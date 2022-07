Este es el Tour de Francia más rápido de la historia. Los organizadores del evento dieron a conocer que la velocidad promedio registrada por el líder Tadej Pogačar está en los 44 kilómetros por hora, 3km más que en 2021.

Pero no se trata de un milagro de la naturaleza o un desarrollo sobrehumano de los deportistas. En realidad es un avance de la ciencia y la tecnología, la cual ha entregado al deporte marcos de fibra de carbono, como el que ofrece la Canyon Ultimate CFR que integra un diseño de tubo en forma de D entre el asiento y la tija del sillín para evitar la resistencia al viento.

Los platos ovalados que pesan igual que una pluma de la marca Osymetric y que evitan los puntos muertos en las subidas a montaña. O la indumentaria -de casi todos los equipos- que implementan tela vórtex, la cual cuenta con un tejido especial que mejora hasta en un 7 % la penetración del aire y que la Unión Ciclista Internacional (UCI) quiere prohíbir por ofrecer ventajas porcentuales a los deportistas.

Una velocidad sin igual

De ahí que los ciclistas Pogačar, Jonas Vingegaard y Adam Yates -líderes de la competencia- puedan mantener una velocidad sorprendente, aún con el cansancio acumulado y las exigentes subidas que ofrecen los alpes franceses. En otras palabras, los atletas alcanzan mayores velocidades con menos fuerza sobre los pedales (o vatios como se le conoce en el mundo del ciclismo).

“El deporte empezó a evolucionar de una forma acelerada desde el 2000 cuando se incluyeron las configuraciones electrónicas y los frenos de disco que le aportan mucha más seguridad al deportista en las jornadas de lluvias”, explica Raúl Mesa, técnico de ciclismo desde 1971 y actual director del equipo EPM Scott de Colombia.

“Antes el deporte era más mental que mecánico”

Los desarrollos mecánicos de los principales fabricantes de bicicletas profesionales del mundo, como Colnago, Cervélo y Pinarello, hacen que la competencia sea aún más emocionante para los espectadores. Sin embargo, para nadie es un secreto que en los últimos tramos de las etapas los ciclistas clavan su mirada en el manillar donde tienen el potenciómetro que les dice su estado de forma, la fatiga acumulada y si pueden dar de sí mismos sin evitar una lesión muscular.

“Creo que las ayudas tecnológicas no le quita lo emocionante a las carreras, porque al final la decisión es humana. Capaz que la máquina le dice que ataque pero si el cuerpo no se siente óptimo no va a hacer ese desgaste. Uno siempre se prepara para ir lo mejor posible y en un evento tan grande como un Tour de Francia no es la excepción”, comenta Juliana Gaviria quien acaba medalla de oro (velocidad equipos) y plata (keirin) en los Juegos Bolivarianos 2022.

Por otro lado, la velocidad con la que llegan los desarrollos tecnológicos al deporte de las dos ruedas, hace que los entrenadores cambien sus estrategias y metodologías. “Los ruteros y los de contrarreloj buscan practicar en velódromos para que en la crono les vaya mucho mejor. En Colombia, por ejemplo, Rigoberto Urán, cuando ganó la contrarreloj del Giro de Italia de 2014, se preparó mucho en esa pista, entonces son preparaciones que antes no se hacían y que ahora dan resultados”, explica Mesa.

Entre tanto, Gaviria, quien participó en sus segundos Juegos Bolivarianos, cree que la tecnología y la mentalidad de deportista tienen que trabajar en conjunto para alcanzar las metas propuestas. “Los jóvenes ahora andan muy afiebrados y van muchísimo más rápido que en años atrás. Entonces todo evoluciona, no solo las bicicletas, sino también la mentalidad y las capacidades físicas del deportista”, cuenta la ciclista, quien sobrepasa los 60 km/h en pista.

El récord no es exclusivamente de la bicicleta

Mesa considera que el ciclista avanza en la misma medida que lo hace la tecnología de la bicicleta. “Los colombianos avanzaron más porque llegaron a equipos europeos donde han tenido la oportunidad de formarse y tener datos puntuales con médicos y expertos del deporte”, dice Mesa.

Por otro lado, Gaviria confiesa que, en los 11 años de profesión que lleva en su espalda, ha vivido el cambio de las estrategias, las rutinas de ejercicio y alimentación. “Ahora se le presta mucha más atención al cuerpo. Antes se entrenaba de forma más agresiva, en cambio ahora tenemos un médico que acompaña en el entrenamiento y va haciendo estudios donde nos muestra el rendimiento”, comenta la múltiple campeona de los Juegos Panamericanos.

