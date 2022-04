Su canción favorita sonando en vivo. Una multitud de seguidores que corea al unísono. La interacción del artista con su público. Y las fotografías que quedan para toda la vida. Pocas experiencias se comparan con la de presenciar a sus cantantes favoritos en conciertos en Colombia.

Este año, particularmente, traerá consigo distintos eventos musicales que intentarán suplir la ausencia de los conciertos durante los dos últimos años en el país.

Ya ha habido grandes conciertos, como las cinco fechas de Morat en Bogotá, el Festival Estéreo Picnic y los conciertos de Miley Cyrus y Rubén Blades. Sin embargo, todavía quedan muchos espectáculos que vale la pena ver.

Para esto, Diners le cuenta cuáles son los grandes conciertos que están confirmados en Colombia este 2022 y los detalles que debe tener en cuenta para cada evento. Se espera que más adelante se den nuevos anuncios, como el posible concierto de la estadounidense Olivia Rodrigo.

1. Guns N’ Roses

Cartel oficial de la gira.

Los colombianos estaban ansiosos por ver a una de las bandas de rock más legendarias de todos los tiempos en el Estéreo Picnic de 2020 que nunca se llegó a hacer. De ahí viene la emoción del público local con el anuncio de que el grupo de Axl Rose vuelva a visitar el país después de 30 años, pues su primer concierto fue en 1992.

Esta semana se supo que los ‘gunners’ pasarán por Bogotá en medio de su gira por América Latina.

Lugar: Estadio el Campín, Bogotá.

Fecha: 11 de octubre

Boletería: Por confirmar

2. Bad Bunny – World’s Hottest Tour

El cantante puertorriqueño Bad Bunny arrasó en las ventas de su fecha en Medellín de su gira World’s Hottest Tour. El rapero llegará a Colombia durante el segundo semestre del año. Su éxito fue tal que después de que se agotaran las boletas, se anunció que habría otras dos fechas en el país: una en Bogotá y otra en la capital de Antioquia.

Se sabe que de aquí a que el cantante haga sus conciertos en Colombia, va a sacar un álbum nuevo, pues ya anunció que su lanzamiento se dará en las próximas semanas.

Bogotá: Estadio El Campín

Fecha: 20 de noviembre

Precio de boletería: desde $220.000 pesos hasta $22’100.000 (palco).

Medellín: Estadio Atanasio Girardot

Fecha: 18 y 19 de noviembre

Precio de boletería $460.000 a $4’000.000 (palco).

3. Alejandro Sanz – #LaGira

El cantante español dará tres conciertos en Colombia para reanudar lo que dejó pausado en marzo de 2020, cuando tuvo que cancelar su show porque empezó la pandemia.

En estos espectáculos tocará canciones de su álbum #ElDisco, que era el que estaba promocionando hace dos años, y de Sanz, su nuevo trabajo. Por supuesto, también tocará sus temas clásicos.

Bogotá: Movistar Arena

Fecha: 21 de abril

Precio de boletería: $102.000 a $650.000

Cali: Estadio Pascual Guerrero

Fecha: 23 de abril

Boletería: $114.000 a $5’000.000 (palco).

Barranquilla: Centro de Eventos Puerta de Oro

Fecha: 29 de abril

Boletería: $150.000 a $7’000.000 (palco)

4. Maluma – Concierto Medallo en el mapa

Cantar en el Estadio de fútbol Atanasio Girardot, en Medellín, es un gran logro para el artista paisa, según él mismo ha dicho en sus redes sociales. De allí la emoción de cada cantante que logra convocar al público de su ciudad a un evento masivo y agotar las entradas.

Maluma se suma a la lista de estrellas en el Atanasio con su ‘Papi Juancho World Tour: Medallo en el Mapa’.

“Este es el día más importante para mí: cumplo un sueño que de pequeño siempre tuve al jugar en la cancha del Atanasio Girardot, cuando era futbolista. Pero no solo quería meter el balón en la malla con un súper golazo, también soñé llegar a cantar aquí pero como músico profesional”, dijo Maluma.

Lugar: Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Fecha: sábado 30 de abril

Precio de boletería: $40.000 a $9.000.000 (palco).

5. Ricardo Montaner – Tour 2022

El cantante venezolano tocará en Bogotá el mismo día en el que Maluma se presentará en Medellín. Su concierto tendrá como foco las canciones de su álbum más reciente, Fe, en el que explora su lado espiritual.

El primer sencillo de este trabajo fue Amén, que compuso con sus hijos Evaluna, Mau y Ricky, y también con su yerno, el colombiano Camilo.

Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Fecha: sábado 30 de abril

Precio de boletería: $200.000 a $400.000

6. Julieta Venegas – Vernos de Nuevo Tour

Foto archivo Diners

Todos, alguna vez, han coreado alguna de las canciones de la cantautora mexicana Julieta Venegas. Este año podrán hacerlo en vivo durante el regreso de la artista a Colombia, luego de casi seis años de sus últimos conciertos en el país. Sus himnos latinoamericanos llegarán a Bogotá y Medellín.

