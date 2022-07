La plataforma de streaming HBO publicó el tráiler de su próxima gran apuesta este jueves. En apenas dos minutos y medio que tiene el video, la trama de la nueva serie de Game of Thrones quedó rebelada: relatar el origen de la Casa Targaryen.

Bajo el nombre House of Dragon, que traducido al español es La casa del dragón, los fanáticos de la serie verán el comienzo de una guerra civil entre Aegon II y Rhaenyra, los hijos del recién fallecido Viserys I.

La historia está inspirada en la novela Fuego y sangre, de R.R. Martin, quien relata también la aparición de los últimos dragones de Westeros, hasta la aparición de la reconocida Daenerys Targaryen.

La serie de Game of Thrones con reparto de lujo

House of Dragon, que se estrena este 21 de agosto a través de la plataforma HBO Max, está protagonizada por Emma D’Arcy (Amores prohibidos, 2021) como la princesa Rhaenyra Targaryen; Matt Smith (Doctor Who, 2005) como el príncipe Daemon Targaryen; Rhys Ifans (Kingsman: El origen, 2021), quien encarna a Otto Hightower, conocido como la mano derecha de Rey de Jaehaerys I; Paddy Considine (Dead Man’s Shoes, 2004), como el rey Viserys Targaryen y Olivia Cooke (Ready Player One, 2018) en el papel de Alicent Hightower, esposa del rey Viserys I Targaryen.

Al reparto también se unen Bethany Antonia, Bill Paterson, Ewan Mitchell, Gavin Spokes, Emily Carey, Harry Collett, Tom Glynn-Carney, Will Johnson, Theo Nate, Matthew Needham, Savannah Steyn, entre otros.

¿Cuántas temporadas tendrá House of Dragon?

Por el momento, HBO confirmó que lanzarán 10 capítulos para la primera temporada, los cuales se estrenarán cada domingo a través de la plataforma de streaming de la compañía.

De su éxito depende la continuación de la historia. Por otro lado, algunos especialistas y fanáticos de la serie de Game of Thrones especulan que la segunda temporada puede tardar por lo que George R. R. Martin no ha dado fecha de cuándo se lanzará la segunda parte de su novela Fuego y sangre, lo cual es vital para la continuación de la historia.

“Si las cosas funcionan incluso podría escribir algunos episodios, como lo hice en las primeras cuatro temporadas de Game of Thrones, pero no aceptaré ningún guion hasta que haya terminado y entregado Winds of winter. Recuerden que el invierno aún se acerca y Winds sigue siendo mi prioridad, pero dejo las puertas abiertas para escribir un episodio de House of Dragon”, comentó Martin en su blog personal.

¿Quién está detrás de la producción de House of Dragon?

Para la nueva serie de Game of Thrones, el productor ejecutivo inamovible es, por supuesto, George R. R. Martin, seguido de Ryan Condal -guionista de la serie poco exitosa Colony (2016); la escritora Sara Hess -de House y Black is the new orange-.

Miguel Sapachnik está en el puesto de director, luego de haber terminado sus labores en la octava temporada de Game of Thrones. Esta noticia estuvo durante mucho tiempo en secreto, luego de las críticas de los fanáticos al final de la serie. Incluso se reveló su nombre apenas dos semanas previas al anuncio de House of Dragon.

