Siempre hay alguna parcela de la vida que nos hace sentir desorganizados, desprevenidos o estresados. Desde desarrollar una rutina matutina más relajada, empezando por tender la cama, hasta prepararnos para tener dulces sueños, pasando por el resto de tareas del día, existen formas sencillas y comprobadas de hacer las cosas de forma más fácil.

La siguiente es una guía para tender la cama y por qué es importante para la vida. Diners comparte un fragmento del libro El pequeño libro de las habilidades para la vida:

1. Quita todas las sábanas y cobijas, y empieza desde el pie de la cama para evaluar la situación. Esta será ligeramente distinta cada mañana, dependiendo de cómo luzcan las cosas.

2. Asegúrate de que la sábana ajustable cubra bien el colchón y esté bien ajustada al pie, y luego alrededor de toda la cama, para que quede apretada y tengas una superficie limpia y plana (coloca las almohadas en una banca o mesa, o solo ve moviéndolas de lugar según lo necesites).

3. Si duermes con una sábana superior, extiéndela y sacúdela bien (piensa en el paracaídas con el que solías jugar en la clase de gimnasia, e imita ese movimiento). Luego aplana la superficie con las manos, y pliega y guarda los extremos como te agrade.

Puedes optar por las ajustadas esquinas tipo hospital o preferir algo más relajado que dé la impresión de que alguien vive ahí. Otra opción es simplemente no usar sábana superior porque usualmente termina enredada al pie de la cama y se puede sentir como una innecesaria capa adicional.

4. También sacude tu edredón vigorosamente, como paracaídas, y asegúrate de que la inserción del mismo esté alineada de manera correcta en las cuatro esquinas. Luego extiéndelo uniformemente sobre la cama.

5. Si tienes muchas almohadas, jala la sábana superior y la cubierta del edredón hasta la parte más alta de la cama y aplánalas. Si no tienes demasiadas, puedes doblar la sábana superior y el edredón a un tercio de la cama para darle una apariencia de capas.

6. Esponja las almohadas para que se vean llenas y luego arréglalas colocando las fundas contra la cabecera y las almohadas al frente, o al revés (si bajaste la sábana y el edredón, es preferible que las almohadas permanezcan sobre la parte expuesta de la sábana ajustable). Añade cojines decorativos.

7. Si tienes edredón, dóblalo en tres partes y extiéndelo al pie de la cama con la parte abierta viendo hacia la zona inferior de la cama, y aplana las arrugas con las manos.

La experta en tender la cama:

Ariel Kaye es fundadora y directora ejecutiva de Parachute, una moderna marca de estilo de vida. Es autora de How to Make a House a Home: Creating a Purposeful, Personal Space Lanzó Parachute como una marca exclusivamente en línea con una variedad selecta de productos para cama (¡la marca se llama así por la manera en que la tela se ahueca cuando sacudes las sábanas!).

Desde su fundación, Parachute ha abierto tiendas físicas en todo Estados Unidos y aumentado su oferta de productos Ahora incluye artículos para baño, muebles, mesas y una colección para bebés.

La explicación:

Primero aborda la parte inferior de la cama porque, bueno, no hay nada más frustrante que las sábanas empiecen a enredarse o deslizarse a medianoche (Evalúa la situación: ¿dormiste como muerto o como tornado? Recuerda que el daño será diferente cada día).

Cuando estés sacudiendo las sábanas, el gran paracaídas que se forme te ayudará a eliminar las arrugas, refrescar las telas y a asegurarte de que todo quede bien distribuido.

Si, al igual que Ariel, eres el tipo de persona que adora las almohadas, será mejor que tu cama tenga una apariencia en capas y con textura, pero evita que luzca demasiado llena.

Todos tienen un método distinto para hacer su cama y eso está bien, lo importante es que la hagan absolutamente todos los días. Porque sí, claro que tienes tiempo, solo toma dos o tres minutos.

Las investigaciones muestran que hacer la cama realmente te anima y te da felicidad. Hace que tu habitación se sienta organizada en un instante y te hace sentir organizado a ti también.

No hay nada mejor que eliminar algo de la lista diaria de pendientes antes de siquiera tomar el primer café. Ah, y si alguna vez quisiste una excusa para no usar una sábana superior, déjame decirte que los europeos no lo hacen, y por eso muchas empresas, incluyendo Parachute, ahora las venden por separado. No usar sábana superior

te ahorrará 60 segundos al hacer la cama ¡Guau!

Información adicional sobre tender la cama

La opinión de Ariel respecto al número de hilos en el tejido: en realidad es un truco empresarial que no tiene mucho que ver con la calidad.

Cualquier cifra por encima de 400 es resultado de la manipulación de las telas, lo que significa que posiblemente se usaron fibras sintéticas para lograr que las sábanas se sintieran más suaves.

Lo que en verdad importa es: el calibre de la fibra, no comprar fibras sintéticas ni tratadas con químicos, y la manera en que estén tejidas.

Entonces, ¿qué deberías comprar? Si sueles acalorarte en la noche, tal vez prefieras sábanas de percal porque su tejido de uno sobre uno le da a la tela una capacidad máxima de respiración.

Si por la noche te da frío, el satín es una tela lustrosa que, debido a su tejido de cuatro sobre uno, es suave al toque y conserva el calor de tu cuerpo Evita cualquier cosa que diga “sin arrugas” porque usualmente son telas cubiertas con formaldehídos.

En realidad, cualquier afirmación que te haga exclamar: “¡¿Cómo logran hacer eso?!”, significa que la tela contiene algo tóxico que no deberías poner en contacto con tu piel.

Mejor busca sábanas que digan “Certificación oeko-tex”, es decir, libre de químicos tóxicos, tintes artificiales o terminados sintéticos utilizados del principio al fin de la fabricación.

