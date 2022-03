¿Qué alimentos no se pueden mezclar, según una nutricionista?

Si usted es de los que desayuna yogur con fruta o se recarga de energías tomando coca cola con café, debe saber que tal vez no sea una buena idea. Hay alimentos que no se pueden mezclar porque el organismo no los logra digerir, lo que puede ocasionar graves daños a su salud intestinal.

Es por esto que a algunos alimentos se les denomina, como pesados. Es el caso de las carnes rojas, los frijoles o el brócoli, los cuales tienden a ser más lentos en digerirse por el cuerpo que las verduras.

Cuidado con estas mezclas

A menudo, por desconocimiento, solemos consumir combinaciones de alimentos que crean un desafortunado desenlace, “la interacción y el aprovechamiento de algunos nutrientes que los alimentos tienen en el libre consumo pueden variar de forma drástica al mezclarse con otros” explica Diana Rojas, nutricionista con énfasis en medicina y nutrición funcional, “lo que puede ocasionar la elevación en los niveles de azúcar o carbohidratos que puede derivar en malestares o incluso en enfermedades”.

Entre los males más comunes están la inflamación, el dolor abdominal y hasta el reflujo. Pero la mala utilización de algunos productos puede derivar en afecciones cardiacas o enfermedades crónicas como la diabetes.

Estas son algunas de las combinaciones que debería evitar según la nutricionista Diana Rojas.

1. Combinaciones de frutas

Si bien estas son una gran fuente de vitaminas, en su mayoría poseen grandes cantidades de azúcar, por lo que se recomienda consumirlas solas.

Las mezclas de frutas en batidos o en ensaladas de frutas pueden resultar dañinas. Esto es porque tienden a aumentar el nivel glicémico en la sangre, es el equivalente a comer un helado.

Si las mezclas de frutas dulces son consumidas con regularidad, pueden ocasionar descompensación en los niveles de azúcar en la sangre.

2. Café con bebidas de cola

Esta mezcla es una de las más perjudiciales, pues la cafeína, que es un estimulante neurológico, se encuentra presente en ambos productos. Si este estimulante neurológico se produce en exceso puede traer consecuencias como problemas cardiacos o neuronales.

Además de las bebidas con cola, el café también puede resultar peligroso al combinarlo con bebidas energizantes, pues la cafeína está mucho más presente, lo que puede duplicar el riesgo.

3. Jugos verdes

Si bien las verduras son de los alimentos que mayor beneficio traen para el organismo al ser combinadas, el exceso de estas en mezclas como jugos verdes o los llamados ‘detox’ puede ser perjudicial.

Estos jugos verdes, que se encuentran presentes en las dietas depurativas mezclan toda clase de vegetales que contengan el mismo valor de minerales antioxidantes y vitaminas que se pueden encontrar en las comidas normales.

La mezcla de verduras como remolacha, pepino, repollo y espinacas puede aumentar el riesgo de sufrir patologías como cálculos renales.

4. Piña con lácteos

Ya sea en yogurt o leche, los lácteos son una mezcla común con las frutas. Suelen usarse con frutas dulces o ácidas como la piña o la naranja. Pero lo cierto es que estas combinaciones pueden no ser tan buenas para la salud.

La naturaleza ácida de las frutas combinada con proteínas como la lactosa pueden cambiar la flora intestinal, producir toxinas, alteración en el metabolismo, e incluso ocasionar diarreas y vómitos.

