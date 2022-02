Alergias y el secreto para superarlas sin medicamentos

Nariz roja y estornudos constantes. Esta es una corta descripción de mis días en los que la polución ambiental estaba alborotada en la ciudad. Algunos se atrevían a preguntar: ¿Es Covid? Y para calmar el ánimo de los transeúntes decía de forma enfática: «¡NO! Debe ser una de las cientos de alergias que tengo».

Según los últimos estudios de la OMS: «Una de cada seis personas sufre o sufrirá una reacción alérgica en el curso de su vida». Así que tranquilos queridos lectores que con no soy la única persona con alergias. De hecho, somos más de los que usted piensa.

Alergias en la infancia

Recuerdo vívidamente mi época de la niñez cuando mis padres me aislaron, como ermitaño. Esta situación es la que viven la mayoría de alérgicos, según cuenta el doctor Eduardo de Zubiría, expresidente de la Sociedad de Alergias y el Instituto de Alergia.

«Es común que cuando los niños sufren de alergias de piel, como la gente no conoce los síntomas se pone nerviosa, piensa que es algo contagioso –aunque la alergia no es contagiosa–; entonces los niños son rechazados, y los compañeros no se les acercan porque piensan que se trata de una infección».

«En su adolescencia les causa malestar el verse físicamente mal, se avergüenzan de sí mismos: son gente irritable pues los alérgicos con problemas de piel sufren de una rasquiña incontrolable, viven desesperados, se sacan sangre de rascarse, no pueden dormir bien, y eso los vuelve explosivos, agresivos, retraídos y deprimidos».

Dice el doctor de Zubiría: «En principio, todo el entorno del hombre es una mezcla de alergenos, ya se trate de polen o del polvo de la vivienda, clara de huevo, mostaza, fresas o textiles. Las sustancias más improbables pueden convertirse en alérgenos.

Alérgico al pelo

Incluso hay pacientes que son alérgicos al pelo o a partículas cutáneas del cónyuge. La alergia bronquial es la más incapacitante; produce sensación de asfixia, es angustiante, es la más frecuente en Colombia, opina el doctor Guillermo Ángel Solano, exdirector de la Clínica de Alergia Infantil.

“El 78 % de los niños puede presentar evidencia clínica franca antes de los 5 años. De ese porcentaje hay un 40 % que presenta síntomas antes de los 3 años de edad”.

Cómo diferencias la alergia de un resfriado (o del Covid)

Al principio no es fácil, se confunden los síntomas: nariz tapada, piquiña en la nariz, rasquiña en los ojos, tos crónica. Si estos síntomas se vuelven permanentes eso hace pensar que no es solo un resfriado.

Con el tiempo, el cuadro crónico se hace evidente, por ejemplo cuando se tienden camas cerca del niño y éste tose o estornuda; cuando juega detrás de las cortinas que tienen polvo sale con la nariz tapada, o cuando se poda el pasto y él entra en crisis. «Una gripa nunca dura meses o años», añade el doctor Guillermo Ángel.

¿Qué pasa con el sistema inmunológico?

La alergia obedece a un desorden del sistema inmunológico del hombre frente medio ambiente, con el cual convive mal. Por esto hay que revisar los hábitos de vida (humedad, moho), animales domésticos con los que se tiene contacto directo, plantas que hay en la casa o medicamentos que se ingieren.

«El factor herencia juega un papel muy importante. Los hijos de padres alérgicos tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad alérgica», dice el doctor Carlos Olmos, pediatra alergólogo.

Sin embargo, en población uno de cada quince niños es alérgico aun sin herencia, y este riesgo ha ido en aumento porque cada vez vivimos más hacinados, se nos restringe el área de ocupación de vivienda, y este es un factor desencadenante de un episodio alérgico.

Es peligroso no hacer nada con las alergias

Una bacterióloga bogotana que tiene alergias respiratorias acompañadas de alergias de piel, sufre ataques de rinitis que le impiden muchas veces salir de casa a tiempo.

“Cuando estoy en crisis me siento enferma, es como si tuviera gripa las 24 horas del día –dice–. No tengo ánimo para realizar mis actividades, y como ama de casa no puedo hacer los oficios mínimos como tender camas o aspirar. Ya me he acostumbrado a ello, y hoy no hago nada por controlar mis crisis alérgicas”.

La respuesta a esta actitud por parte de los especialistas consultados por Diners, es que resulta necesario recibir tratamiento ya que la rinitis puede provocar asma y otras afecciones graves, y como general mente este tipo de alergias se presenta con eczemas de piel, si no se trata a tiempo puede producir complicaciones por infección secundaria.

En los niños la rinitis causa obstrucción nasal y les altera la audición, el lenguaje, la comunicación y el sueño. Estos niños respiran por la boca, roncan y duermen en forma anormal y no oxigenan adecuadamente su cuerpo, y esto provoca retardos de desarrollo, de estatura y de peso.

Cuidados exagerados con las alergias

“Las mamás se encargan de que sus hijos no lleven una vida normal porque si el día esta frío no los sacan, si esta haciendo sol tampoco. Son niños con una actividad disminuida», comenta el doctor Guillermo Ángel Solano.

«El niño no se puede perder su infancia, debe vivir como un niño normal moderadamente abrigado, no como un esquimal con siete camisetas, dos sacos chaqueta, gorro; esto es totalmente absurdo.

Es necesario estimular a estos pacientes a practicar deportes, ya que el ejercicio es fundamental para ellos, y especialmente la natación, añade el doctor Eduardo de Zubiría.

Se requiere educar a la familia del paciente alérgico. Los padres deben darle un trato igual al de los demás hermanos porque ocurre que como tiene un problema crónico el núcleo familiar se centra en ese niño, y esto crea sentimientos de dependencia, se vuelve caprichoso, aprende a manejar todas las cosas a través de su problema, y empieza a jugar toda una dinámica patológica dentro de la familia.

El niño, el médico y los padres tienen que aprender que él debe llevar una vida normal», sostiene el doctor Carlos Olmos.

El nuevo antialérgico

Para combatir las alergias existen, en general, tres posibilidades terapéuticas. El paciente debe alejar de su hábitat los alergenos que le acosan, y esta búsqueda suele ser difícil, pero una vez encontrados se pueden eliminar las causas.

La otra es la desensibilización. Para ello se recurre a inmunoterapia específica, que consiste en ir eliminándole paulatinamente al paciente su predisposición a las sustancias que causan su alergia.

Esta desensibilización puede tardar años.

La última es el tratamiento de los síntomas mediante el empleo de medicamentos como los antihistamínicos de segunda generación, y en este campo la ciencia logró, después de años de investigación, la Cetirizina, un medicamento con una acción más eficaz y con menos efectos adversos.

Los laboratorios Hoechst y la Unión Química Belga (UCB) destinaron para la investigación científica de este producto cerca de cuatro millones de dólares.

El director de la Clínica de Alergia Infantil, Guillermo Ángel Solano, comenta que hay un interés en el mundo actual por buscar soluciones más efectivas a esta enfermedad, por la incapacidad que representa para un paciente y el costo económico y social que tiene para una familia.

¿Se necesita más conocimiento sobre las alergias?

Sí, es la respuesta general de los especialistas, porque en las universidades no existe una cátedra de alergia y los médicos generales egresan con muy pocos conocimientos en esa área y confunden la alergia con otras enfermedades.

La alergia es un problema de salud pública tan grande como la recién vivida pandemia causada por el Covid-19, y debería ser un capítulo de la atención primaria en salud.

