacional diseñado por la sommelier Laura Hernández, hija de la chef, quien explora los sabores escondidos del café y el cacao, traídos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Eje Cafetero y las selvas de Tumaco.

Vea también: Prepare estas galletas de chocolate y jengibre en casa

No en vano Espinosa lleva 16 años explorando el territorio nacional para descubrir aquellas recetas perdidas, así como rescatar frutos exóticos que han estado al borde de la extinción. No por nada es la mejor chef del mundo en los The World’s 50 Best Restaurants 2022.

El sabor de El Chato

“Poner a Colombia en el mapa culinario del mundo es una sensación increíble. Ha sido una carrera impresionante y cada año se pone mejor. Este reconocimiento es posible gracias a mi equipo de El Chato, así que siento mucha gratitud, emoción y responsabilidad”, comenta Clavijo.

De esta forma The Best Chef Awards reconoce el trabajo del bogotano con el puesto 86 por promover la gastronomía y el talento nacional de una forma fresca, moderna e integradora.

Los ingredientes colombianos preparados con técnicas europeas hacen de El Chato un bistró contemporáneo en Chapinero Alto reconocido a nivel mundial como una parada obligada en Bogotá.

Una cocina bogotana

Desde la cocina, Clavijo le apuesta a trabajar con ingredientes orgánicos y cosechados por productores locales para desarrollar una carta única en su especie, una estrategia que le ha permitido crecer hasta conformar un equipo de cocineros de altísima calidad.

“La idea es que los comensales disfruten de ingredientes cotidianos preparados de formas poco usuales, con sabores diferentes a los tradicionales y a muy buenos precios”, comenta el chef.

¿Ya visitó los restaurantes Leo y El Chato en Bogotá? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista

También le puede interesar: Top 10 restaurantes que debería conocer en Colombia

Relacionado