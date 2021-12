No se desmotive si el dinero para los regalos es menos generoso que el de años anteriores. No solamente sus seres queridos y sus amigos entenderán que usted no es el único afectado por la actual crisis económica, sino que además hay maneras más baratas de sorprender a sus seres queridos y de estirar el presupuesto para que cada persona reciba un aguinaldo. A continuación vea nuestros consejos para ahorrar en Navidad.

1. No deje sus compras para última hora

Hacerlo es la manera más fácil de comprar lo peor a los precios más altos. Recuerde que cuando más se acerca el 24 de diciembre más llenos de gente están los almacenes, el surtido ya ha comenzado a agotarse, y ya no queda tiempo para encontrar el regalo que mejor se acomode a su bolsillo y que a la vez sea el más valorado por quien lo recibe.

Tenga en cuenta que es mejor no regalar a dar cualquier cosa para salir del paso. Un buen presente no es el más caro, sino aquel que satisfaga los gustos de quien lo recibe.

2. Haga su presupuesto partiendo del total del dinero disponible para los regalos

Es básica una lista completa y en orden de importancia. Comience por aquellos regalos “obligatorios” y deje de último los opcionales. Empiece, además, con los más costosos. Esto le dará una visión real de lo que usted puede gastar.

3. Un regalo para dos, y dos con un regalo

Evite individualizar la mayor cantidad de regalos posible. Si usted puede dar algunos regalos en pareja, hágalo. Cuantas más personas participen, mejor. Entregue sus presentes en nombre suyo y de su marido, en nombre de su familia, de un pequeño grupo de amigos, etc.

Del mismo modo, haga un solo regalo para varios miembros de una familia. Un juego que le sirva a dos o tres hermanos (por ejemplo. un juego de mesa), una caja de chocolates para una pareja, un elemento de utilidad para la casa, una completa ancheta, una buena botella de licor, etc. De los mejores consejos para ahorrar en Navidad.

4. Aproveche sus habilidades manuales, culinarias e intelectuales para hacer sus propios regalos

Estos serán especialmente valorados y usted podrá ahorrar algún dinero. Si usted es una experta en postres, encurtidos o tortas, esmérese y prepare algunos para sus amigos y familiares. Un buen empaque con motivos navideños y su sazón serán suficientes.

Así mismo, si sabe pintar, tejer, coser, bordar, tallar, hacer velas, entre otras muchas cosas, manufacture su ofrenda navideña. El resultado será un regalo original, creativo y siempre bien recibido. Su valor va más allá de lo material.

5. Busque las ofertas

Recuerde que actualmente hay recursos para conseguir los artículos a precios más bajos. Las muestras artesanales permanentes, por ejemplo, pueden ser una buena alternativa. Los almacenes de cadena por lo general ofrecen promociones, así como algunos de los centros comerciales.

6. Trate, en la medida de lo posible, de pagar los regalos de contado

Algunos establecimientos ofrecen posibilidades de financiación sin costo. Búsquelas.

7. Regale música

Si conoce bien los gustos de sus amigos, esta es una buena alternativa para Navidad. La variedad y los precios son asequibles. Y si definitivamente su presupuesto no da para mucho, tómese el trabajo de grabar un cassette de canciones seleccionadas por usted mismo teniendo en cuenta las preferencias de quien recibirá el regalo.

Este será siempre bienvenido, bien sea para ser escuchado en el carro o en la casa.

