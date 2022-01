Desde que comenzó su carrera como emprendedor, Fernando Caviedes supo que el secreto del éxito es nunca dejar de aprender. A sus 28 años, junto a su hermano Mauricio, fundó Iridian, una agencia digital que rápidamente destacó no solo por hacer páginas y herramientas web a la medida, sino por ofrecer lo que realmente necesita cada cliente y a su medida.

“Cuando empezamos le dije a mi hermano que debíamos hacer algo diferente, porque entrar a competir con el resto no era una opción. Por ejemplo, mientras hablamos, hay personas en la Cámara de Comercio que están abriendo una agencia digital”, cuenta Fernando Caviedes, quien hace 11 años fundó Iridian y ahora cuenta con clientes en Estados Unidos, México, Europa, Asia y Emiratos Árabes.

Este pensamiento disruptivo llevó a esta agencia colombiana a las puertas de Gucci, quienes los contrataron para desarrollar un moderno sistema que les ofrece la lectura de sus cifras en el mundo digital -visitas de páginas web, reacciones en redes sociales, entradas al e-commerce, búsquedas en Google- en tiempo real.

Pero no todo es tan fácil como parece…

Los inicios de Iridian

A mediados de 2011, los hermanos Caviedes empezaron en la sala de su casa, sin recibir ningún salario, pero con la certeza de que en cualquier momento llegaría ese cliente que tanto habían esperado.

“Mi hermano en esa época estaba como jefe de una agencia porque él es brillante con todo el tema de programación. Le dije que si montábamos un negocio y lo dudó como tres meses hasta que por fin aceptó”, recuerda Fernando.

Ocho meses después, la Escuela Colombiana de Ingeniería abrió una convocatoria para renovar su página web. “No teníamos logo, ni página web, así que nos valimos de la experiencia de mi hermano para ganarnos ese contrato que nos ayudó a abrir nuestra primera oficina y contratar a nuestros primeros programadores”, dice Fernando.

Un paso más allá

Iridian se pudo haber quedado en el diseño de páginas web como hacen otras cientos de agencias digitales que existen en Colombia. Sin embargo, los hermanos Caviedes le apostaron a desarrollos digitales que responden a las necesidades de cada cliente.

“Hace 11 años decirle eso a la gente era una locura, incluso nos decían que habían plantillas que costaban cinco veces menos del precio que nosotros pedíamos. Pero con el paso del tiempo los clientes vieron que era algo fundamental, porque nuestras páginas se adaptaron al cambio, la escalabilidad y la conexión con sistemas de pago y logísticos”, dice Fernando Caviedes, egresado de la Escuela de Ingeniería y Universidad de Phoenix.

A esto le sumaron un acompañamiento personalizado a cada cliente, algo que ninguna otra agencia se atrevía a hacer. Fue así como llegaron clientes de peso como Andrés Carne de Res, ProColombia y OXXO.

Este diferencial llamó la atención de la plataforma MicroStrategy, la misma que usan la NASA, Netflix, Facebook y Pfizer, la cual contactó a Iridian a finales de 2021 para expandir sus servicios digitales por todo el mundo.

“En la pandemia la gente dejó de creer en los likes. Ya solo quieren hablar de ventas y resultados, y eso es algo a lo que podemos responder con pura data, porque les ayudamos a tomar decisiones sin tener un sesgo cognitivo. Y justamente eso fue lo que les sonó a MicroStrategy”, comenta Fernando.

Gucci cree en el talento colombiano

Pasado apenas un mes, Gucci contactó a Iridian para conocer mejor su oferta digital. “Fue una reunión presencial y ellos estaban vestidos de una forma impecable, como de película, y nosotros pues muy casuales. Estos señores empezaron a hablar en italiano, y por casualidad el pelado que nos acompañaba -recién graduado- hablaba en italiano, entonces le dijimos que se echara un chiste, un cuento, lo que sea. A la semana nos llamaron encantados por el desarrollo que ofrecemos y la buena energía que compartimos”, recuerda Fernando.

Y justamente ese es otro secreto de Iridian para ser una de las empresas más prometedoras de Colombia: creen en el talento sin ver la edad o cualquier otra condición. “Siempre contratamos gente más inteligente que nosotros. Hay que orquestar al equipo como una unidad. Hoy son puros jóvenes los que trabajan aquí y los estamos capacitando en inglés, blockchain y metaverso, porque creo en ellos y en lo que estamos haciendo en Iridian”.

Fernando confiesa que esta forma de ver a Iridian hace parte del legado de sus padres, al igual que el de nunca dejar de aprender. “El año pasado hice un certificado en el MIT de estrategia digital para ver qué está ocurriendo en el mercado. Me encanta mantener la mente ocupada de forma académica, me mantiene fresco y me apasiona estar al tanto, porque sé que si nos quedamos quietos la vamos a pasar muy mal. Tan solo hay que ver a las empresas en la pandemia que no saltaron al mundo digital. Hoy ya no existen”.

¿Cómo sobrevivir en un mercado tan cambiante?

“Nosotros en Iridian tenemos unos valores que son heredados desde que estuve en el colegio Alfonso Jaramillo. Desde entonces aprendí que estos éxitos no son míos o de mi hermano solamente, son de todas las personas con las que trabajamos porque nos debemos a ellos, quienes se parten el lomo. Siempre les mostramos los resultados y les decimos: ‘vean cómo nos prefieren a nosotros los colombianos que a la agencia americana en Houston’. Y eso es porque mi equipo está lleno de gente berraca, ellos son el motor de la compañía”, concluye Fernando Caviedes.

