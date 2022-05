El Chi Kung es una técnica milenaria para transformar los malos hábitos y el sedentarismo en un estilo de vida saludable. Es ideal para personas que padecen cáncer, diabetes, artritis, artrosis y problemas del sistema nervioso, entre otras, no como una solución sino como un tratamiento complementario.

El cuerpo y la mente se benefician con esta práctica, pues aporta un flujo sincronizado de la energía, y restaura las funciones de los órganos internos. Sus secretos también incluyen la vitalidad y longevidad. Quienes practican este arte están radiantes la mayor parte del tiempo, atraviesan por una verdadera transformación espiritual y corporal.

Para hablar del tema y entender de qué se trata esta disciplina, Diners habló con un experto en la materia, el Maestro Wong Chun Nga del linaje Shaolin Wah-nam.

¿Cómo les explicaría qué es Chi Kung a aquellos que nunca han escuchado sobre esta práctica?

El Chi Kung es un arte milenario que produce con su práctica armonía y equilibrio, y se ve reflejado en el flujo interno de la energía en las personas. Esto se traduce en una mejor salud, una mayor vitalidad, serenidad y paz interior.

Este debe incluir tres procesos: regular el cuerpo, la mente o el corazón , y la respiración para controlar los tres tesoros San Bao: la esencia (Jing), el aliento (Qi) y el espíritu (Shen).

A largo plazo también brinda un más gozo, alegría por vivir y la posibilidad de experimentar una profundidad espiritual, que no necesariamente está relacionado con una faceta religiosa.

¿Por qué algunas personas lo llaman “el arte de entrenar con la energía”?

Porque en realidad eso es lo que hace. Chi en chino significa energía, y Kung es trabajo o arte. Literalmente es el arte de manejar la energía.

La vida, desde la perspectiva del Chi Kung, es un intercambio significativo de energía. Esta se manifiesta en diferentes niveles: físico, emocional, mental y espiritual. La práctica consciente le permite a su practicante reconocer, armonizar y disfrutar de su energía de un modo eficiente y realista.

Esta práctica está relacionada con el Budismo o el Taoísmo, pero ¿quienes tengan otras creencias pueden ser parte de ello?

No consiste en un ritual religioso. Para aprenderlo o practicarlo no es necesario pertenecer a ninguna religión específica, por esto es apto para cualquier persona sin importar su creencia o estilo de vida.

¿Qué necesitamos para empezar a practicar? ¿Cuáles son los materiales, la ropa adecuada y la mejor hora del día?

Lo primero es que es necesario aprenderla de un maestro o un instructor calificado. En nuestra escuela dictamos clases regulares, o cursos de máximo dos días. Si ya tiene los conocimientos básicos puede empezar a practicar de manera autónoma y segura.

No necesitan mayor cosa para comenzar, el Chi Kung es una práctica simple, directa y efectiva. Es fácil de aprender, no requiere ningún tipo de teoría para la práctica y se adapta a cualquier tipo de persona. Tampoco requiere una indumentaria especial, ni un lugar específico. Pueden practicarlo dos veces al día, preferiblemente de 6 a 10 a.m. o de 6 a 10 p.m.

¿Cuánto tiempo ha estado practicando el Chi Kung y cómo ha cambiado su vida desde ese momento?

Lo he practicado por más de treinta años, empecé a los cinco. Tengo la fortuna de haber nacido en una familia de maestros de tradición, y de tener como padre y maestro predilecto a uno de los mejores y más reconocidos líderes de la tradición Shaolin en el mundo, su nombre es Sifu Wong Kiew Kit.

¿Cuáles son aquellos beneficios que no encontramos en otra disciplina o deporte?

Creo que esta práctica es única, es simple y muy eficaz. Solo se necesitan cinco o diez minutos de entrenamiento diario para obtener beneficios y mantener una buena salud, que es lo más importante. Muchas personas practican durante años un arte, pero no ven ningún tipo de resultados.

¿Hay algunos movimientos similares al yoga, o a otras disciplinas?

Sí y no. Son similares en el sentido de que involucran el cuerpo, la respiración y la mente, pero cambian en la forma. Por ejemplo, las 18 manos de Lohan, que son la base del Chi Kung, las enseñamos de pie.

Por otro lado, su diseño milenario se basa en el paradigma de los meridianos, el flujo de la energía a través de ellos y los puntos de energía de la medicina tradicional china. El yoga se basa en el sistema de las chakras, que es otro paradigma que viene de la medicina ayurvédica.

¿Considera que el Chi Kung puede reemplazar la medicina tradicional?

Es una pregunta muy difícil. En algunos aspectos, especialmente con respecto a la prevención y el manejo de las enfermedades crónicas y autoinmunes, sus ventajas con respecto a la medicina tradicional occidental son cada vez más reconocidas. Creo que una buena combinación de ambas es lo ideal.

El Chi Kung es famoso en China, pero ¿en los países latinoamericanos, donde manejamos altos niveles de estrés, es reconocido?

Nuestra escuela Shaolin Wah Nam Institute tiene presencia en Colombia y en toda Latinoamérica, desde hace ya 18 años. Por otro lado, si quieren bajar sus niveles de estrés les aseguro que el Chi Kung es el camino más efectivo.

Para aquellos que no tienen tiempo suficiente para asistir a una academia, ¿hay algún sitio web en donde puedan aprender movimientos básicos?

Mi padre tiene una página web que pueden consultar – www.shaolin.org- y también ha escrito varios libros traducidos al español como: El arte del Chi Kung y el Chi Kung para la salud y la vitalidad de Urano editores. Aunque lo ideal es que los anteriores sean bases, más no el reemplazo de los maestros.

De manera regular se realizan cursos en Bogotá y estoy seguro de que los interesados pueden unirse a ellos siguiendo la página web www.stresstech.org/vitalidad-y-alto-desempeno/ y en Facebook estamos como Chi Kung Wahnam Colombia.

Relacionado