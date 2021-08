A bordo de su prototipo Oreca 07-Gibson, de Signatech, Tatiana Calderón se prepara para hacer historia en las 24 Horas de Le Mans. Esta competencia es conocida en el mundo del automovilismo por formar parte de la Triple Corona, junto al Gran Premio de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis.

Es allí que la la colombiana se prepara para mejorar el noveno puesto que obtuvo en 2020, cuando compitió en la clase LMP2, es decir, en un vehículo con motor de 3400 cc, con un máximo de 8 cilindros.

“Finalmente llegué a Le Mans. Me emociona afrontar de nuevo esta carrera junto a mi equipo y el apoyo de la Comisión FIA Women in MotorSport. Este año será un poco diferente por los cambios técnicos pero la experiencia de nuestro debut nos permitirá atacar un poco más, eso sí, como siempre evitando errores y ser consistentes para conseguir el resultado que buscamos”, aseguró Calderón.

El objetivo de Tatiana Calderón

La bogotana regresará al legendario circuito de La Sarthe, de 13,6 kilómetros y 38 curvas, junto a su equipo Richard Mille Racing en el que están las corredoras Beitske Visser, de Países Bajos y Sophia Floersch, de Alemania.

Sin embargo, a diferencia de 2020, las 24 Horas de Le Mans se realizarán en agosto, mes en el que las corredoras tendrán que soportar altas temperaturas. Por otro lado tendrán que usar neumáticos Goodyear y una reducción de potencia en el motor.

“Nuestra categoría LMP2 tendrá 25 autos y tripulaciones de altísimo nivel, tenemos que empujar para tener un mejor rendimiento que el del año pasado, a pesar del cambio de neumáticos y que el verano nos dará noches más cortas y desafiantes”, explicó Calderón.

¿Cuándo y dónde ver la participación de Tatiana Calderón?

Siga la competencia en Movistar+ o a través de la página web de Eurosport Player.

Miércoles 18 de agosto

Práctica libre 1 – 14:00

Clasificación – 19:00

Práctica libre 2 – 22:00

Jueves 19 de agosto

Práctica libre 3 – 14:00

‘Hyperpole’ – 21:00 (Reservada a los 6 primeros de cada categoría)

Práctica libre 4 – 22:00

Sábado 21 de agosto

Calentamiento – 10:00

Carrera – 16:00

Domingo 22 de agosto

Bandera a cuadros – 16:00

Cuestionario Diners

Esta mañana me desperté y…



Desayuné pancakes.

La clave del éxito es…



Perseverancia y determinación.

Les temo a…



Las agujas.

La mayor locura que he cometido por amor es…



Haberme ido a vivir a Europa, por amor al deporte (risas).

Mi mayor extravagancia es…



Mi adicción a la adrenalina.

Si tuviera que comer la misma comida por el resto de mi vida sería…



Arepa con queso.

Me arrepiento de…



Todavía, de nada (risas).

Mi héroe de ficción favorito es…



Supergirl.

Lo más lindo que me han dicho es…



¡Quiero ser como tú!

El superpoder que me gustaría tener es…



Teletransportarme.

La canción que siempre me pone a bailar…



No existe porque no me gusta bailar (risas).

La película que más me ha hecho reír es…



Como perder a un hombre en diez días.

