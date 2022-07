Se está cumpliendo justamente un año del estreno de Si volviera a nacer, el cuarto álbum de Esteman. En este disco, el cantante bogotano celebra la libertad y la diversidad.

Por eso, este fin de semana, en el que se harán las marchas y actos conmemorativos por el mes del orgullo LGBTIQ+, revivimos la entrevista que publicamos hace un año, cuando Esteman recién publicaba su disco y se alistaba para festejar la misma fiesta que hoy llega a Colombia.

En el momento de esta conversación, los rayos del sol del mediodía entraban por el ventanal de la casa de Esteban Matteus, en alguna de las calles bordeadas por árboles de la colonia Condesa, en Ciudad de México. Esteman sonreía. Disfrutaba del éxito del lanzamiento de su cuarto álbum, del mes que celebra la igualdad y la libertad.

Su vida, además, era distinta a la que vivía hace tres años, cuando lanzó su anterior álbum, Amor libre. Aquella producción “marcó un antes y un después en mi carrera”, dice. Y así fue: Esteman se mudó a México, decidió hablar sin rodeos de su orientación sexual, se hizo vulnerable ante su público y rompió barreras para llegar con su música a toda América Latina.

A pesar de los ires y venires, Esteman deja claro que si él volviera a nacer, no cambiaría nada del ayer. “Íbamos a soltar el álbum antes, pero la pandemia alteró el orden de todo. Hubiese sido diferente, de hecho, porque durante el confinamiento llegaron nuevas canciones y tomó otra forma. Ese detenimiento me dio la posibilidad de concentrarme aún más en los detalles y de cerrar más colaboraciones”, cuenta.

Esteman presenta esta vez un viaje musical, en el que rescata sonidos de las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Una recopilación de aquellos ritmos que, como él, celebraron la libertad en sus épocas: desde el funk, el pop ochentero, un poco de disco, R&B y folklore latino.

Mientras alista su atuendo para salir a las calles de Ciudad de México a conmemorar el Día internacional del orgullo LGBTIQ+, en un año en el que para él consiste menos en el show mediático y más en la manifestación social, Esteman habló con Diners sobre la historia detrás de sus canciones, su relación con el actor Jorge Caballero y la migración artística de colombianos a México.

‘Amor Libre’ fue la liberación de Esteban y Esteman. ‘Si Volviera a nacer’ se convierte entonces en la confirmación de su estilo al escribir y componer, incluso con ritmos totalmente distintos. ¿Cómo lo entiende usted?

Tal cual. Este álbum define mi identidad como músico. Habla de mi gusto por hacer música, de lo que me ha influenciado y me define como persona luego de 11 años de carrera.

Cuando pensaba en cómo evolucionar para mi cuarto álbum decidí que tenía que hacer lo que más me gusta y como me gusta. Canciones con sentimiento y que perduren en el tiempo. Esto va ligado a la música de otras épocas, a mis influencias sonoras. Es un álbum que muestra mi forma de escribir, de revelar sentimientos. Una nostalgia sonora que se compone de canciones disco, baladas, melodrama de los 70s, post punk, y otras de los 90s.

Es sin duda un disco muy colaborativo, con siete artistas invitados. ¿Cuál fue la colaboración que más le emocionó realizar?

Miranda me emocionó muchísimo porque cuando empecé a hacer música era de esas bandas referentes que mostraban el camino. También Lila Downs, es una de las voces más poderosas e icónicas de toda Latinoamérica. Es una voz de raíz, de sentimiento.

¿Estas 10 canciones reflejan el momento de su vida en el que está ahora?

Sí y no (risas). Hay mucho desamor en el álbum, que es un sentimiento que he tenido a lo largo de mi vida pero afortunadamente no en este último año, que he estado muy bien acompañado. Pero sí son canciones que están influenciadas por los mensajes que me gusta escribir. Y en realidad tres están inspiradas en mi relación con Jorge, que son Mar, Recuérdame y Para siempre.

Si Volviera a Nacer tiene mucho de ese momento de la pandemia. Me hacía una falta terrible mi familia, Bogotá y, sobre todo, mi mamá. Basado en eso, empecé a agradecer mucho la forma de ver la vida de ella -Ángela Williamson-. Es una artista y ha influido mucho en mi relación con el arte. Y es decirle que si volviera a nacer no cambiaría nada de ella, ni de los momentos duros, como cuando estuve ‘enclosetado’. Todas esas cosas se convirtieron en herramientas para hacer la música que hago.

Leí hace poco un artículo sobre la migración de artistas colombianos hacia México, y lo mencionaban a usted allí. ¿Por qué cree que se da este fenómeno migratorio?

