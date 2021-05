Quiz: ¿Cuál ciclista colombiano es usted según su personalidad?

Egan Bernal es más líder que nunca del Giro de Italia. Tuvo una victoria en la etapa 16 y un 2do triunfo para esta edición de la competencia. Este joven ha traído esperanza a los colombianos en medio de tanto caos. De Zipaquirá para el mundo entero. Ahora la pregunta que nos concierne a todos: ¿Cuál ciclista colombiano es usted según su personalidad?

Esta es para todos ustedes

This one is for all of you

Questa è per tutti voi pic.twitter.com/LbW6eV2DN5

