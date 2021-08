En el último piso de un edificio del barrio Cedritos, al norte de la capital bogotana, se encuentra el primer espacio en Colombia para jugar golf con TrackMan, una tecnología de punta en radares de lanzamiento, que permite simular campos de golf y practicar en un lugar cubierto para mejorar su rendimiento deportivo o, simplemente, divertirse con los amigos y pasar un rato agradable.

La idea la tuvieron María Paula y Jaime Giraldo Ángel, dos hermanos de 24 y 22 años, respectivamente, con el objetivo de que los 20.000 jugadores federados del país tengan una opción diferente para practicar este deporte, así como de acercar a los que estén interesados en conocerlo un poco más.

Además, en el lugar de tres pisos también hay un restaurante, cuya carta fue diseñada por el chef Álvaro Clavijo y Jefferson García, y un bar liderado por Gonzalo Marín, con diversos cocteles que complementan la experiencia

gastronómica.

Diners conversó con los dos jóvenes al respecto de su emprendimiento llamado G-Lounge, el cual tuvo una inversión cercana a los 1.5 millones de dólares.

María Paula, cuéntenos más detalles del lugar que la inspiró a crear G-Lounge con su hermano…

Desde muy pequeña tuve el sueño de vivir en Francia. Fue hasta el final de mi carrera de pregrado como administradora de empresas en la Universidad de los Andes, cuando tuve la oportunidad de hacer una doble titulación y un master en Toulouse.

En el primer semestre no jugué mucho golf debido al clima, pero en el segundo semestre me fui a vivir a Paris, y allí encontré el sitio ideal para los golfistas. Un indoor golf en donde podía recibir clases, ver mis estadísticas de juego y tomarme una buena copa de vino. Fue allí en donde me enamoré de ese concepto, pues podía practicar sin importar la hora y el clima, ver torneos de golf en compañía de amantes del deporte y terminar mis trabajos en el sitio.

¿Qué es lo más llamativo de tener una tecnología como TrackMan para un jugador profesional?

TrackMan es la mejor tecnología en radares de lanzamiento a nivel global. Te permite analizar más de 40 estadísticas de tu juego con la más alta precisión, como por ejemplo el punto de impacto en la cabeza del palo.

Si quieres entrenar con Tracy, el personaje de inteligencia artificial de TrackMan, ella te dirá en qué enfocar tu práctica después de realizar varios tiros. Así mismo, puedes jugar en campos como St. Andrews Old Course en Escocia o Casa de Campo en República Dominicana.

Y para alguien que no tenga la menor idea de jugar, ¿por qué debería venir a este lugar?

Para aquellos que nunca han jugado golf, TrackMan tiene diferentes modos de juego que hacen que el deporte sea mucho más fácil de practicar por primera vez y sea divertido para cualquier nivel de jugador. Tiene opciones de juego en las que, por ejemplo, podrás medir cuál de tus amigos tiene un tiro más largo o apostar quién le pega más cerca al objetivo.

Además, no tendrás que comprar un set de palos, sino que podrás utilizar la última tecnología de palos en cualquiera de nuestras siete bahías. También se pueden agendar clases con cualquiera de nuestros profesores.

Ambos son muy jóvenes, tienen 24 y 22 años respectivamente, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender en un país como Colombia?

Hemos tenido la fortuna de que personas insignia en cada una de las industrias que estamos participando nos han apadrinado, como es el caso de Jorge Mesa en el golf, Álvaro Clavijo en la parte de restaurantes y Chalo Marín en la industria de bares. Esto nos ha permitido ajustar en la marcha y evitar cometer errores por la falta de experiencia.

Lastimosamente, una de las lecciones más costosas en este camino ha sido el incumplimiento de la palabra. Nosotros estábamos acostumbrados a que la palabra es lo más importante que uno tiene. Sin embargo, entendimos que lo que no esta escrito, no existe.

Sus papás también son emprendedores. ¿Cómo ha influido el ejemplo que han recibido en casa para crear su propia empresa?

Desde pequeños nuestros padres nos inculcaron el valor de la disciplina y del trabajo en equipo. Actualmente son lideres de un grupo empresarial que esta enfocado en crear ciudades inteligentes. Cuando iniciaron, comenzaron como una empresa familiar. Son un modelo a seguir para nosotros, ya que lograron aprovechar las fortalezas de cada uno para hacer un gran equipo. Además, siempre buscan innovar y ser pioneros con las soluciones que ofrecen.

