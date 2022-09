Del 17 al 18 de septiembre se juega la Copa Peugeot en Cali, un torneo de tenis para los aficionados y semiprofesionales del deporte blanco. Detrás de su organización está Michelle García Zárate, hermana del delantero Radamel Falcao e hija de la deportista Carmenza Zárate y el defensor Radamel García, quien falleció en enero de 2019.

“La idea con este torneo es generar un circuito alrededor del país para que los deportistas colombianos no tengan que salir de Colombia para tener partidos de talla mundial”, comenta García Zárate, quien ha sido la directora del torneo desde su primera edición celebrada en Bogotá.

El éxito y respaldo de la Copa Peugeot está garantizado con la presencia de los tenistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, quienes llegan a la competencia luego de tener un paso formidable en el US Open y la Copa Davis. “Todos los que quieran inscribirse tienen plazo hasta el 15 de septiembre. Además de tener entre 200 y 300 partidos desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., los ganadores tendrán la oportunidad de conocer en persona a estos tenistas colombianos, entre otras sorpresas”, comenta García.

Parte del dinero recaudado en el torneo será para la Fundación Farallones, que impulsa a seguir con el crecimiento del deporte blanco desde Cali. “Luego del éxito del torneo en Bogotá, decidimos descentralizar la competencia para que todos tengan la oportunidad de participar en cuatro categorías masculinas y tres femeninas”, explica su directora.

¿Quién es Michelle García Zárate?

Además de ser la hermana menor de Radamel Falcao García, Michelle García Zárate es una especialista en gerencia deportiva, además de futbolista, tenista, patinadora, entre otros deportes. “Por cosas de Dios”, como ella explica, volvió a Colombia luego de terminar sus estudios en Ciencias Políticas y Sociología en Dallas, Estados Unidos.

“Al principio no sabía por dónde enfocarme porque efectivamente quería ser tenista profesional -deporte que practica desde los 6 años- pero una lesión me llevó a estudiar y luego a conectar con grandes personas que me comentaron de esta iniciativa con la que estamos alcanzando cosas muy grandes. Esperamos hacer una tercera edición antes de que termine este año”, comenta García.

Un destino que la unió con el tenis

Nacer en una familia en la que se respira la pasión por todos los deportes es un privilegio y una responsabilidad que Michelle supo sortear bien. Desde su niñez salía a trotar con su madre Carmenza, no pasaron muchos años para que se mudara a Argentina y empezara en las inferiores de tenis de River Plate.

Esto la llevó a desarrollar una pasión por el deporte que hoy puede vivir desde la organización y el cumplimiento de sueños de jóvenes que quieren convertirse en el próximo tenista número uno del mundo.

“El deporte es una excusa para alcanzar un estilo de vida totalmente diferente al resto. Además de tener una visión de vida diferente a los demás, esto te trae disciplina, dedicación y te aporta mucha resiliencia y vitalidad. Además de que es una gran herramienta para impactar en la vida de las personas”, explica Michelle García.

Es así como esta colombiana de apenas 26 años está al frente de uno de los eventos deportivos más importantes del año.

De promesas a redes sociales

“Cuando empecé mi carrera yo quería ser deportista, pero las lesiones me alejaron de esa pasión, fue allí donde empecé a entender las promesas de Dios, que él tiene proyectos mucho más altos que los nuestros. Eso me ayudó a estar tranquila, a saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta”, comenta.

Sin duda esto le ayudó a madurar antes de tiempo y encontrar su lugar en el mundo ayudando a otros deportistas a través de su dirección en la Copa Peugeot, así como en el proyecto de género de la Fundación Falcao, que busca transformar vidas de cientos de niñas que quieren llegar a debutar profesionalmente en el deporte rey.

Con estos proyectos de gerencia deportiva y más, Michelle también ha tenido la oportunidad de compartir a través de sus redes sociales (@michgarciaz) rutinas de ejercicio con buena técnica para estimular la ganas de hacer deporte y evitar el sedentarismo de los internautas.

“Los ejercicios los empecé a publicar desde la pandemia con el objetivo de ayudar a la gente a salir de su rutina. Fueron todo un éxito, pero llegó un punto en donde puse de primeras mi salud mental, así que le bajé el ritmo. Así que cuando publico lo hago cuando puedo y con calma, si no puedo, no hay problema porque me gusta hacer las cosas bien y sin afectar mi vida privada”, comenta García Zárate.

Dos consejos para padres y deportistas

Si bien Michelle García Zárate no llegó a disputar un juego profesional de tenis en los grandes torneos a nivel mundial, sí le sirvió para estar becada en la Dallas Baptist University y eso no hubiera sido posible sin la ayuda de sus padres.

Por eso, en esta entrevista, la bogotana confiesa que el 70 % de los esfuerzos para salir adelante provienen de los padres. “Si no existe ese impulso los deportistas no lograrían sus metas. Eso incluye una buena alimentación, una disciplina de madrugar, acostarse temprano y practicar con todos los deseos del corazón”.

Entre tanto, también comenta que los jóvenes deportistas deben concentrarse en esos pequeños pasos que deben dar en su carrera para ser profesionales y alcanzar los objetivos. “Y sobre todo que se peguen a Dios, porque él los pondrá donde deben estar. Esto ayuda muchísimo a tener claridad y una mentalidad de acero que le ayudará a superar cualquier dificultad en el mundo del deporte”, aconseja García.

