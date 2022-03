¿Google escucha mis conversaciones?

¿Por qué los líderes de las industrias de tecnologías y redes sociales tapan con cinta adhesiva sus cámaras y micrófonos? Porque saben que están siendo vigilados. Bien sea por hackers que intentan escuchar sus intimidades o simplemente por Google, el buscador que desea mostrarle sus deseos de compra en avisos y pop-ups.

¿Cómo hacer que Google deje de escuchar mis conversaciones?

Hay que aclarar que Google avisa de antemano a sus usuarios que están siendo grabados, lo que pasa es que nosotros no leemos los términos y condiciones. Los contratos aseguran que esto es para mejorar el servicio y los anuncios de publicidad, lo cual es cierto. Sin embargo, algunas personas no se sienten muy cómodas con este tema.

Por eso en Diners les enseñamos cómo desactivar o controlar esta función:

1. Entrar al enlace de Activity Google

Google cuenta con una página de historial de búsquedas en la web y otra de grabaciones. Todo este registro usted lo puede encontrar en internet. Sin embargo, puede desactivar esta función a través del siguiente enlace la cual tiene que buscar en el navegador de Google Chrome ya sea en su celular o computador.

2. Dar clic en el Asistente de Google

No importa si usted lo usa o no, el Asistente siempre está escuchando sus necesidades así no se active visiblemente en su pantalla. Por eso el siguiente paso es entrar a esta opción y desactivar grabación activa.

3. Leer términos y condiciones

Una vez desactive esta función Google le recomendará leer los términos y condiciones para que entienda por qué era grabado sin que usted lo tuviera presente. Aquí le explican que es para mejorar su experiencia de búsqueda y alimentar la inteligencia artificial de los servicios de la empresa oriunda de California. Es decir su Gmail, YouTube, Drive, Calendar, Notes, etc…

4. Si desea que lo siga grabando…

En caso de estar de acuerdo con la grabación de su voz, a través del Asistente de Google, debería borrar su información periódicamente, como el mismo buscador recomienda.

Aquí puede activar la eliminación automática por días, semanas, meses y años.