¿Cómo funciona el modelo de negocio: tienen membresías y clases individuales con el mejor entrenador del país?

Las personas podrán disfrutar de G-Lounge y los diferentes servicios que ofrecemos con o sin membresías. Los que no son miembros podrán disfrutar de los diversos ambientes a un precio estándar. Las horas de bahía tienen un costo de $150.000 por hora y se cancela entre todos los que vayan a jugar. También, podrán comprar paquetes de horas para que el precio por hora se reduzca.

Por otro lado, hay tres tipos de membresías: Loyaltee ($4,200,000), Senior ($6,800,000) y Black($11,980,000). Cada membresía está enfocada a distintos grupos de consumidores, todas con precios, beneficios y experiencias exclusivas. Jorge Mesa, el mejor entrador del país, según Golf Digest, dará clases por $300.000 la hora a los que no son miembros.

En una entrevista, María Paula aseguraba que el golf ha sido un deporte elitista en Colombia y por eso crearán G-Talents. ¿En qué consiste la propuesta?

Sin lugar a dudas, jugar golf en Colombia no es tan asequible, pues debes comprar tu set de palos, recibir clases, practicar en un range de práctica, pagar un caddie, y en la mayoría de ocasiones, tener acceso a un club en donde deberás pagar la reserva, si no eres socio.

G Talents nació de la latente necesidad de patrocinios de este lindo deporte en nuestro país. Somos conscientes de la falta de apoyo a nuestros futuros talentos, por esta razón hemos decidido crear un fondo con el dinero recaudado por cada pase individual de juego vendido y patrocinios de nuestras marcas aliadas.

Ustedes son pioneros en Latinoamérica en una tendencia global como el indoor golf. ¿Por qué creen que no habían creado antes un lugar cómo este en la región?

Hubo varios intentos en el pasado de crear espacios de indoor golf. Sin embargo, el estudio de mercado que realizamos y lo que se dice en el mundo del golf, es que la tecnología todavía no estaba en su mejor punto y que nadie se había atrevido a montar una experiencia completa. Los sitios que existieron eran solo jaulas de golf. En cambio, nosotros buscamos crear una experiencia generada por el indoor golf, la gastronomía y la coctelería.

Ustedes decidieron apostarle también al tema gastronómico. Cuéntenos de la apuesta gastronómica en Oda.

Hemos creado un concepto de alta cocina y coctelería contemporánea caracterizado por la creatividad, el respeto hacía el producto y la sintonía de sabores. Nuestro equipo, liderado por Álvaro Clavijo y Jefferson García, ha traído técnicas de todo el mundo que al ser aterrizadas a la variedad de productos colombianos hacen que nuestra carta esté dotada de creaciones que no encontrarás en otros restaurantes de Bogotá.

Próximamente, abrirán el rooftop. ¿Qué particularidades tendrá?

Iluminado por fuentes de energía renovable, en la terraza se podrá disfrutar del primer rooftop-bar ecoamigable en Colombia. Aproximadamente 20 % de la energía será generada por paneles solares. En el rooftop manejaremos una marca complementaria, la cuál tendrá su propia personalidad. El concepto girará entorno a los placeres de la vida, la música en vivo será protagonista y contaremos con otra propuesta gastronómica y de coctelería.

¿Qué consejos le darían a los jóvenes que quieren emprender?

Nosotros les aconsejaríamos a todos los jóvenes emprendedores que vean la juventud como algo positivo y no como un impedimento. No importa la edad que tengas, el mundo siempre escuchará las buenas ideas. Al ser jóvenes es importante entrar a cada oficina o espacio teniendo la confianza de que eres la persona que más ha estudiado el caso en cuestión. También, es vital entender que las ideas son importantes pero la ejecución de las mismas es lo que vale. Por último, recordar que la palabra es importante pero, si no esta escrito, no vale.

¿Cómo se visualizan en diez años?

Junto a nuestro equipo tenemos la visión de que este sea el primer G-Lounge de varios en Colombia y luego en el exterior. Además, continuaremos creando marcas y experiencias de entretenimiento dirigidas al mercado de lujo. Creemos que la mejor forma de generar cambio es a través de los negocios y G-Lounge será una plataforma importante para ello.

*Sandra Martínez, editora de la revista Diners, con más de veinte años de experiencia en medios nacionales e internacionales. Le encanta escribir historias de viajes, gastronomía y bienestar.