Juan Martín del Potro: “A partir de ahora el tenis queda a un costado”

Tuvieron que pasar 965 días para que Juan Martín Del Potro volviera a una cancha de tenis. Por una lesión de rodilla, que se complicó en su recuperación, el argentino pausó su prolífica carrera en el deporte blanco, en el que alcanzó a ser el número 3 en el ranking ATP.

Su médico le dijo que podía jugar otros dos o tres años. Por esto, el argentino decidió prepararse física y mentalmente para el Argentina Open, que recién comenzó este fin de semana. Con 33 años, quería lograr la hazaña de su colega Rafael Nadal: llevarse el gran trofeo a casa y convertirse en la portada de los principales diarios de deportes en el mundo.

Pero el sueño se truncó apenas en la primera ronda del Open, cuando cayó en manos de su compatriota -dos años menos que él- Federico Delbonis, con un marcador de 6-1 y 6-3. Del potro rompió en llanto, la tribuna coreó su nombre y el argentino no pudo continuar.

“Si lo de hoy fue la última vez, me voy feliz. A partir de ahora el tenis queda a un costado hasta que pueda mejorar mi pierna. Si logro eso, volveré a poner otras cartas sobre la mesa y veré qué hago», comentó el argentino en sus redes sociales con la emoción a flor de piel.

Una lesión que lo retiró de las canchas

Juan Martín del Potro acarrea una lesión en su rodilla derecha, que también lo dejó por fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, desde hace dos años y medio. Desde entonces ha trabajado para fortalecer sus músculos y evitar la sobrecarga de sus piernas. Sin embargo, más allá de lo deportivo, el dolor se convirtió en algo crónico que incluso le impide caminar.

“Necesito vivir sin dolor la vida. No va a ser con el tenis ahora porque no es compatible, ya sufrí demasiado. Tengo que mejorar mi pierna porque me cuesta vivir así. Me voy pero dejo la ventana abierta siempre, porque hay casos en el que los tenistas vuelven milagrosamente”, escribió el argentino.

La despedida a Juan Martín del Potro

Antes de ir a las duchas, el tenista argentino se bañó en una lluvia de aplausos de los 4950 asistentes de su último partido. Cuando parecía que todo había acabado, Del Potro sacó de su maleta la cinta que ajusta en su frente y la colgó en la malla principal de la cancha. Luego la besó y desató la alegría del público que no se guardó ninguna ovación.

💔 Juntos pasamos por muchos momentos muy buenos y otros talvez no tanto, hoy estoy triste porque se lo que amas este deporte, te deseo lo mejor en todo lo que viene! Esto sigue 🎾🙌 @delpotrojuan dejas un legado inmenso ! Arriba Tandil pic.twitter.com/Qt9nX197Mv — Juan Monaco (@picomonaco) February 9, 2022

Este ritual dio la vuelta por todo el mundo. En las cuentas oficiales de Roland Garros le escribieron: “Grande Delpo, cuídate”; las de Australia Open: “Felicidades por una gran carrera. Esperamos volver a verte jugar algún día”. Entre tanto, el Salón de la Fama del Tenis puso: “Hermosos momentos a tu lado. Maravillosos recuerdos de una tremenda carrera”.

Y para agregarle dramatismo a la despedida, Juan Martín del Potro se convirtió en el segundo argentino en la historia con más partidos disputados (613) solo por detrás del ícono del deporte Guillermo Vilas (1237).

🇷🇸 Djokovic y un mensaje para 🇦🇷 Del Potro luego de lo que podría haber sido el último partido del argentino como profesional:



“Gracias Delpo por tantas emociones. Eres muy grande” pic.twitter.com/jRAZqnxsnu — ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 9, 2022

Juan Martín del Potro en cifras

22 títulos, 12 finales, 2 medallas olímpicas, 1 Copa Davis y victorias memorables en los grandes Open, son apenas un vistazo de los logros de Juan Martín del Potro en el mundo del tenis.

A esto se le suma su histórico tercer puesto en el ranking ATP desde 2018, gracias a sus memorables victorias, como por ejemplo, la del US Open en 2009 cuando se convirtió en el tercer latinoamericano con mayor cantidad de estos títulos, así como su Copas Davis y su medalla de plata en Río de Janeiro, ambas en2016.

Del Potro se retira con 439 victorias en el bolsillo en las que se destacan las conseguidas ante el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, quienes se enfrentaron al argentino siendo los número 1 del mundo.

Por otro lado, es el único tenista que no ha alcanzado el primer puesto en la clasificación ATP con 10 victorias consecutivas con marcados perfecto (6-1).

Los mejores partidos de Juan Martín del Potro

