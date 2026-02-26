Cinco planes imperdibles para hacer en Buenos Aires – [Clonado #18095]

Comer un asado

[diners1]

El Pobre Luis. Una de las parrilladas favoritas de los locales.

[/diners1]

Aunque los argentinos tienen una larga disputa con sus vecinos, los uruguayos, sobre quién hace los mejores asados o qué carne es superior, no puede dejar de vivir esta experiencia y tener elementos de juicio si alguna vez debe opinar al respecto. Morcilla, chorizo, chinchulín, mollejas y una amplia variedad de vísceras y cortes de carne asados a fuego lento en una parrilla al carbón, son algunas de las opciones que encontrará en el menú. Hay cientos de parrilladas en la ciudad; sin embargo, una de las más populares y frecuentadas por los locales es la de El Pobre Luis, en Belgrano. Allí, además de un ambiente cálido y agradable, podrá vivir la pasión del fútbol, pues su dueño era fanático de este deporte. También podría correr con suerte y encontrarse con algunas de las estrellas de la selección argentina o de los equipos locales. Otra muy recomendada es Cabaña Las Lilas en Puerto Madero, es más turística, pero tiene fama de ofrecer uno de los mejores bifes de chorizo de la ciudad.

Tomar vino

Este país es una de las potencias en producción de vino, tanto en calidad como en cantidad, y en vista de que el consumo está en ascenso, también lo están los bares y las vinotecas. Vale la pena dedicarle al menos una noche a este plan y aprender sobre las diferentes regiones y sus cepas, como el Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc y Torrontés. Entre los más recomendados y que ha adquirido fama internacional está Bar du Marché, en Palermo. Un lugar inspirado en un bistró francés, donde podrá degustar más de 75 etiquetas de países como Nueva Zelanda, Chile, Sudáfrica y Estados Unidos, además de las propuestas locales. Todo esto, maridado con una amplia variedad de quesos premium hechos en Argentina. También puede pasar por el Almacén Otamendi en Caballito, donde podrá elegir y probar más de 300 variedades de bodegas boutiques.

[diners1]

Mercado de San Telmo.

[/diners1]

Bailar (o ver bailar) tango

Uno de los principales orgullos de la cultura rioplatense es el tango, y no resulta difícil escucharlo o verlo bailar, pues en muchas calles y esquinas hay parejas que lo practican. Sin embargo, para vivir la experiencia completa y sumergirse en este ritmo melancólico y sensual, que surge de una fusión de diferentes comunidades, entre ellas la gaucha, africana, indígena e hispana, donde los instrumentos principales son los bandoneones, violines, el piano y el contrabajo, hay que ir a un lugar especial. Para quienes quieren ver y compartir con los verdaderos expertos en la pista, está Niño Bien, una de las milongas más tradicionales de Buenos Aires, donde se toman el tema en serio, desde las vestimentas hasta los pasos. Y para quienes prefieren ser espectadores, está Café Tortoni, un tradicional café porteño en la avenida de Mayo, donde además de disfrutar el show puede tomar una sidra tirada con un sándwich o una tabla de quesos.

[diners1]

No es un viaje completo si en sus planes no está bailar tango.

[/diners1]

Visitar La Recoleta

Este exclusivo barrio de la ciudad, comparte nombre con el cementerio de La Recoleta, una de las principales atracciones turísticas de la capital. Allí, entre imponentes y hermosos mausoleos y bóvedas de mármol –pertenecientes a las familias más ricas y poderosas del país–, donde la inspiración va desde templos griegos hasta capillas góticas, yacen los restos de Evita Perón, una de las tumbas más visitadas, que llama la atención por el periplo que su cuerpo sin vida tuvo que hacer para finalmente llegar a su lugar de descanso eterno. Después de recorrer esta “pequeña ciudad” llena de joyas arquitectónicas, puede caminar a través de un parque hacia el Buenos Aires Design, un centro comercial que reúne lo mejor del diseño y la decoración, donde siempre hay algo para comprar.

[diners1]

El cementerio de La Recoleta.

[/diners1]

Ir de compras

Esta ciudad ofrece opciones para todos los gustos, intereses y presupuestos, así que las compras son un rubro obligado en la agenda. Desde las exclusivas joyerías y boutiques que hay en el Patio Bullrich –un centro comercial en el barrio de Retiro– hasta las tiendas de zapatos y cuero en las peatonales como Florida y Lavalle, aquí podrá conseguir prendas y accesorios de muy buena calidad. Si la moda no es su pasión, y tiene un corte más intelectual, no puede dejar de visitar El Ateneo, según el diario británico The Guardian es la segunda librería más bella del mundo. Ubicada en la avenida Santa Fe, originalmente fue un teatro, donde en su época se presentó el legendario Carlos Gardel. Es el lugar ideal para pasar la tarde mirando libros, en un ambiente excepcional. El fin de semana es indispensable organizar paseo al mercado de San Telmo, inaugurado en 1897, en el barrio con el mismo nombre, donde puestos de especias y verduras frescas se mezclan con aquellos de antigüedades o artesanías. Encontrará verdaderos tesoros.