Alimentación del campeón

Si analizamos la alimentación de Pogačar, según su nutricionista Gorka Prieto, está diseñada para que se monte en bicicleta con la digestión hecha. “Come alimentos sencillos, como, arroz, tortilla, avena cocida con agua, para que no le caiga mal. A eso se le suma una bebida isotónica y un poco de agua en el tramo inicial de las subidas”, le comentó Prieto al diario AS de España.

“Para mis carreras me alimento con pollo, arroz o pasta, es decir una combinación equilibrada de carbohidratos y proteína. Otras veces comemos lo que nos ofrecen en el hotel donde nos quedemos o llevamos pasta, eso sí, sin ninguna salsa”, explica Gaviria, quien por estos días se está preparando para el Campeonato Nacional -en el que representa a Antioquia- y más adelante, en agosto, los Juegos Panamericanos 2022.

Entre tanto, Mesa cuenta que: “Antes se usaban sánduches y pedazos de panela para aportar energía, ahora son geles y bebidas especiales para optimizar el rendimiento del organismo”.

¿Y el doping mecánico?

Así como existen avances tecnológicos legales dentro del ciclismo, también hay revolucionarios motores que se ocultan en el marco de las bicicletas que le ahorran energía al deportista cuando va en una cuesta arriba o necesita ganar velocidad.

A esto se le conoce como doping mecánico y se volvió famoso con el exciclista estadounidense Lance Armstrong, quien ocultó dicho motor debajo del sillín de su bicicleta, por lo que perdió automáticamente sus siete títulos conseguidos en el Tour de Francia.

En 2016, este caso volvió a saltar a la primera plana de los diarios deportivos, cuando el Campeonato Mundial de Ciclocrós estuvo empañado por el ciclista balga Femke Van den Driessche, quien ocultó un motor de la empresa Typhoon capaz de albergar 250 W de potencia.

Controles en el Tour de Francia 2022

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha tomado las medidas necesarias para hacer diferentes comprobaciones aleatorias a los equipos participantes en el Tour de Francia. Por un lado, un comisario técnico visita los buses de los equipos sin avisar en busca de bastidores de energía en las monturas de las bicicletas, así como en los pedales y sillines.

Por otro lado, cuenta también con un escáner de rayos X para comprobar si no hay mecanismos ocultos dentro de los marcos. Estas revisiones se hacen antes de cada etapa. En el caso de ser uno de los ganadores o tener el maillot amarillo (líder general), verde (mejor puntaje), puntos (líder de montaña) y blanco (mejor joven menor de 25 años) la revisión se hace después de la prueba, junto a cuatro ciclistas al azar.

Hasta el momento no se ha comprobado doping mecánico o biológico durante la competencia celebrada en 2022.

Datos curiosos del Tour de Francia 2022

1. El esloveno Tadej Pogačar utiliza una bicicleta Colnago V3Rs, gama alta, con frenos de disco y con un peso de tan solo 790 gramos. En pocas palabras, una persona promedio la podría alzar con un dedo.

2. La bicicleta más liviana del mundo es la del equipo Trek-Segafredo bautizada como la Madone SLR. Este veh con una versión ultraligera que apenas alcanza los 300 gramos, lo que pesan, más o menos, dos tazas de harina.

3. Las bicicletas del primer Tour de Francia (1903) alcanzaban los 18 kilos de peso. La más famosa del momento era la del ganador del primer tour: Maurice Garin. Conocido también como el creador de la marca La Francaise, quien diseñó su primer modelo en acero y madera.

4. Tadej Pogačar, de 23 años, mide 1.76 metros y pesa 66 kilos. Entre tanto, Maurice Ganin, medía 1.60 y pesaba 60 kilos. Sin embargo, vale aclarar que Pogačar cuenta con una musculatura formada, mientras que Ganin la contextura de una persona que no hacía ejercicio.

5. Pogačar puede llevarse su tercer Tour de Francia consecutivo para repetir la hazaña de Chris Froome (2015 al 2017); Miguel Induráin (1991- 1995) y Jacques Anquetil (1961- 1964).

6. Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Daniel Martínez son los colombianos que actualmente participan en el Tour de Francia 2022. Sus posiciones parciales son 4, 30 y 58 (abandonó), respectivamente.