México siempre ha sido una plataforma clave para cualquier artista en Latinoamérica. Es un país que tiene muy desarrollada la industria del entretenimiento. Hay un consumo cultural muy avanzado y eso influye en cómo se escucha música, en cómo la gente se relaciona con los artistas. Están acostumbrados a comprar boletas para los conciertos y a ahorrar para adquirir el producto físico.

En mi caso, tenía que cambiar de lugar para seguir evolucionando en términos artísticos y personales. Era esencial salir de mi zona de confort. Encontré un México con una escena musical gigante en donde podía colaborar con artistas de toda la región. Me ha nutrido muchísimo.

En el mes del orgullo LGBTIQ+ es imprescindible preguntarle ¿qué significa para Esteman celebrar el orgullo?

Cada vez entiendo más el sentido de este mes. Y sí, es un mes para celebrar mi identidad y mi proceso, para seguir aceptándome como soy. Pero también es un mes para visibilizar otras voces, porque no deja de ser una lucha para quienes siguen siendo discriminados.

La realidad en Latinoamérica sigue siendo difícil, así que es un mes para darnos la mano. Como hombre gay cisgenero, aunque he tenido momentos difíciles, tengo el apoyo de mi familia y soy un privilegiado. Yo salgo a la calle y me siento bien, tranquilo, pero de pronto una persona transexual, no. Una persona no binaria, tampoco. Y saldré a marchar por eso.



¿Cómo celebra este mes?

Desde hace un tiempo busco ir a la marcha en la ciudad que esté. Es un momento de celebración y de baile. En México estamos en semáforo amarillo con respecto a la pandemia entonces la marcha no se va a hacer como es normalmente, con una cantidad de carros y marcas. Este año la gente va a salir a las calles a marchar. Yo me pondré mi atuendo y saldré con Jorge y mis amigos.

Ya que menciona lo del atuendo, las vestimentas de este álbum tienen mayor protagonismo. ¿De dónde surge la inspiración para la moda del disco y de su día a día?

Eso ha ido cambiando pero hay algo que ha estado muy permanente desde la universidad y es que a mí siempre me ha gustado jugar con mi cuerpo. Me gustan las proporciones. Aunque también he estado influenciado por las tendencias, en la época de los pantalones pegados yo era el primero con ellos.

Ahora me gusta más la ropa suelta, los colores y en el escenario siempre hay que poner algo que juegue con mi cuerpo y me permita explorar los movimientos.

Esteman se ha convertido en una voz de la comunidad en Colombia ¿qué otros artistas LGBTIQ+ sigue en el país?

En Colombia he visto unos cuantos proyectos nuevos. Pero siempre recordaré a Bruno Toro, que lleva un buen tiempo haciendo música. Está Río, que era de Pedrina y el Río, que ahora tiene su proyecto como solista. Mabiland, que es increíble y muy clara con su identidad.

Lo que sucede en Colombia es que los medios se concentran en los artistas más mainstream -en tendencia-, y es difícil dar visibilidad a otros artistas. Por eso es más fácil encontrarlos en países como Perú, Argentina, Chile y México. Mi invitación es a visibilizar esas nuevas propuestas.

Hay una frase importante en la canción ‘Milagrosa’ que dice “¿Cómo hacer para vivir en un mundo que no dejan vivir?”. ¿Cómo hacía usted para vivir en un mundo así o lo sigue haciendo?

Hasta que no estemos en un mundo en el que dejemos de categorizar y excluir a personas por expresar su identidad no va a dejar de ser así. Esa frase está inspirada en la realidad de las mujeres trans.

Milagrosa surge como una especie de himno de empoderamiento para quienes han tenido que asumir su identidad con la cabeza en alto pero se han enfrentado a momentos oscuros. En mi caso tengo cada vez el camino más abierto, pero ha sido un proceso de enfrentar, hablar y quitar prejuicios frente a lo que soy y represento.



¿Hay algún tipo de presión luego del éxito de ‘Amor libre’ y del seguro éxito de ‘Si Volviera a Nacer’ para sacar el próximo?

Siempre hay un poco de presión. Es decir, yo seguiré haciendo la música que me gusta, nunca me voy a parar en un escenario a cantar una canción que no me guste. Pero siempre está la presión de cómo seguir conectando con el público.

Yo no hago música urbana, que es lo que da números, pero hago canciones que generan sentimientos y la gente se conecta con ellas. Cuando salió Amor libre, por ejemplo, no estaba pensada para ser un sencillo y fue la canción más potente del álbum.

¿Le ha dejado de gustar alguna canción que haya hecho en el pasado?

Hay momentos en los que me canso de cantar alguna canción. Me pasó obviamente con No te metas a mi Facebook porque solo me reconocían por esa canción. Pero, más allá de eso, sí hay canciones que la gente pide que no quisiera cantar más (risas). Me pasa con Como vez primera, porque uno está cambiando y quiere otra onda. Escucha, está pasando la basura, esos son los ruidos particulares de México.

