Así es el hombre perfecto, según las colombianas

Para empezar el hombre perfecto no existe, al menos si se le pregunta a todas las mujeres del mundo. Cada una tiene un gusto bastante particular y no se puede encasillar la perfección en un solo punto. Por eso, vemos en la calle a hombres de todos los tamaños, colores y formas. Los hay bajitos, flacos, gordos y musculosos.

Sin embargo, la página onlinedoctor.superdrug.com se atrevió a replicar su experimento de 2016, para comprobar si los gustos han cambiado con el paso del tiempo. Para ello, realizó una encuesta en donde le preguntó a más de 100 mil mujeres los rasgos físicos que debe tener un hombre atractivo en 19 países -incluyendo Colombia-.

Luego, los diseñadores gráficos de onlinedoctor modificaron a un neoyorquino, quien cedió su imagen para producir su versión de hombre atractivo en cada país.

El hombre perfecto en Colombia

¿Musculoso, bronceado con abundante melena? Nada de eso, para sorpresa de algunos, el hombre perfecto, según las colombianas, es gordito, de piel blanca, con ojos almendrados y un poco de barba.

Vea también: Cinco lugares para practicar yoga en Bogotá

Es así como este estudio de Percepciones de la perfección revela que las mujeres no buscan estándares poco realistas de la belleza masculina, sino más bien algo natural. Cosa que no sucede con los hombres, como revela el primer estudio, inspirado en el proyecto Antes y después de la periodista Esther Hoing, en el que los hombres -incluyendo los colombianos- buscan cuerpos estilizados, de supermodelo.

Vea, cómo es la mujer perfecta alrededor del mundo aquí.

El hombre perfecto en el mundo

Un dato revelador es que en países como Estados Unidos siguen soñando con un Ken de abdominales de acero y la V debajo del ombligo que tanto cuesta sacar.

En Australia les gustan los hombres curvilíneos, que no se le nieguen a una buena hamburguesa o a un pedazo de pizza. Los rusos la tienen más complicada, parece que el hombre perfecto en la nación de Putin debe ser familiar de los hermanos Hemsworth, difícil porque una melena dorada no le queda bien a cualquiera. En Serbia les gustan los hombres rudos, grandes y anchos. Suma puntos si tiene tatuajes en el brazo.

Vea también: Cómo quitar ojeras con estos cinco parches para ojos

Según onlinedoctor: «Esto revela que los hombres también sienten presión por tener una imagen corporal de acuerdo a lo que exige la publicidad. Nuestro objetivo con este estudio es impulsar una revolución y capacitar a las personas para que prioricen su salud por encima de la apariencia, además de promover la confianza física en todo el mundo».

Vea el estudio completo acá

Como hombre, ¿ha sentido la presión de tener el cuerpo perfecto? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista

Relacionado