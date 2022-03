“Hace seis años mis canciones trataban sobre esa idea romántica que tenemos de enamorarnos. Ahora, uno empieza a ver las grietas del amor”, comenta Juan Pablo Vega, quien hace unos meses estrenó su segundo álbum de estudio y ahora se prepara para su presentación en el escenario principal del Festival Estéreo Picnic 2022.

El bogotano de 35 años es uno de los artistas más influyentes de la escena musical. Su talento para componer y arreglar le ha permitido estar en grandes producciones como el álbum debut de Manuel Medrano; diferentes canciones de Ricky Martin, Alejandro Sanz, Paulina Rubio; así como componer a cuatro manos con artistas nacionales de la talla de Esteman, Catalina García, LosPetitFellas, Elkin Robinson y Mabiland, entre otros.

Por eso no se le haga raro, que Juan Pablo pueda pasar con facilidad del clásico tempo del pop, al pegadizo dembow y el candente sonido de la salsa. “La gente que me escucha sabe que no me gusta quedarme en un solo género. Investigo y estoy en constante movimiento porque al final de cuentas hacer música es un acto de voluntad”, explica Vega, quien se presentará a las 4:45 p. m. en el FEP 2022.

La madurez musical de Juan Pablo Vega

Escuchar la primera y última canción escrita por Juan Pablo Vega es hacer un recorrido sentimental por el artista. Muchos fanáticos del bogotano dedicaron Despedida a grito herido diciendo: “Siempre es la misma situación/ Lo que doy ya no te basta/ Tu apenas llegas yo no estoy/ No hemos entrado en razón que los dos hemos cambiado/ Y que el tiempo ha desarmado lo que él mismo construyó”.

Ahora, seguramente, están escuchando Lo Volvería que dice: “Que la vida te colme de suerte/ La misma suerte que/ Tuve de encontrarte yo/ Que el destino te arrope de gracia/ Te doy las gracias/ De haberme amado tanto”, y se sentirán igual de identificados que antes.

Esto responde a la evolución sentimental y musical de Vega, quien reconoce que esta vida es transitoria y cambiante: “Todo nace del simple hecho de vivir, muchas de mis canciones nacen de historias personales y de amigos, tal vez en otros seis años mis letras toquen otro aspecto del amor, por eso ninguna canción se debe tomar como un absoluto”, comenta el autor de Nada personal (2013).

Un segundo álbum lleno de sorpresas



El álbum de 10 canciones que lleva por nombre Juan Pablo Vega (2021) estaba destinado a estrenarse el año pasado. Sin embargo, por temas de pandemia, el artista tuvo que posponer su lanzamiento hasta la fecha.

“Por fin sale a la luz este trabajo que grabé, gran parte en Ciudad de México, con artistas como Esteman (Eso que me das), Vanesa Zamora (Dejarnos ir), Karin B. de Rap Bang Club (Ojos tristes) y Vic Mirallas (Matando)”, comenta.

Y esto no responde a una agenda mercantil o de colaboraciones con casas disqueras. El mismo Juan Pablo Vega se encargó de hablar con los artistas, porque los admira personalmente y tienen conceptos musicales que lo atrapan.

“Reunirse con un artista con diferentes visiones de la música y sacar una canción me parece uno de los actos más mágicos que pueden suceder. Por eso, busco estar en contacto con ellos, porque es un ejercicio de nutrición musical que no cambiaría por nada”, explica el ganador del Latin Grammy como productor del álbum Manuel Medrano (2016).

De ahí que sus fanáticos encontrarán en Juan Pablo Vega sonidos clásicos del pop mezclados con la tendencia del Lo-Fi, el groove y la salsa; la potencia de los redoblantes del rock con los sintetizadores del indie y otro mundo de géneros que identificará a lo largo del disco.

Vea también: Los Cotopla Boyz y el multiverso de la diversión musical

“En la canción Lo Volvería, por ejemplo, se escucha la influencia de Stevie Wonder, quien me influyó desde mi niñez por medio de mi papá”, explica Juan Pablo.

Una tarde de FEP con Juan Pablo Vega

Para celebrar la carrera del bogotano y su segundo álbum de estudio, este domingo 27 de marzo de 2022 estará con su música en el escenario principal del Festival Estéreo Picnic 2022, a las 4: 45 p. m., con todos sus éxitos.



Antes de despedirnos, le preguntamos a Juan Pablo sobre esta aparente época de oscurantismo musical donde las grandes productoras no encuentran artistas nuevos para fichar, a lo que el artista respondió que hay que ver lo que está pasando en la escena local.

“Tal vez la gran industria no le apuesta a lo nuevo que hay en Colombia, pero en realidad, hay un montón de artistas que están sacando la cara por el país. Es el caso de Briela Ojeda, La Muchacha, Mabiland; bandas como Bubble Gum, Nicolás y los fumadores, entre otra cantidad de propuestas que se han encargado de componer letras que confrontan al sistema y que critican la actualidad nacional”, concluye.

También le puede interesar: Las canciones que más escucha Juan Pablo Vega

Óscar Mena es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad. @MrOscarJavier Twitter: oscarmena7@revistadiners.com.co Correo electrónico: http://ow.ly/dqSv30rQPar Spotify: es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad.

Relacionado