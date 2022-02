Así es nuestra productividad, según los días de la semana

Estamos hechos de costumbres. Adaptados al trabajo, un hobbie y a llevar un estilo de vida. Aunque también podemos ser versátiles, pero ¿hasta dónde? Según un estudio de la London School of Economics y la British Medical Journal, las personas tenemos días de la semana en las que somos mejores en nuestro trabajo, tenemos más entusiasmo para las tareas del hogar, e incluso, somos mejores en el amor en pareja.

Si no cree que es así, recuerde la vez que que intentó avanzar en su reporte empresarial y el tiempo no le alcanzó o la vez en la que por alguna razón no quería llegar temprano a su casa. Los expertos aseguran que estos comportamientos suceden en todas las personas porque tenemos un ritmo circadiano que no solo se acostumbra al día y la noche, sino también a los días de la semana.

Para llegar a esta conclusión los científicos encuestaron a más de 13.000 personas para determinar sus rutinas y corroborar que más del 96 % coincidían en que se sentían más cómodos al hacer ciertas actividades en la semana. Vea lo que descubrieron:

1. Lunes, el día para desestresarse

Los estudios encontraron que los ataques al corazón aumentan un 20 % los lunes, causados por el estrés de volver al trabajo y el consumo excesivo de alcohol del fin de semana. Por estas causas, los encuestados aseguraron que era difícil trabajar y mantener una buena cara en la casa.

A este estudio se suma la encuesta de la consultora alemana Kienbaum, en la que se asegura que las empresas deben programar actividades relajantes los lunes para que sus empleados rindan mejor. “Porque el ambiente laboral es más importante que el pago. Así lo aseguró el 96 % de los encuestados”, dice el estudio.

2. Martes, más trabajo menos sexo

Los científicos encontraron una relación directa entre el trabajo y el sexo: entre más trabajen las personas menos sexo tienen. De ahí que el martes es el día más productivo de la semana y las personas realizan mejor su trabajo.

Esto también lo corrobora una encuesta Gallup en Reino Unido en la que el 98 % de los encuestados aseguraron que el martes era el día más productivo. Por eso, si tiene un trabajo importante hágalo un martes y le rendirá mucho más de lo habitual.

3. Miércoles, el día versátil

La mitad de la semana es el mejor espacio para que sus hijos se acerquen a sus padres a pedirle el último juguete de moda o el mejor momento para que el empleado se acerque a su jefe para pedir un aumento.

Según la encuesta de la London School of Economic, este día es perfecto porque ya revisaron sus correos electrónicos atrasados y porque tienen bajo control la empresa. Entre tanto, la British Medical Journal agrega que el miércoles también es el día para tener una cita amorosa.

4. Jueves, el día del amor

¿Se acuerda del reloj cardinal? Pues bien, según el estudio, tanto hombres como mujeres sincronizan sus niveles hormonales.

De hecho encontraron que los niveles de estrógeno y testosterona aumentan cinco veces más que en otros días.

Por eso, los expertos recomienda aprovechar el día para tener sexo y compartir con su pareja en la intimidad.

Este día es ideal para una cena, una fiesta o para ver una película junto a la persona que ama. Y si está solo, pues tiene más posibilidades de encontrar a alguien que quiera estar con usted.

5. Viernes, para dejar malos hábitos

Aunque parezca contradictorio, los viernes son los días en el que las personas dejan de fumar, beber alcohol y comer comida chatarra.

Los expertos explican que como se trata del último día laboral, en la mayor parte del mundo, las personas están cansadas, por lo que es más fácil dejar ir un mal hábito.

Además, este día constituye el inicio de un fin de semana en el que puede descansar y tiene más pensamientos positivos que otros días.

6. Sábado de descontrol

Sí, sabemos que acabamos de venir del día donde se dejan los malos hábitos. Sin embargo, el estudio revela que el sábado es testigo del abuso de alcohol y cigarrillo.

Los hospitales aumentan su atención en un 70 % a casos de intoxicación y comas etílicos. El consejo de los expertos es celebrar con moderación.

7. Domingo de internet

El primer o último día de la semana, según como usted lo vea, es usado por el 98 % de los encuestados para revisar sus correos electrónicos personales, navegar (con más frecuencia) en las redes sociales e incluso descubrir nuevas cosas en internet.

A esta afirmación la acompaña la investigación de eMarketer, en la que descubrieron que las tasas de apertura y clics son más altas los domingos que cualquier día.

