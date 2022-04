Descubra a qué equipo debe apostar con este quiz de la Champions

Si no puede visualizar el quiz de la Champions, por favor ingrese a través del navegador de Google Chrome:

Su equipo ideal debe jugar: Debe ser muy táctico, muy pensado Ultraofensivo, que el rival no pueda ni respirar Al contrataque Puro tiki-taka ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Lo que más le emociona de un partido de fútbol es: El vértigo que se vive en cada jugada El cántico de la hinchada El sagrado gol Las estrellas de cada equipo ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Elija un jugador de fútbol: Luis Díaz Karim Benzema Kevin De Bruyne Serge Aurier ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Qué se toma para ver un partido de la Champions League? Lo que sea pero debe ser siempre en compañía de un amigo futbolero Un café para disimular que estoy viendo un partido en la oficina Lo que venga con el almuerzo, porque estoy trabajando Una cerveza bien fría ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿De qué manera definiría usted el fútbol? El psicólogo más barato que existe 22 hombres corriendo detrás de una pelota Lo menos relevante en un mundo donde hay mucha necesidad Abarca absolutamente todo lo que puede emocionar a alguien ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Cuando el equipo al que apoya está perdiendo usted: Alienta con más fuerza Le da mal genio Se preocupa muchísimo Deja de ver el partido ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Por último, si pudiera viajar hoy mismo a uno de estos países, ¿cuál sería? Inglaterra Italia ¡Colombia papá! Francia ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¡Comparte el quiz para que puedas ver tus resultados! Facebook Facebook ¡Cuéntanos quien eres para que puedas ver tus resultados! Teléfono: Mostrar mis resultados Quiz de la Champions %%personality%%

Historia de mi padre cuando se enteró de su amor por el fútbol

A mi padre no le interesa el fútbol. Sin embargo, una tarde entre semana, buscando qué ver en televisión, apareció un partido de la Champions League. Era el Real Madrid de España contra el imprevisible Chelsea de Inglaterra. La contienda terminó con un 3 a 1, con un triplete de Karim Benzema para la casa blanca y un tanto del estadounidense Christian Pulisic para los blues.

Cuando cayó la noche, mi padre estaba tan contrariado que se fue a dormir sin cenar. ¿De dónde venían esos sentimientos tan extraños? Pensó que eran solo las preocupaciones matutinas, hasta que de pronto se dio cuenta de que su disgusto se debía a que el Real Madrid goleó al Chelsea sin piedad. Él era hincha del equipo inglés y no lo sabía.

Una revelación de Champions

Mi padre vivió una revelación tardía y si usted no quiere que le pase, descubra con este quiz a qué equipo de la Champions League realmente pertenece. El resultado lo sorprenderá. Y como dijo Eduardo Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra:

“Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad: no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo suplicando por una buena jugadita, por amor de Dios, y agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece”.

