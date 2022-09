Descubra cuál es la prenda más costosa de la historia del deporte mundial

Michael Jordan sigue dando de qué hablar aún décadas después de su retiro de la NBA. Esta vez, como de costumbre, ha batido un nuevo récord en la historia del deporte mundial. Su camiseta de The Last Dance de los Toros de Chicago que utilizó en 1998 se subastó por la módica suma de $10.1 millones de dólares en la casa de subastas Sotheby ‘s.

