Confesiones de la piloto Tatiana Calderón

La piloto colombiana que se convirtió en la primera latinoamericana en conducir un auto de Fórmula 1, respondió el cuestionario Diners.

Esta mañana me desperté y…

Desayuné pancakes.

La clave del éxito es…

Perseverancia y determinación.

Les temo a…

Las agujas.

La mayor locura que he cometido por amor es…

Haberme ido a vivir a Europa, por amor al deporte (risas).

Mi mayor extravagancia es…

Mi adicción a la adrenalina.

Si tuviera que comer la misma comida por el resto de mi vida sería…

Arepa con queso.

Me arrepiento de…

Todavía, de nada (risas).

Mi héroe de ficción favorito es…

Supergirl.

Lo más lindo que me han dicho es…

¡Quiero ser como tú!

El súperpoder que me gustaría tener es…

Teletransportarme.

La canción que siempre me pone a bailar…

No existe porque no me gusta bailar (risas).

La película que más me ha hecho reír es…

Como perder a un hombre en diez días.

