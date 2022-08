Siempre hay alguna parcela de la vida que nos hace sentir desorganizados, desprevenidos o estresados. Desde desarrollar una rutina matutina más relajada, empezando por cosas sencillas como aplicar bien el bloqueador, hasta prepararnos para tener dulces sueños, pasando por el resto de tareas del día, existen formas sencillas y comprobadas de hacer las cosas de forma más fácil.

La siguiente es una guía para secarse bien el pelo y por qué es importante para la vida. Diners comparte un fragmento del libro El pequeño libro de las habilidades para la vida:

1. Si usas un bloqueador clásico, aplícalo 30 minutos antes de exponerte al sol. Si usas un bloqueador mineral activo, lo puedes aplicar justo antes de salir .

2. Comienza con tu rostro. Invierte en un bloqueador facial especial y colócalo sobre cualquier loción hidratante que uses .

3. ¡No olvides las orejas!

4. Ve aplicando hacia abajo, cubre cada centímetro de piel que estará expuesto. Usarás aproximadamente 28 mililitros para todo el cuerpo, y un cuarto de cucharadita para tu rostro.

5. Si sales con los pies descubiertos, no olvides aplicar bloqueador en la parte superior .

6. Vuelve a aplicar cada dos horas, después de tener actividad física vigorosa o de sumergirte en agua (ten cuidado adicional cuando estés cerca de agua, nieve y arena porque estos elementos reflejan los dañinos rayos del sol, lo que aumenta la probabilidad de que se queme tu piel).

7. Haz esto absolutamente todos los días, sea invierno o verano, esté nublado o haya sol.

El experto en piel

Chris Birchby es fundador y director ejecutivo de COOLA, una línea de bloqueador solar orgánico que se vende en todo el mundo.

A los padres de Chris les diagnosticaron melanoma, pero afortunadamente ambos se recuperaron. Después de eso él empezó a observar sus malos hábitos respecto al sol y se dio cuenta de la importancia de usar bloqueador solar con frecuencia. Como no encontró en el mercado ningún bloqueador que no fuera nocivo y que pudiera usar, decidió crear uno él mismo.

La explicación de por qué usar bloqueador

Entre las 10:00 a .m . y las 2:00 p .m . los rayos solares alcanzan su máxima intensidad, sin embargo, 20% de los rayos dañinos pueden penetrar en tu piel incluso en un día nublado.

Asimismo, 90% de los signos visibles del envejecimiento se deben al deterioro causado por el sol. La piel facial es la más sensible y susceptible a los daños de la contaminación y el sol, así que empieza por ahí. Es esencial que encuentres una fórmula no comedogénica, es decir, que no obstruya los poros, creada específicamente para el rostro.

Busca un bloqueador ligero e hidratante para remplazar tu loción de la mañana. Y cuando sientas que necesitas mayor humectación, aplica la loción debajo del bloqueador. Presta atención cuando lo hagas para que no te falte ninguna zona.

Recuerda que las orejas y la parte superior de los pies son las áreas más olvidadas, y que las quemaduras en los pies pueden arruinar tus vacaciones en la playa. El secreto para que tanto niños como adultos se apliquen el bloqueador sin batallar consiste en buscar uno que se sienta y se vea bien, que no te haga lucir como polvorón blanco.

Vea también: Los cinco pasos claves para lavarse la cara y por qué es tan importante hacerlo bien

Un comentario sobre el factor de protección solar o fps: fps quiere decir “factor de protección solar”. Los bloqueadores se clasifican con un número o índice fps que se refiere a su capacidad de desviar los rayos uvb. La tabla de calificación de fps se calcula comparando el tiempo que tarda en quemarse la piel protegida por el bloqueador, con el tiempo que se tarda la piel sin protección.

Lo mejor es buscar un amplio espectro con fps 30 o mayor para no solo protegerse de las quemaduras solares, sino para reducir también el riesgo de cáncer de piel y el envejecimiento prematuro de la piel provocado por el sol.

Consejo profesional: usa bloqueador incluso cuando estés en casa porque las ventanas no bloquean los rayos uva que, aunque no queman, definitivamente pueden causar daño.

Las investigaciones muestran que la luz azul, también conocida como luz visible de alta energía o hev que emiten las pantallas de los celulares, computadoras, tabletas y televisiones; la luz fluorescente y la luz led, pueden atravesar nuestra piel y llegar más lejos que los rayos uva y uvb.

¡Una razón más para desconectarse!

Relacionado