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, y Teatro Metropolitano, Medellín

Fecha: viernes 6 y sábado 7 de mayo

Precio de boletería: $129.000 a $319.000

7. Kiss – End Of The Road

Después de casi 50 años de éxitos y una carrera musical prominente, Kiss se despide de sus seguidores con el tour End Of The Road. Sus fanáticos en Colombia podrán unirse a la despedida con el concierto que ofrecerá la banda de rock estadounidense este 2022 en Bogotá.

Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Fecha: sábado 7 de de mayo

Precio de boletería: $189.000 a $700.000

8. Gorillaz Tour

Ilustración película de Gorillaz

Con su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2018, Gorillaz selló su relación de cariño con el público colombiano. Una historia que tendrá continuación este año con el regreso de la banda inglesa, creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. El evento hace parte de la gira en conmemoración de los 20 años de la agrupación.

Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Fecha: jueves 12 de mayo

Precio de boletería: $189.000 a $700.000 pesos.

9. Joan Manuel Serrat – El vicio de cantar

El poeta, compositor y cantante, considerado por muchos uno de los más importantes del habla hispana, está acercándose a sus 80 años. Es por eso que decidió hacer la última gira de su carrera, para despedirse de su público.

En medio de ese tour, pasará por Colombia para interpretar Mediterráneo, La mujer que yo quiero, Aquellas pequeñas cosas y otras de sus grandes canciones que marcaron el siglo XX.

Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Fecha: 25 de mayo

Precio de boletería: de $199.000 a $ 489.000

10. Louis Tomlinson – World Tour 2022

Otro ex integrante de la banda One Direction visitará Colombia: Louis Tomlinson. El británico llegará por primera vez a Bogotá como solista y fue uno de los primeros anuncios para este 2022. Walls, Miss You y Back to You son algunos de los hits que cantará en concierto.

Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Fecha: viernes 3 de junio

Precio de boletería: $120.000 a $600.000

11. Coldplay – Music of the Spheres World Tour

Foto cortesía James Marcus Haney

2348 días después de su concierto en 2016 en Bogotá, la banda británica Coldplay regresa al país con su Music of the Spheres World Tour. La gira -que promete alinearse con fundamentos de sostenibilidad- ya ha vendido más de 2 millones de entradas en el mundo. Para la presentación, el grupo estará acompañado por la cantante cubanoestadounidense Camila Cabello.

Lugar: Estadio El Campín, Bogotá

Fecha: sábado 17 de septiembre

Precio de boletería: $156.000 a $745.000

12. Dua Lipa – Future Nostalgia Tour

El éxito arrollador de Future Nostalgia, el más reciente álbum de Dua Lipa, llega a Colombia este 2022. Sin duda, es uno de los conciertos más esperados por los fanáticos de la música en el país. Tanto así que el mismo día que se abrió la venta de boletas al público general, el concierto hizo sold out.

Foto cortesía disquera

“Cuando escribí Future Nostalgia, imaginaba que las canciones se tocaban en noches de fiesta en clubes con amigos. Estoy tan emocionada de que esta fantasía finalmente se haga realidad. ¡No puedo esperar para experimentar estas canciones en vivo con ustedes!” expresó la artista británica.

Lugar: Parque Salitre Mágico, Bogotá

Fecha: domingo 18 de septiembre

Precio de boletería: $270.000 a $504.000

13. Harry Styles – Love On Tour

Foto cortesía PHAM (@anthonypham)

Uno de los artistas más exitosos del pop mundial llega a Colombia a presentar su más reciente álbum como solista: Fine Line. Luego de cancelar en 2020 debido a la pandemia, Harry Styles finalmente concederá a sus seguidores en el país el evento musical que han estado esperando. Koffe, una cantante de reggae jamaiquina, será su invitada especial.

Lugar: Parque Salitre Mágico, Bogotá

Fecha: domingo 27 de noviembre

Precio de boletería: $265.000 a $435.000.

14. Camilo – Tour Colombia 2022

Luego del éxito de sus dos conciertos seguidos en Bogotá a finales de 2021, el cantante paisa anunció varios conciertos en Colombia. Camilo se presentará en Bogotá, Medellín y Barranquilla y se espera que lance un álbum nuevo durante el transcurso del año.

Bogotá: Movistar Arena

Fecha: 26 de noviembre

Precio de boletería: $97.000 a $430.000

Medellín: La Macarena

Fecha: 2 de diciembre

Boletería: $124.000 a $402.000

Barranquilla: Centro de Conciertos Puerta de Oro

Fecha: 3 de diciembre

Boletería: $108.000 a $4’500.000 (palco).

