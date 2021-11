Aunque su nombre de pila no sea muy conocido, Raúl Alejandro Escajadillo Peña creció entre cámaras y micrófonos. Sus amigos siempre le han dicho Alex, pero debido a que no tenía recursos para comprar un teclado y siempre recurría a pedir prestado, optaron por apodarlo ‘El sin teclado’. Entre juegos de palabras su nombre artístico se convirtió en Aleks Syntek.

En 1989, el mexicano formó la agrupación Aleks Syntek y la Gente Normal, con quienes lanzó grandes éxitos de la década del 90, como Más fuerte de lo que pensaba y Mis impulsos sobre ti. Luego, como solista, Syntek ha hecho corear a Latinoamérica con las letras de Sexo, pudor y lágrimas, Intocable, Duele el amor y muchos éxitos más.

Anatomía del Amor, el álbum que lanzó este 2021, da cuenta de su recorrido y de la música que influyó en sus primeros sencillos. Diez canciones que deambulan entre el pop, el rock y las baladas románticas. Algunas de estas canciones y sus éxitos más recordados se podrán escuchar el próximo sábado 11 de diciembre en el Movistar Arena en Bogotá.

Syntek regresa al país como parte de la lista de invitados del Festival Cassette, un evento que en su segunda edición le apuesta a crear una fiesta llena de nostalgia y la música de los ochentas y noventas. Junto al mexicano se presentarán también Paulina Rubio, el Grupo Niche, Information Society, La Factoría y Los Toreros Muertos.

Diners conversó con el cantautor sobre su último álbum, su adolescencia y su firme oposición al reguetón. Esto contó.

¿Recuerda la última vez que visitó Colombia?

Estuve en 2018 haciendo promoción en Bogotá y Barranquilla sobre mi disco Transatlántico, que fue un homenaje a España. En ese álbum está El ataque de las Chicas cocodrilo al lado de David Summers de los Hombres G. Esa me la piden mucho las nuevas generaciones, lo cual me gusta bastante.

El Festival Cassette busca recordar los éxitos de la juventud ¿Qué música escuchaba Aleks Syntek en su adolescencia?

La música que más me influenció fue el new wave de los años 70 y 80. Grupos como Tears for Fears, Depeche Mode, The Cure, el mismo Peter Gabriel, música que me llevó a hacer lo que hago. Obviamente combinándolo con las raíces de todo lo latino que he escuchado desde niño.

Foto cortesía Festival Cassette

¿De qué manera cree que su música ha evolucionado desde sus inicios hasta ahora en su álbum más reciente, Anatomía del Amor?

Mi esposa, que conoce mi material a profundidad, dice que es el mejor disco que he hecho. Y curiosamente mis amigos sienten que Anatomía del Amor tiene mucho de la esencia de los discos de la década de los 90 que hacía yo con el grupo La Gente Normal.

Es probable que la pandemia y la cuarentena me haya inmerso en una nostalgia por regresar a ese sonido. No he perdido mis raíces, ni mi esencia. Yo no voy con las modas, ni con las tendencias. No soy parte de las corrientes de rock, pop o algo más. Siempre he tenido mi forma de hacer las cosas. Afortunadamente -o de manera desafortunada-, he sido un artista poco clasificable porque lo que hago aborda diferentes géneros musicales.

Una de las cosas que más critico en esta época es que todo sea tan repetitivo. Algo que no me gusta del reguetón es la monotonía que maneja, además del hecho de que esta música haya desplazado tanto a los demás géneros musicales. Desde que está lo urbano, los jóvenes ya no escuchan boleros, ni salsa, ni cumbia. Me parece lamentable. Seguiré insistiendo que la diversidad es lo que más te nutre el alma.

Ha expresado varias veces que el reguetón no es lo suyo. ¿No cree que siempre la música de las nuevas generaciones es criticada por las anteriores?

Puede haber un poco de eso, sí. Pero yo no estoy criticando el estilo musical, porque hay algunos reguetones que tienen música muy sensible y buena. Lo que critico es la monotonía del ritmo. En el rock siempre ha habido mucha variedad, así como en el pop.

Sus hijos ya están entrando en la adolescencia ¿Qué música escuchan? ¿Genera usted una influencia en lo que ellos consumen?

No los empujo. Pero evidentemente en casa hay muchos instrumentos y muy buena música. A mi hija le gusta mucho escuchar el pop actual, como Taylor Swift y Bruno Mars. A mi hijo le gustan los oldies, es fanático de Los Beattles, Queen y The Clash.

En mi nuevo disco, Anatomía del Amor, hay un bonus track que solo se consigue en físico, que se llama El Mago y se lo dediqué a mi hijo Matias. Justamente habla de su gusto por Los Beatles y el punk.

¿No se ha cansado de cantar alguno de sus éxitos?

Afortunadamente no. Hay un tema de gratitud hacia mis canciones porque me han dado mucho. Siempre que compongo una canción sé que la tendré que repetir muchas veces entonces procuro hacer canciones que vibren alto, que sean ligeras, que las puedas oír muchas veces y no te cansen. Me fascina ver a las personas coreando mis canciones.

