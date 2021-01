El artículo Dormir le ayudará a resolver sus problemas, según esta investigación fue publicado originalmente en Revista Diners de octubre de 1995, edición número 309

Olvídese del Internet. La información clave puede estar tan cerca de usted como su propia almohada, y puede funcionar como una verdadera red interna de comunicaciones. ¿Cree que estamos soñando?

Usted está en lo cierto. Un buen ejemplo de que sí funciona el sistema de información que opera durante el sueño, lo encarna Floyd Ragsdale, un ingeniero que trabaja en la planta de Du Pont en Richmond, Virginia.

Allí vivió una extraordinaria experiencia al solucionar un problema que se presentó en su empresa, la única que produce polímero Kevlar, fibra que se encuentra en una inmensa gama de productos, desde cascos militares y chalecos antibala hasta frenos de carros y ropa interior.

Todo comenzó cuando un filtro de la máquina de secar se congeló. El daño de esa pieza representaba para la compañía pérdidas de 700 dólares por minuto. Los trabajadores, desesperados, pensaron que no había otra solución que reemplazar la unidad, cuyo costo era de medio millón de dólares.

La solución estaba en el sueño

Trataron de resolver infructuosamente el problema durante 16 horas, hasta que llegó Ragsdale con la solución en la cabeza. La había encontrado la noche anterior en un sueño durante el cual él formaba parte de la misma máquina:

«Caía agua por todas partes y comencé a soñar con mangueras y duchas», recuerda. «Luego la idea llegó a mi cabeza. Me levanté e inmediatamente anoté las palabras mangueras y duchas. Entonces supe exactamente qué necesitaba para resolver el asunto».

Su teoría según la cual las altas temperaturas usadas para hacer el polímero Kevlar causaron el colapso de las dos capas de las mangueras, fue recibida con burlas. Pero las duchas de sus sueños fueron insertadas en las mangueras, y el filtro comenzó a funcionar como un reloj.

Resolver sus problemas, desde el inconsciente

Este es apenas un ejemplo. De lo que el psicólogo Arthur Bernard llama «genio dormido». Bernard usa los sueños como un instrumento para su consejería matrimonial y familiar. Los sueños, como él dice, pueden llegar a ser un gran río de información cuando uno se compromete a ejecutar un proyecto y trabajar duro para resolver un problema y logre su solución mientras duerme.

«Este fenómeno de la mente se conoce como el súper consciente que conecta a todos los seres humanos y tiene acceso a cualquier información que se necesite, tanto física como emocionalmente», afirma el experto.

Algunas personas pueden intuirlo. El doctor Harvey B. Weintrauv profesor de psiquiatría de la Universidad de USC en California, usualmente pone a soñar a sus pacientes para ayudarlos, sobre todo a los ex prisioneros de guerra y otros veteranos que han sufrido desórdenes de estrés post traumático.

«Por ejemplo, cuando ellos sueñan con torturas, llega un momento en el que son capaces de entender que 110 sólo son las víctimas sino que son los sobrevivientes», dice Weintrauv.

«No es su culpa que estén en esta posición. Las víctimas frecuentemente sien ten que han hecho algo malo para merecer ese castigo, pero con la terapia entienden que han sido llevados a él por las circunstancias y por otros hombres».

El subconsciente puede trabajar en forma cíclica hasta lograr que un sueño arroje respuestas. Y esas respuestas son precisamente lo que uno ha estado escondiendo de sí mismo.

La mente inconsciente nunca deja de trabajar

Cuando dormimos, el inconsciente actúa todo el tiempo para resolver sus problemas de modo creativo y fuera de nuestro alcance cuando estamos despiertos. Los antiguos griegos también creían en el poder medicinal de los sueños.

Si un paciente no podía ser curado por un médico tradicional, acudía a la medicina alternativa, que en aquellos tiempos se aplicaba mediante la curación en sueños. Ellos construyeron un templo llamado Epidaurus, donde un paciente podía permanecer durante un par de meses.

Así alcanzaba el poder curativo de la mente, inspirado por la poesía, la música y las oraciones. Los maestros conseguían que los pacientes trascendieran el nivel de conciencia, y de este modo lograban la curación que está en el alma.

“La curación es crecer”, dice Sandra Weintrauv, asesora en Massachusetts. Ella no tiene ningún vínculo con el doctor Weintrauv, pero ha asistido a varias de sus conferencias.

“Mi primera reacción fue pensar que nada de esto tenía sentido, pero por medio del subconsciente he logrado controlar el dolor de artritis de mis dedos tal y como me lo enseñó el doctor Bernard: pidiéndole a mi subconsciente una solución. De este modo soñé que visitaba a alguien en su casa y esta persona me llevaba a su patio. Había varias bolsas. Una mujer se agachó y recogió un repollo. Al día siguiente fui de compras y preparé sopa de repollo. El dolor desapareció y hoy en día estoy curada”.

Las ideas de los sueños son las mejores

Es la creatividad y el deseo de resolver el problema lo que más le interesa a Bernard. Uno de sus casos sorprendentes es el de Dan Gold, ex ejecutivo de una importante compañía de California. Gold cuenta cómo sus mejores diseños los había obtenido por medio de sus sueños.

“He despertado varias veces en medio de la noche y he dicho: esa es la solución. Para algunos suena como si se tratara de algo salido del mundo de lo desconocido”. El año pasado, Gold casi pierde una de sus mejores oportunidades. Había trabajado duro en un invento que aún no había sido patentado. Lo probó una y otra vez y descubrió que era muy ruidoso o muy grande, o ambas cosas.

Luego sucedió: “Tuve un sueño. Estaba en los campos de trigo de algún lugar. Me tropecé con alguien, estuvimos hablando, Dios sabe de qué. Su palabra final fue: lo que usted está buscando lo encuentra en Kansas. Desperté y lo escribí ¿Qué quería decir eso?

Empecé a pensar si tendría algo que ver con los motores, porque eso era lo único que yo estaba buscando. Nunca había ido a Kansas, pero llamé a un amigo que vive allí y le pedí los teléfonos relacionados con fábricas de motores. Llamé al número que me dio. Me enviaron un catálogo, ordené un par de muestras, y una de ellas era exactamente lo que yo buscaba. Perfecto el tamaño, perfecto el precio, y hecho en Estados Unidos”.

El futuro de los problemas resueltos a través del sueño

Bernard, que quiere usar su “tecnología del sueño” para ayudar en el mundo de los negocios, se dio cuenta de eso que él llama “un gran recurso de información” y tomó la experiencia de gold en segundos. “Todo el mundo tiene un don. Usted debe descubrir cuál es su don”, dijo el psicólogo.

“Usted tiene que compartir su don con el mundo, sea un neurocirujano, jardinero, actor o alguna otra cosa. Si usted sabe cuál es su don, sería más feliz. Y mucha gente ha descubierto su don por medio de sus sueños”. Al final de cuentas, lo más importante no es el mensaje, sino lo que se hace con él.

Los estudios y las experiencias demuestran que los sueños pueden cambiar sus pensamientos y acciones, pero la mente consciente ha de ponerlos en práctica. Bernard comenta: “Cómo va a actuar con lo que sabe ahora? No podemos evadir un mecanismo interno que permite que nos desarrollemos al máximo”.

