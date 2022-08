Vuelta asiática en cuatro experiencias gastronómicas en Bogotá

Conozca estos cuatro restaurantes que permiten descubrir los mejores sabores del continente oriental en una ruta asiática por Bogotá de la mano de Privilegios Davivienda.

Avenida El Dorado n.° 69B-53, Hotel Marriott, Bogotá

Foto cortesía Tanoshii

La popularidad del sushi, el plato de origen japonés que tiene su base en el arroz aderezado, es innegable. En su viaje por el mundo, esta preparación ha adoptado nuevos ingredientes que se salen de los mariscos y las verduras tradicionales. En Colombia existen variedades tan exóticas que incluyen plátano maduro y pargo.

Estos rollos de sushi, desde el California hasta el dragon y el colombian roll, son los protagonistas del All You Can Eat & Drink de Tanoshii, la cocina asiática del hotel Marriott. Dentro de las opciones de platos que puede comer, sin restricción de cantidad, también hay entradas como ceviche y camarones crocantes, ensaladas tempura o de algas marinas, y sopas como el miso y el ramen de cerdo.

Durante la tarde puede optar por platos como el udon, un fideo grueso hecho de harina de trigo, o el fideo Singapur, salteado con cerdo. Si es amante del curri puede probar un pescado al curri rojo o un curri verde de tofu y hongo, mientras que si disfruta de un buen arroz, su elección puede estar entre unos cantones de pollo o el arroz frito Yangzhou. Acompañe con la coctelería preparada con sake –la bebida japonesa–, cerveza andina, agua, jugo o gaseosa.

Calle 85 n.° 16a-40 / Calle 70a n.° 10a-34, Bogotá

Foto cortesía Têt Taberna Vietnamita

El día de la primera luna nueva entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera tiene lugar el Têt, la celebración del Año Nuevo Vietnamita. La fiesta más importante de la cultura de Vietnam se caracteriza por ser un festival de colores, bailes, decoraciones y platos especiales.

Honrando aquella tradición, la taberna vietnamita Têt y la japonesa Canoa se unen para emular ese ánimo de reunirse en familia, olvidar los problemas y llenarse de esperanza con un menú que inicia por una entrada a elección: wontons fritos de camarón –una masa muy fina rellena– o crab balls –bolitas de carne de cangrejo.

Para el plato fuerte puede elegir entre un curri de pollo, una ensalada veggie vietnamita, cerdo caramelo, hokkaido roll, pad thai de vegetales o ramen. Finalice con un postre, según la disponibilidad de la carta, y una cerveza Asahi, bebida tradicional japonesa.

Cra. 13 n.° 83-24 Zona T, Bogotá

Foto cortesía Rokko

Adentrarse en el continente asiático permite encontrar una cocina que tiene muy presentes las tradiciones milenarias de sus pueblos, con el arroz, la pasta y las salsas como fundamento.

Ese ecosistema de la buena comida de esta región se traslada a Bogotá en Rokko, una apuesta por la comida callejera servida con el cuidado y el respeto de los chefs. Pruebe lo mejor de Vietnam, Camboya y Corea del Sur en un menú degustación de seis pasos con maridaje.

Un har gao, un dumpling de langostinos, inicia este viaje, maridado con una copa de Baron Philippe de Rothschild Chardonnay de origen francés. Continúe al sudeste con una chili gyoza rellena de res en reducción de aceite de ajonjolí, seguida de un bao buns de pork belly, un panecillo tradicional de Taiwán, que en Rokko maridan con un Aliwen Reserva Cabernet y Carmenere de Chile.

El cuarto paso se enfoca en la barra de sushi con un ebi butter crab roll, con langostino tempura y palmito de cangrejo. El menú sigue con un bibimbap: un lomo fino con arroz y vegetales que hace juego con un coctel Sakura. Antes de terminar esta experiencia pruebe el postre de gofre de churro junto a un agua vivante.

Calle 90 n.° 11-13, 2do. Piso, Bogotá

Foto cortesía Toshiro

Una opción de cocina con origen asiático que resulta más cercana al paladar colombiano es la comida nikkei, la exitosa fusión de la gastronomía peruana con la japonesa. En la historia de esta mezcla el nombre de Toshiro Konishi resalta, pues el cocinero acercó la cultura del país nipón a la occidental.

Su herencia asiática llegó a Colombia en diciembre de 2014 con el restaurante Toshiro Robatayaki y, desde entonces, en Bogotá se honra el legado de sabores que dejó el chef. En esta oportunidad, explore esta fusión con un menú de cinco tiempos.

Las gyozas son una entrada perfecta para cualquier viaje por la cocina del continente asiático, y estas en particular están rellenas de lomo, shiitakes y mayonesa de siete especias japonesas. Continúe con un onigiri de atún fresco, que consiste en un triángulo de arroz a la robata con atún y salsa de soya.

Disfrute luego de un maki de pirarucú, un rollo con este pescado apanado y crocante de palmito del Putumayo. Prepárese también para probar las hamburguesas con pan al vapor de algas noris y carne de magret de pato, y finalice con un pancake japonés con espuma de chicha morada.

Fecha: domingo 18 de septiembre de 2022.

PRECIO PRIVILEGIOS: $105.000

PRECIO NORMAL: $143.000

Fecha: del martes 16 de agosto al viernes 30 de septiembre de 2022.

PRECIO PRIVILEGIOS: $75.000

PRECIO NORMAL: $103.900

Fecha: miércoles 28 de septiembre de 2022.

PRECIO PRIVILEGIOS: $107.500

PRECIO NORMAL: $148.500

Fecha: domingo 18 de septiembre de 2022.

PRECIO PRIVILEGIOS: $70.000

PRECIO NORMAL: $99.000



*Conozca más y reserve en www.privilegiosdavivienda.com, sección, agenda de eventos, o al 6013078015, opción 3, en Bogotá.

Precio por persona.

Cupos limitados.

