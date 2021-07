Cada vez son más los ciclistas apasionados que salen a rodar por las calles del país y que han hecho de la bicicleta una cultura, una forma de vida. Para satisfacer sus necesidades existen muchas tiendas en el país pero, en medio de esa variedad, el ingenio de los conceptos es el factor que termina por hacerlas destacar.

Con el fin de mostrar algunas de esas ideas innovadoras, Diners recopiló cuatro lugares en Bogotá que más allá de vender bicicletas o comida, ofrecen una experiencia. Acá conocerá el café del ciclista Rigoberto Urán, las pedaleadas en comunidad que caracterizan a Bike Republic, la pizza artesanal inspirada en el deporte que hace Escarabajos y la galería de arte dedicada a la bicicleta que se encuentra en Espacio Viro.

El café de Rigoberto Urán

“Mijitos, el ciclismo es mi vida, siempre pedaleo hacia la meta con berraquera y ahora quiero compartirles algo de lo que me apasiona”, dice el ciclista colombiano Rigoberto Urán para presentar su tienda de bicicletas GO RIGO GO! que en mayo de este año incluyó un nuevo concepto con el fin de mejorar la experiencia de sus clientes: El Café de Rigo.

Este café inaugurado en Bogotá es el lugar perfecto para tomarse una pausa sin apartarse por un segundo del ciclismo. “Desde hace dos o tres años venía patinando la idea de crear una zona en la que la gente pudiera tomarse un buen café que naciera de Antioquia, específicamente Urrao, de donde es Rigo, y hoy es una realidad”, recuerda Juan Sebastián Díaz, director de Mercadeo del establecimiento.

La espontaneidad que caracteriza al reconocido ciclista no pasa desapercibida en su café. Si un día los visita no puede perderse ‘el café de la tía’, con el que —de acuerdo con el menú— va a la fija, o el desayuno de Rigo, que viene con huevos “como se los come Rigo”, aguacate, arepa, queso y chocolate. Así mismo, la carta incluye muchos elementos relacionados con el ciclismo, como el smoothie ‘rompevientos’ “para subir las defensas”, el jugo del Tour —que trae fresa y mango— y el sándwich ‘contrarrelojero’, modalidad en la que el colombiano destaca.

Concept store

Pero ahí no acaba la experiencia, el café queda ubicado en la primera concept store de la marca, por lo que no solo tendrá la oportunidad de comprar una bicicleta que se ajuste a sus necesidades mientras disfruta de su café de origen con sabor a caramelo, manzanilla y té verde. También ofrecen servicios de mantenimiento y lavado y tienen una zona de recuperación deportiva a través de la crioterapia, una terapia que usa el frío para sanar los tejidos.

Por el momento este concepto se encuentra solo en Bogotá en la calle 122 # 15A – 67, pero en agosto abrirán puntos en Montería y Cali; en septiembre en Miami (Estados Unidos), en octubre en Medellín y después en Bucaramanga. Puede encontrar más información en su página web y en sus redes sociales.

Bike Republic, un lugar para compartir pedaleadas y tomar café de origen

Juan Sebastián Botero es el CEO de una de las tiendas de bicicletas más grandes de Colombia, un lugar con una llamativa fachada amarilla que esconde varias historias que se cuentan de a poco en cada uno de sus tres pisos.

“Bike Republic nace porque tanto mi papá como yo somos aficionados a la bicicleta y para mí es un negocio con un propósito muy bonito. La bicicleta significa trazarse metas, conocer rutas, ser aplicado, tener disciplina, andar más libre por la ciudad, contaminar menos y muchas cosas bacanas que hacen de esto algo muy especial”, explica.

Partiendo de esa especialidad, Juan Sebastián quiso hacer de su empresa un lugar de experiencias, que empieza desde el café. Por tal motivo, mientras espera que su bicicleta sea reparada o que alisten el nuevo vehículo que se llevará a casa, puede disfrutar de sus cafés de especialidad Jaguar y Pana y de sus tortas saludables.



“Nos centramos mucho en quienes practican el deporte, que suelen ser personas que se vuelven aficionadas al ciclismo. Para eso es importante tener en cuenta que para ser buenos deportistas debemos saber alimentarnos y los productos que ofrecemos en el café siguen esa línea. Además, con nuestra embajadora Alejandra Vega de Thinkwhatyoueat ofrecemos tips de alimentación que son esenciales para mejorar nuestro rendimiento”, agrega.

Un servicio completo

Más allá del café, también ofrecen diferentes servicios como mantenimiento, asesorías personalizadas y fitting, un estudio biomecánico que consiste en adecuar la bicicleta según las necesidades de cada persona para no generar lesiones.

