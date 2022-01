Hábitos que está haciendo mal todos los días y afectan su columna

Seguramente ha visto o conoce personas que andan con billeteras a las que no les cabe un papel más y las cargan en su bolsillo trasero. También a personas que no han terminado de sentarse frente a su computador y ya tienen una postura incómoda o a otras que no se paran de su asiento en todo el día. Esto, sin saberlo, está teniendo un efecto negativo en la columna vertebral.

La columna es la estructura central del sistema óseo y está compuesta por una compleja estructura de huesos y cartílagos que proporcionan soporte y protegen la médula espinal, entre otras funciones.

Sin embargo, a pesar de ser una parte importante, muchas veces no tenemos el cuidado necesario para evitar tener lesiones que pueden generar enfermedades a largo plazo.