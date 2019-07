Así vivieron los hinchas la Copa América

Sudamérica no puede vivir sin fútbol y el fútbol no puede vivir sin Sudamérica. Los hinchas del continente demostraron una vez más ser grandes seguidores de su selección. Tan solo en la Copa América se reunieron 25.500 espectadores en cada partido, 500 más que en la pasada edición celebrada en Chile. Entre tanto, el fútbol mundial no tendría la emoción y picardía sino fuera por las hinchadas sudamericanas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y el continente.



Es así como el fútbol se convierte en más que un juego, donde sin importar si su equipo favorito fue eliminado, los hinchas siguen viendo los partidos y le hacen fuerza a otro país sin importar su nacionalidad, solo se dejan llevar por las gambetas, los pases triangulados y la magia que solo transmite el deporte rey.



Por eso en Diners reunimos los datos más curiosos de los hinchas durante este torneo de la Conmebol. La información fue tomada de un informe realizado por la compañía Kantar.

Ilustración: Vector de Deporte creado por macrovector – www.freepik.es

Vector de Fondo creado por freepik – www.freepik.es