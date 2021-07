MNKYBSNSS, escuche lo nuevo del dúo colombiano

El dúo de música electrónica, conformado por los barranquilleros Mono Urina y Kike Vélez, lanzó en 2020 su sencillo All nite, del sello francés Kitsuné. Ahora llegan con Haze y Pixelated dos joyas musicales de su próximo álbum de estudio. «MNKYBSNSS resalta los colores de su sonido con una onda groove que marca un nuevo camino para la banda colombiana. Entre tanto, sus últimas canciones son emocionales e hipnóticas que juegan con un ritmo inteligente y voces cautivadoras, perfectas para hacerlas un verdadero himno del verano», dicen sus críticos más cercanos.

Escuche a continuación Pixelated



¿Qué es MNKYBSNSS?

Es una banda de barranquilla que lanzó su sencillo Daydream en 2013 y se mantiene como una de las propuestas latinoamericanas más grandes de la electrónica. Su álbum debut Timeless revolucionó los principales listados musicales del mundo, como sucedió con: Raindrops, que fue segunda en Spotify Viral 50 y Enumerar, que llegó a la posición 13 de este listado.

También hay que hablar de su EP Mentiras, que llevó a sus canciones Frágil y Otro Lugar a estar en el soundtrack de juego Need For Speed HEAT. Otro de sus hitos internacionales está en haber sido teloneros de Lenny Kravitz y The 1975, así como una participación impecable en el Festival III Points y SXSW.

Y como dato curioso con los únicos colombianos que desde 2002 son parte del prestigioso sello francés Kitsuné Musique.

A propósito de este lanzamiento recordamos las canciones que influyeron la exitosa carrera de MNKYBSNSS:

Glowstick

Life on Planets & Taylor Bense



Esta canción, hecha por nuestro amigo Phil, de Life on Planets, nos ha puesto a bailar desde su lanzamiento. Es perfecta para la noche gracias a su potente línea de bajo y kick, que combinan perfecto con las voces.

Slipping Away

Leisure

Hace un par de años, esta banda de Nueva Zelanda nos llamó la atención. En su nuevo sencillo podemos sentir ese toque de funk suave que caracteriza a Leisure, junto con sus voces altas que te hacen mover el cuerpo lentamente. Esperamos pronto verlos en vivo.

Feel Your Weight

(Poolside Remix) Rhye

Poolside es una de las agrupaciones de música electrónica más representativa de su género daytime disco. También le tenemos un cariño especial por la relación creada con nuestro productor Filip

Nikolic, “Turbotito”. Sus beats suaves y elegantes se mezclan a la perfección con las voces de Rhye y crean una pieza ideal para escuchar en la playa, manejando o hasta en una reunión en casa.

Iknowhowifeel

Parcels

En los últimos años, esta banda, en especial, ha sido una influencia fundamental para nosotros. El groove de sus teclados bajos y guitarras nos inspiraron en esta nueva etapa. Escogimos una canción, pero en realidad recomendamos todo su disco titulado Parcels.

Human Animal

Total Giovanni

Elegimos esta canción porque su groove en el bajo, combinado con los vocales, nos despierta recuerdos de sonidos electrónicos que hemos escuchado durante toda nuestra vida, como LCD Soundsystem y Talking Heads. Es una muy buena representación de los sonidos de una banda electrónica actual.

