Más de 200o millones de usuarios al mes usan la red social que Mark Zuckerberg compró a mitad de 2019. Su uso se ha vuelto indispensable en la vida de todos, pero seguramente usted desconoce estos trucos de WhatsApp que le serán de gran utilidad en el trabajo y la vida familia.

Por eso, en Diners elegimos las herramientas más útiles para recuperar mensajes, acelerar audios y encriptar cuentas, con el fin de que se vuela un experto en WhatsApp.

Tenga en cuenta que para poner en práctica los trucos de WhatsApp debe descargar algunas aplicaciones. Pero no se preocupe, porque no le ocupará mucho espacio en su celular.

1. Que WhatsApp le avisa cuando un usuario se conecta

La herramienta Web Plus for WhatsApp, que sirve en Google Chrome, le permite activar esta novedosa función que le avisará cuando sus contactos hayan entrado a WhatsApp.

Para activar este servicio debe hacer clic en este enlace, instalar la aplicación de Web WhatsApp en su buscador de Google Chrome, desplegar el menú y hacer clic en notificar sobre contactos en línea.

Por otro lado podrá activar otras herramientas, como por ejemplo: restaurar mensajes eliminados e incluso enviar pulgar arriba a sus contactos sin tener que buscar el emoji. Esto también incluye desenfocar las fotografías de sus contactos o no permitir ver los últimos mensajes, ideal para cuando se conecta desde la oficina o un local donde tenga que compartir el WiFi.

2. Autodestrucción de mensajes y archivos

La red social del teléfono blanco cuenta con la opción para crear mensajes temporales par que desaparezca en un tiempo predeterminado.

Para activar esta opción, tan solo debe descargar la última versión de WhatsApp para poder visualizar en el recuadro de texto un 1 (uno) encerrado en un círculo punteado que le indicará cuántos minutos desea dejar el mensaje activo, una vez lo abra el emisor.

3. Acelerar audios de WhatsApp

Si es de los que se queda con la oreja roja por escuchar mensajes de más de un minuto, este truco de WhatsApp le gustará. Con ayuda de la aplicación TalkFaster! podrá acelerar los audios de cualquier conversación en cuestión de segundos.

Una vez descargada de la appstore de Android o iOS, pulse el audio que quiere acelerar y luego seleccione la opción compartir con TalkFaster! La aplicación se abrirá automáticamente y le dará la opción de reproducir el mensaje en seis velocidades.

Vale la pena destacar que esta herramienta le ayuda a saltar los silencios y optimizar el sonido del audio, así como poder utilizarla con otras aplicaciones como Messenger, Instagram o Telegram.

También puede usar la última actualización pulsando una vez el mensaje de voz para que aparezca la opción de reproducir al 1.5 y 2 de velocidad.

4. Ver los mensajes que eliminan sus amigos

Típico: alguien envía un mensaje, lo borra y usted no sabe qué decía. Tal vez le diga que no era nada y esto le genere intriga y usted es esas personas que no se quedan con la duda y hacen lo que sea para saber qué decía.

Por fortuna existe ¡WAMR!, una herramienta para recuperar mensajes de WhatsApp, incluidas fotos, videos, notas de voz, stickers e incluso gifs.

Este es uno de los trucos de WhatsApp más utilizados por los usuarios a nivel mundial por su efectividad. Eso sí, tenga en cuenta que la aplicación solo puede rescatar los mensajes que llegaron a su celular con notificación.

Es decir, si de casualidad usted estaba en la pantalla de chat y lo borraron al instante, no lo podrá recuperar. Si desea que guarde todos los mensajes borrados debe entrar a configuración, pulsar datos y almacenamiento y aceptar guardar todos sus mensajes y archivos multimedia.

5. Proteger su cuenta contra hackers

Encripte todos sus mensajes y evite que otras personas puedan vulnerar su cuenta de WhatsApp con estos tres pasos:

Primero, entre a la configuración de WhatsApp y seleccione cuenta. Segundo, active la opción de verificación en dos pasos. Finalmente, agregue una clave personal.