Y lo más característico, según Juan Sebastián, son sus rodadas semanales enfocadas a ciclistas de ruta o de montaña. “Con las salidas de Bike Republic queremos mostrar que somos una comunidad sólida, llámese de amigos o familia, intentamos que en estos momentos las personas se sientan guiadas, por lo que les decimos qué están haciendo bien al momento de pedalear y qué pueden mejorar”, agrega.

Botero insiste en que para Bike Republic el contacto con el cliente no acaba en el momento en el que se le vende un producto sino que continúa, así que junto a su equipo se esfuerza en crear comunidad y en contagiar su pasión por la bicicleta a todo el que los visite.

La tienda se encuentra ubicada en la avenida carrera 68 # 45 – 80. Más información a través de sus redes sociales o al número de teléfono +57 (323) 2975970.

Espacio Viro: arte y bicicletas

Si quiere un lugar diferente para adquirir una nueva bicicleta o reparar la que ya tiene, Espacio Viro es una gran alternativa. Los caracteriza de entrada ser una galería de arte: numerosos grafitis y cuadros relacionados con este medio de transporte decoran las paredes de esta bodega.

“Viro es un espacio único: un taller, un bike-shop y una galería donde se da un diálogo interdisciplinario entre la bicicleta y la cultura”, explican en su página web. Así lo dejan ver desde la entrada del local, pues una escultura de un ángel montando bicicleta —que además fue hecha con partes recicladas de la misma— recibe a los clientes.

Esta empresa tiene una visión diferente de la teoría de la evolución de Darwin, para ellos el chimpancé no se transformó en un hombre común y corriente sino en un ciclista. Por eso, desde su fundación hace cinco años, son muy detallistas con cada uno de los procesos de la tienda.

“Nos caracterizamos porque el espacio es muy agradable, lo que hace que la gente no se sienta en una tienda de bicicletas sino en una boutique”, comenta el gerente Cristian Frencher.

Recientemente implementaron un modelo de bikefit con el que ajustan la bicicleta a las necesidades de cada cliente: adaptan el pedaleo para que sea más eficiente, entre otros detalles a la medida.

Viro está ubicado en la calle 161 # 19A – 90, si algún día va a visitarlos no olvide solicitar su café gratis. Más información en su página web o en sus redes sociales.

Bicicleta, amigos y pizza en Escarabajos

“Un lugar que une la pasión por la bici y la comida, eso somos nosotros”, asegura Ricardo Alfonso Jiménez, cofundador y CEO de Escarabajos, quien junto a Viviana creó este concepto diferente hace cuatro años.

Se llaman Escarabajos en honor a los ciclistas colombianos. “Nuestro nombre habla de que podemos conquistar la montaña más alta, pero solo con trabajo en equipo y calidad colombiana”, explican en su página web.

Ricardo es ingeniero de sonido y Viviana es ingeniera biomédica. ¿Lo que nos une? Su amor por las bicicletas. Según cuenta, duraron mucho tiempo en busca de un sitio “fresco y chévere” al que se pudiera ir en su medio de transporte sin mayor preocupación, pero no lo encontraron.

“Andábamos mucho en bici y no veíamos un sitio bacano para ir, comer algo rico y salir porque no había donde dejar la cicla e incluso te miraban como ‘¿será que tiene para pagar la cuenta?’, además de un montón de paradigmas tontos. Así que abrimos Escarabajos apuntándole a la gente que los mueve su pasión por la bici”, relata Ricardo.

Pizza con alma de ciclista

Y acá viene la segunda parte: ¡comida diferente! Para él la cocina siempre fue otra pasión, así que en el restaurante las combina a la perfección y en cada plato imprime un poco de esta esencia. La especialidad de la casa son las pizzas, siendo la MotherFucker la más vendida.

“Se ve grosera, pero no burda: es muy equilibrada en sabores, colores y texturas. Viene con bondiola —que es como costilla de cerdo—, papa criolla, mayonesa de ajo y cebollín. No vas a comer algo así en ningún otro lado”, asegura.

Pero también destacan sus fundidos. Todos con nombres alusivos al ciclismo: Giro de Italia, Vuelta España, Tour de Francia y la mejor según Ricardo, Vuelta Colombia. “Hace alusión a ingredientes de la región, por lo que trae plátano maduro, hogao, chorizo santarrosano y chicharrones —son brutales, duran casi dos horas en horno—.

“Estamos en un proceso de rebranding. No vamos a cambiar, vamos a evolucionar: todo va a estar más enfocado que nunca a las bicicletas”, puntualiza.

Si desea visitarlos, puede hacerlo en la carrera 13 A # 96 – 41. Más información en su página web o a través de sus redes sociales.

