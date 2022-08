Entretenerse en casa no siempre debe ser sinónimo de preparar una cena o un almuerzo. A veces es bueno, simplemente, invitar a unos amigos a tomarse unas copas y algunos snacks. ¿Y qué podría ser mejor que unas papas bravas españolas? A mí me encantan y no hay nada como una buena comida y un vaso de vino después de una semana extensa.

Para esta receta elegí unas papas criollas con chile. Esta combinación resulta increíble, porque le da una profundidad de sabor a cualquier plato con el que quiera acompañar esta receta.

Receta papas bravas con ají amazónico

Ingredientes para cuatro personas

500 gramos de papas criollas lavadas

1 cebolla pelada y picada

Ají amazónico al gusto

6 tomates chontos pelados y picados

2 cucharadas de puré de tomate

1 cucharada de panela

1 cucharada de paprika ahumada

2 cucharadas de vinagre de vino tinto

2 yemas de huevo

1 cucharadita de mostaza Dijon

11/ 2 tazas de aceite de girasol

1/2 taza de aceite de oliva

1/2 cucharada de zumo de limón

Sal y pimienta al gusto

4 dientes de ajo pelado y machacado

Perejil liso para decorar

Preparación

1. Precaliente el horno a 200 °C. Coloque las papas criollas en una bandeja para asar con dos cucharadas de aceite de oliva y sal al gusto y lleve al horno durante unos 45 minutos hasta que estén crujientes y doradas.

2. Mientras tanto, haga las salsas. Ponga dos cucharadas de aceite en un sartén de fondo grueso a fuego medio y cocine la cebolla hasta que esté dorada y suave.

3. Agregue el ají y cocine por un par de minutos más, luego agregue los tomates, la panela, la sal y la paprika ahumada y revuelva bien. Lleve a ebullición, baje el fuego y cocine a fuego lento durante unos 20 minutos hasta que espese y esté oscuro.

4. Retire del fuego, vierta en la licuadora con el vinagre de vino tinto y licue hasta que se forme una salsa homogénea. Ajuste la sazón si es necesario y deje enfriar. Se puede guardar en un frasco en la nevera por una semana.

5. Para el alioli, bata las yemas de huevo en un recipiente, luego agregue la mostaza y bata un poco más. Agregue lentamente la mitad del aceite de oliva, a una velocidad media al principio, bata constantemente hasta que se forme una emulsión y espese.

6. Una vez que haya agregado más o menos la mitad del aceite, vierta el zumo de limón; esto aflojará un poco la mezcla y le dará un color más pálido.

7. Agregue gradualmente el resto del aceite y bata continuamente. Sazone con sal y pimienta al gusto. A continuación, agregue el ajo machacado, mezcle con cuidado y almacene en un frasco en el refrigerador hasta por una semana.

8. Sirva las papas criollas con un manojo de perejil liso y las salsas de tomate con ají amazónico y alioli al gusto.

Consejo

Puede preparar las salsas el día anterior para ahorrar tiempo en la cocina el día de su fiesta con papas bravas.

También le puede interesar: ¿P4 Maestros Paelleros es el mejor restaurante de comida española en Bogotá?

Tansy Evans nació en Inglaterra y allí estudió cocina. Viajó por Tailandia, Camboya, entre otros países del sudeste asiático. Luego se radicó en Colombia y con sus conocimientos sobre cocina internacional le ayudó a Wok y BBC a desarrollar sus menús. Tansy es fanática de la plaza de mercado en Paloquemao, la sostenibilidad, el desarrollo y el crecimiento. Su lema es cocina con conciencia.

Relacionado