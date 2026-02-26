Oscar 2026: todas las películas nominadas que puedes ver en streaming (y cuáles no)

Hay una diferencia abismal entre ver la ceremonia de los Oscar y realmente haber visto las películas nominadas. Cada año, millones de personas sintonizan la transmisión, aplauden cuando gana su favorito y opinan sobre los discursos, pero una buena parte de esa audiencia no ha visto ni la mitad de las películas en competencia. No es culpa suya: muchas películas nominadas tienen estrenos limitados en salas o simplemente no llegan a Colombia hasta meses después de la ceremonia. Los Oscar 2026, sin embargo, tienen algo distinto: un porcentaje inusualmente alto de películas nominadas que ya están disponibles en plataformas de streaming.

Esto significa que puede ver la mayoría de las aspirantes a la estatuilla desde su casa antes de la premiación del 2 de marzo. Eso sí, si quiere verlas todas, tendrá que combinar streaming con algunas salidas al cine. Aquí le contamos cuáles películas nominadas puede ver en plataformas, dónde están disponibles, y cuáles todavía tendrá que buscar en salas o esperar un poco más.

(Para leer más: ¡Sinners arrasa con 16 nominaciones récord! Spielberg, del Toro y favoritos latinos en la gran batalla por los premios Oscar 2026)

Oscar 2026: Nominadas a Mejor película

La categoría principal de los Oscar 2026 tiene siete películas nominadas, y casi todas están disponibles en streaming:

‘Una batalla tras otra‘ – HBO Max

Foto: Warner Bros. Pictures Latam

Dirigida por Paul Thomas Anderson, este thriller político explora una América distópica post-revolucionaria. Leonardo DiCaprio protagoniza como un hombre que navega este paisaje, mientras Benicio del Toro interpreta a un mentor inesperado que le ayuda a sobrevivir.

La película es una de las más nominadas a los Oscar 2026 con 13 menciones en total, incluidas Mejor película, Mejor actor para DiCaprio, Mejor director para Anderson, Mejor actor de reparto para del Toro y Sean Penn, y Mejor actriz de reparto para Teyana Taylor.

‘Pecadores’ – HBO Max

La nueva película de Ryan Coogler (Black Panther, Creed) cuenta la historia de gemelos que regresan al sur de Estados Unidos durante la era de Jim Crow para abrir un club nocturno. La película combina terror, drama social y elementos sobrenaturales. En esta 98.ª edición de los premios Oscar, la película rompió el récord de nominaciones con 16, superando a All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016), que llegaron a sumar 14 candidaturas cada una.

‘Valor sentimental‘ – MUBI

Dirigida por Joachim Trier (La peor persona del mundo, Oslo, 31 de agosto), esta película ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025 y fue seleccionada como la candidata oficial de Noruega a los Oscar 2026.

La historia sigue a Nora (Renate Reinsve), una reconocida actriz de teatro que se reencuentra con su padre Gustav Borg (Stellan Skarsgård), un célebre director de cine que está preparando su regreso con una película inspirada en sus vivencias familiares. Aquí, Trier vuelve a trabajar con Renate Reinsve después de La peor persona del mundo, explorando de nuevo la tensión entre la vida personal y la creación artística.

‘Train Dreams‘ – Netflix

Basada en la novela corta de Denis Johnson, esta adaptación dirigida por Clint Bentley sigue la vida de Robert Grainier, un trabajador ferroviario en el oeste de Estados Unidos a principios del siglo XX. La película fue elogiada por su cinematografía y su capacidad para capturar la soledad del paisaje estadounidense. Disponible en Netflix.

‘F1: la película’ – Apple TV+

Dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) y protagonizada por Brad Pitt, Javier Bardem y Damson Idris, esta película sigue a Sonny Hayes, un ex prodigio que lleva 30 años viviendo como piloto de alquiler después de un accidente que terminó su carrera.

La película está basada en la temporada 2023 y fue filmada durante las temporadas 2023 y 2024, lo que permitió capturar carreras reales con pilotos y equipos. Muchos pilotos de F1 aparecen en la película haciendo cameos como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. y Oscar Piastri. La cinta fue una de las sorpresas de esta temporada de premio, y su historia es toda una fábula sobre las segundas oportunidades y el peso del fracaso.

‘Frankenstein’ – Netflix

Foto: Netflix Colombia

La nueva versión de Guillermo del Toro sobre el clásico de Mary Shelley no pasó desapercibida en esta temporada. Del Toro retoma la historia original con una estética gótica y una narrativa que enfatiza los traumas familiares, la figura paterna, el abandono y la responsabilidad científica.

Oscar 2026: Otras categorías destacadas

Mejor actriz de reparto: Weapons – HBO Max

Mejor canción original: KPop Demon Hunters (Las guerreras k-pop) – Netflix

Mejor película animada: Elio – Disney+

Mejor maquillaje y vestuario: La Máquina: The Smashing Machine – Amazon Prime Video, La hermanastra fea – MUBI

Mejor cortometraje documental: Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud – HBO Max

¿Cuáles películas NO están en streaming todavía?

Foto: Cineplex

Aunque la mayoría de las nominadas a los Oscar 2026 ya están disponibles en plataformas, algunas solo pueden verse en salas de cine. En Colombia, puede encontrar en cartelera las siguientes películas nominadas: Hamnet, El agente secreto, Bugonia, La voz de Hind, Marty Supremo y Zootopia 2. Sin embargo, tenga en cuenta que el ciclo de renovación de títulos es de una semana. Por lo tanto, asegúrese de consultar su cartelera local, dependiendo de la ciudad en la que se encuentre.

(Siga leyendo: Sirât: ¿la mejor película extranjera de 2026?)