Su cuenta estará protegida y cada vez que la vaya a utilizar en otros dispositivos, a través de WhatsApp Web, le pedirá el código de verificación.

6. Replicar su cuenta de WhatsApp en diferentes dispositivos

Además de la opción de WhatsApp web, para responder mensajes desde su computador, también existe la aplicación Whatscan, con la que podrá replicar su cuenta en otro celular.

Esta herramienta se diseñó para que los padres puedan revisar, en tiempo real, las conversaciones de sus hijos con el fin de evitar que desconocidos los extorsionen.

Para usar esta aplicación solo active el código QR de la cuenta que quiere replicar y léalo con el escáner de la herramienta, así tendrá la duplicación en tiempo real.

Vale la pena advertir que las fotos, videos y audios de voz de la cuenta replicada se descargarán directamente en su celular.

7. Activar el modo incógnito en WhatsApp

Deje de preocuparse por si su pareja o jefe lo ve en línea o conocen la hora de su última de conexión, porque para eso existe Unseen.

Con esta herramienta podrá activar el modo incógnito sin modificar los chulos de visto o la hora de conexión.

Por otro lado, también sirve en Instagram, Line y Messenger de Facebook. Si desea usarla, solo instálela en su celular y cuando quiera ver un mensaje en modo incógnito, entre a través de Unseen.

Con esta herramienta puede elegir los contactos que no quiere que se enteren de su última hora conexión y los puede ordenar en una lista como usted desee.

8. Eliminar mensajes para ambos después de los 7 minutos de enviado

WhatsApp permite borrar los mensajes enviados. Sin embargo, lo que no advirtió Zuckerberg es que esta función se desactiva después de los 7 minutos de enviado. Actualmente puede borrarlo para usted, pero no para la otra persona.

Para lograrlo, primero ponga su celular en modo avión. Luego vaya a configuración del celular, aplicaciones, elija WhatsApp y pulse forzar detención.

A continuación configure la fecha y hora de forma manual, para que el mensaje esté dentro del rango de los siete minutos de enviado.

Finalmente, entre a la aplicación, elimine el mensaje y listo.

Uno de los trucos de WhatsApp más sencillos de la lista.

9. Hablar con la persona que lo bloqueó

Puede ser para una emergencia o un mensaje que puede dar solo a través de esta WhatsApp. Para hacerlo, tiene que pedirle el favor a un amigo, que tenga a los dos contactos, y que cree un grupo y lo incluya a usted y la persona con la que desea hablar.

Luego, su amigo tendrá que salir del grupo. En este instante usted podrá ver la foto de perfil de la persona que lo tiene bloqueado y podrán hablar.

Si no puede ver la foto de este persona, es porque tiene activada la opción de “mostrar foto solo a contactos agregados”.

10. Pasar un audio a texto

Si usted es de los que no puede escuchar un mensaje de más de tres minutos porque se estresa o porque se encuentra en una reunión, le recomendamos usar la aplicación Transcriber, que encontrará en Android y también en iOS.

Una vez tenga instalada la aplicación, dele clic sostenido al mensaje de voz y compártalo con esta aplicación. En segundos su mensaje estará en texto y lo podrá leer sin problema.

¿Le gustó este truco de WhatsApp?

11. Evitar que las imágenes, audios y videos se descarguen a su celular

No deje que la memoria de su celular se llene de mensajes de voz, imágenes y videos que no son necesarios con la siguiente configuración:

Entre a WhatsApp, pulse la opción herramientas. Ahí ingrese a uso de datos y dele clic en ‘Descarga Automática’.

Una vez allí podrá seleccionar qué desea que se descargue en su celular.

12. Programar mensajes

Si se le olvidan los cumpleaños, avisar de una reunión en su oficina o simplemente saludar a su ser querido, utilice Auto Responder.

Este es uno de los trucos de WhatsApp que le permitirán programar el número de mensajes que desea con fecha y hora de entrega.

Cuando a usted se le olvide alguna fecha, la aplicación, automáticamente, enviará el mensaje y después le enviará una notificación con la entrega.

