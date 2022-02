“Colombia es mi segundo hogar”, Paul van Dyk, ícono de la música trance

Paul van Dyk, el icono del trance -el género de música electrónica que nació a principios de los 90-, aparece en pantalla desde su casa en Berlín. Detrás de él, en medio de una pared blanca, se encuentra una foto de su boda con la colombiana Margarita Moreno.

La pareja celebró la unión en la ciudad amurallada de Cartagena en 2017. Desde entonces, Colombia ocupa un lugar importante en el corazón del DJ alemán. De hecho, hace tres semanas llegó a Alemania luego de pasar vacaciones con la familia de su esposa en la costa Caribe colombiana.

“Es un lugar muy importante para mí. Colombia es mi segundo hogar, la mitad de mi familia vive allá. Así que puedes imaginar la emoción que me da el hecho de regresar y tocar en Medellín”, le dice a Diners el DJ, nombrado por la revista DJ MAG como el mejor del mundo en 2005 y 2006.

La leyenda del trance

Su nombre de nacimiento es Matthias Paul. Nació en Eisenhüttenstadt, en lo que se conocía como la República Democrática Alemana, y su primer acercamiento a la música fue gracias a su abuela, quien podía cruzar la frontera y le llevaba casetes de manera ilegal. Años más tarde, con la caída del muro de Berlín, Paul inició una carrera como DJ en distintas discotecas de la capital alemana.

Han pasado 30 años desde el lanzamiento de su primer álbum Perfect Days, bajo el nombre de The Visions of Shiva, y Paul van Dyk prepara su próximo disco, una compilación de su trabajo durante la pandemia, mientras producía en un estudio de grabación que adaptó en su casa.

“Mi música está influenciada por lo que experimento, por todo lo que veo, y obviamente la mayor parte del tiempo consiste en viajar e interactuar con mi audiencia. Y de repente estaba aquí, como atado al suelo, sin poder ir a otro lugar”, cuenta el DJ.

De allí surge el título del álbum, Off The Record -que se dividirá en dos partes-, un título que se remonta a la expresión periodística de contar algo que no puede ser publicado. “Es ese momento cuando apagas la grabadora y dices la verdad. Es información íntima y confidencial. Y es el reflejo de la forma en la que hice música en la pandemia. Estaba aquí sentado, viendo el mismo árbol todos los días desde mi ventana. Fue un asunto íntimo, por eso el nombre”, asegura el alemán.

De regreso a los escenarios

En marzo de 2020, cuando la pandemia obligó al mundo a entrar en cuarentena, Paul Van Dyk decidió mantener la conexión con su público a través de Sunday Sessions, transmisiones en vivo a través de Zoom y YouTube en las que el DJ compartía sus sets con sus seguidores.

Sin embargo, regresar a un show en vivo fue, para van Dyk, una experiencia asombrosa. “Fue increíble. Ahora estoy muy emocionado por La Solar en Medellín. Y espero que esa chispa de emoción y energía se transmita a la audiencia”, dice.

“Tengo mucha música nueva que nadie ha escuchado. Pero he visto en redes sociales que piden escuchar canciones como For An Angel. Así que será una mezcla de eso. Pero lo que hace especial a mis sets es que no toco con reproductores de cd o tocadiscos. Yo tengo una especie de estudio de grabación portátil y de esta manera puedo sentir el momento e ir incorporando lo que sea. Obviamente tengo una idea clara sobre lo que me gustaría tocar, pero la secuencia es producto de la interacción con la audiencia esa noche”, explica Paul van Dyk.

