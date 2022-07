Siempre hay alguna parcela de la vida que nos hace sentir desorganizados, desprevenidos o estresados. Desde desarrollar una rutina matutina más relajada, empezando por cosas sencillas como lavarse bien la cara, hasta prepararnos para tener dulces sueños, pasando por el resto de tareas del día, existen formas sencillas y comprobadas de hacer las cosas de forma más fácil.

La siguiente es una guía detallada para lavarse bien la cara y por qué es importante para nuestra salud. Diners comparte un fragmento del libro El pequeño libro de las habilidades para la vida:

1. Lava tu rostro y seca tocando suavemente con una toalla.

2. Toma unas gotas de aceite facial y frótalo entre tus manos para calentarlo. Colócalo con palmaditas en tu rostro, comienza en el cuello y ve trabajando hacia arriba para llegar a las mejillas, la nariz y la frente. Luego baja a la barbilla.

3. Si tienes piel seca y deseas poner otra capa de humectante, hazlo ahora. Aplícalo con palmaditas y sigue el mismo camino que usaste para el aceite.

4. Coloca la crema para el contorno de ojos con tu dedo anular. Comenzando del interior hacia fuera, coloca cuatro puntitos de crema debajo del ojo. Usa el mismo dedo anular para frotar de ida y vuelta hasta que se disuelva la crema (con esta operación, prácticamente te estás dando un masaje linfático). Repite en el otro ojo.

5. Cuando tu piel haya absorbido la loción hidratante y esté seca, aplica el bloqueador.

La experta:

Nyakio (Neh-Kay-Oh) Grieco es experta en el cuidado de la piel y es fundadora de Nyakio Beauty, una línea ecológica, limpia y libre de crueldad animal para el cuidado de la piel. El abuelo de Nyakio era curandero en Kenia, y por eso ella incorporó en su marca el uso de aceites y otros ingredientes africanos.

La explicación

Todas las personas deberían lavarse la cara incluso si no usan maquillaje. Incluso si no sienten que la piel esté sucia: nuestros poros de todas maneras absorben mucha mugre del medio ambiente a lo largo del día. ¿Aplicar aceite a tu rostro? ¡Claro! El aceite forma parte de la composición de nuestra piel, pero a medida que envejecemos lo vamos perdiendo . Muchos dicen: “Pero tengo piel grasosa y me salen granos con facilidad”.

Entonces probablemente necesites más aceite que alguien con piel seca porque tu piel está trabajando demasiado para producir su propia grasa para compensar y esto es lo que provoca irritación y brotes de granos. Para mantener la piel balanceada y en la mejor forma posible, necesitamos usar grasa para luchar contra la grasa. Cada vez que apliques un producto en tu cuello o rostro, comienza por la parte más baja y ve subiendo.

Nunca jales tu piel hacia abajo: la gravedad ya se está encargando suficientemente de eso. Aplica el producto con palmaditas, en especial en el caso de la delicada piel debajo de tus ojos. No untes con movimientos de ida y vuelta porque solo estirarás y jalarás la piel.

Las palmaditas también sirven para dar un masaje que te ayudará a deshacerte de la hinchazón, ¡y a despertar en la mañana! Comprar un bloqueador hidratante de calidad es una buena inversión para todos. Actualmente hay más casos que nunca de cáncer de piel en gente de piel oscura. Colócalo junto a tu pasta de dientes para que recuerdes que tienes que usarlo con la misma regularidad.

Recomendación

Una recomendación sobre los productos naturales y de alta calidad para el cuidado de la piel:

Simplemente úsalos. Nuestro cuerpo no sabe digerir algunos productos como la margarina, por ejemplo, y de la misma manera, la piel no sabe absorber productos sintéticos repletos de conservadores. Es necesario que tu piel beba el producto, no que este se quede sobre ella. Nyakio recomienda que siempre que adquieras un nuevo producto para el cuidado de la piel, independientemente de cuán natural sea, primero lo pruebes en una sección.

La base de la línea de la mandíbula es un lugar excelente, porque si el producto te provoca irritación, no te aparecerá una mancha en medio de la frente.

Consejo profesional: exfolia dos veces a la semana para eliminar las células viejas y secas de la piel. El medio ambiente, el sudor y el estrés representan un desafío para nuestros poros, por lo que eliminar las células duras y secas ayuda a que la piel radiante salga a la superficie. Es importante recordar que, aunque no podamos ver nuestros poros, estos se ensucian al igual que el resto del cuerpo.

