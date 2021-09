Cuando un artista participa en los Tiny Desk Concerts se puede dar por satisfecho, pues esto equivale a tocar el cielo musical. En este caso Diamante Eléctrico hace su debut en el reconocido espacio de la industria, organizado por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music. Aquí se han presentado bandas de talla mundial como Foo Figthers, Metallica, Black Coffee, Juanes y hasta J Balvin.

Tiny Desk Concert con Diamante Eléctrico

Para un sector de la prensa parecía no ser suficiente que Diamante Eléctrico hubiese tocado con Foo Fighters, Rolling Stones, ganar tres Grammy Latinos y haberse presentado en más de 50 conciertos nacionales e internacionales -como Coachella y Estereo Picnic-. A pesar de todos estos logros, la crítica los llevó al punto de considerar hacer un falso documental con Manuel Teodoro para decir que sí, que entonces eran una completa farsa, como respuesta a la presión mediática.

El documental nunca se grabó y, nueve años después, la banda ha sabido ganarse un lugar con un sonido que ha evolucionado hasta llegar a Mira Lo Que Me Hiciste Hacer, su nuevo álbum.

“Es difícil comparar al Diamante de hace 10 años con el de hoy. En 2012 empezamos con mucha rabia y fuimos desahogando todo lo que sentíamos. Ahora tenemos un álbum supremamente maduro, que la gente baila y disfruta de principio a fin. Y si pudiera hablar con el Diamante del pasado les diría ‘mira lo que me hiciste hacer”, comenta Daniel Álvarez, guitarrista de Diamante Eléctrico.

Mira Lo Que Me Hiciste Hacer, un álbum atípico en todos los sentidos

Así lo entendieron Juan Galeano y Daniel Álvarez, quienes empezaron la producción del álbum al principio de la pandemia, época en la escribieron más de 40 canciones, vieron partir al baterista Andee Zeta y concibieron su sexto álbum de estudio con todos los músicos en diferentes países.

“Originalmente el disco lo íbamos a grabar en Nueva York o México, con cuatro o cinco músicos en vivo, pero llegó la pandemia y empezamos un proyecto totalmente opuesto al planeado. Decidimos hacerle un álbum a este momento de la pandemia pero no con canciones tristes sino con una introspección del proceso consciente de levantarse y preguntar: ¿Qué mierda voy a hacer para seguir?”, dice Álvarez.

De esta forma el dúo bogotano escribió letras inspiradas en situaciones personales y con referencias de la cultura popular, como Cassius Clay (Muhammad Ali), Maria Antonieta, Gaspar Noé y las calles de Bogotá.

“Tenemos un sonido bastante groove con gran presencia del bajo y la voz de Juan Galeano. No lo hubiéramos logrado sin antes pasar por etapas duras donde quemé mis solos de guitarra, cantamos canciones caprichosas y relatamos experiencias más poéticas. Ahora se trata de una vivencia colectiva que satisface tanto al que tiene 40 años, como al de 18 que quiere dedicar una canción”, describe Álvarez.

“Cada canción está inspirada en historias verdaderas”

Foto: Gustavo Martínez.

Esta forma de reinterpretar la música y cargarla de emociones que apuntan directo al corazón no son una casualidad, sino una causalidad. De hecho, el mismo Álvarez revela que Mira Lo Que Me Hiciste Hacer está cargado de referencias personales que poco a poco salen a la luz, como la de la venta de una casa que compraron con la plata que ganaron en el concierto con los Rolling Stones -como lo describen en A Veces-.

“Hasta yo me demoro en desenmarañar el entramado de un disco porque no voy a llamar a Juan para que me explique letra por letra. Es en las entrevistas donde me entero de cosas, por ejemplo Amalia, no se llama Amalia, pero de resto toda la historia es tal cual como dice en la canción. También pasa lo mismo con Mira Lo Que Me Hiciste Hacer, que es un viaje de ácidos y hongos que pasó con una amiga mexicana de Galeano”, relata Álvarez.

El disco, junto con los videos musicales, revelan otra faceta de Diamante Eléctrico y es que en este punto ya no les importa decir las cosas como son y hacer el ridículo. Por eso hay videos como Cuando quieras llegar, que parece sacado de una cantina; A Veces, animado por TrineoTv; y Suéltame Bogotá, donde Galeano y Álvarez van vestidos de empanada y payaso.



“El humor es vital en Diamante Eléctrico”

“Cuando Andee Zeta salió de la banda reclamamos la libertad de hacer el ridículo. Me encontré con un Juan Galeano -con el que me envío 10 memes al día- y queríamos mostrar que la diversión y el humor hacen parte de nosotros. Y aunque la carátula del álbum no tiene eso, sí es bastante colorido. Si se pasan por Novedades viernes, en Spotify, la imagen de Diamante Eléctrico les atrapa al instante”, dice Álvarez.

Otra joya que deja entrever Diamante Eléctrico -a través de su sexto álbum- es la inclusión del cover de Everybody Wants To Rule The World, de la banda inglesa Tears for Fears, una canción ochentera que irónicamente no suena de este tiempo en la adaptación de la banda bogotana.

“Como todo en el arte, esta canción resultó de una coincidencia. Estábamos en Nashville -aún con Andee Zeta- y nos llamó el productor Joshua Smith para grabar algo. No teníamos nada, así que decidimos hacer un cover y elegimos esta canción. La tradujimos como Todo el mundo quiere el mundo y resultó bastante melancólica, aunque creo que Juan no la siente así. Recuerdo que estábamos los tres en el cuarto de grabación y no estábamos tan bien, entonces esa sensación quedó plasmada y terminó significando eso sin estar planeado”, cuenta Álvarez.

De la distorsión de guitarra al blues y el groove



Hoy, cuando Diamante Eléctrico suena más a blues que rock, revela que lo único constante es el cambio y es aquí donde radica su secreto de perdurar para no caer en la tasa de mortalidad de bandas colombianas.

“Cuando empezamos nos decían: por favor, no se acaben. Y aún estamos aquí. El secreto estuvo en mantener el norte de Diamante y ser auténticos. Porque estoy seguro que tanto Juan como yo, somos los mismos en el escenario, en la casa y en cualquier otro lugar. Lo realmente importante es garantizarse a uno mismo, para no mutar. En este momento tengo 37 años y Juan 40, y nos sentimos orgullosos porque, desde que empezamos, nos garantizamos el estar rodearnos de personas que no vayan en contra de nuestros sueños”, reflexiona Álvarez.

Por eso, ad portas de planear un show virtual para abril, Diamante Eléctrico no tiene nada que demostrar, que esa duda que alguna vez existió fue disipada y sepultada totalmente con el álbum Mira Lo Que Me Hiciste Hacer.

“Cuando empezamos a caerle mal a todo el mundo por tocar con los Foo Fighters y los Rolling Stones, aprendimos una lección de colombianidad muy cabrona, pero sé que eso nos hizo más fuertes, porque no nos empalagamos con el amor y en parte fue el costo que pagamos para llegar y escuchar a los críticos decir: ‘ya no existe alguna duda sobre el éxito de Diamante Eléctrico” concluye Álvarez.

