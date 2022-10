Billie Eilish: la “antiestrella” que todos quieren

Billie Eilish tiene 20 años, el pelo pintado de verde y sus videos generan 400 visualizaciones por minuto en YouTube. Sus seguidores en Instagram pasaron de 47 a 106 millones durante la noche del 26 de enero de 2020, cuando la Academia Nacional de Artes y Ciencias de las Grabación de Estados Unidos le entregó los cinco más importantes: Mejor artista nuevo, Grabación, Canción y Álbum del año y Álbum vocal pop.

La quinta vez que Eilish subió al escenario del Staples Center, de Los Ángeles, para recoger su premio, se quedó en silencio. Las cámaras detallaron sus manos envueltas en guantes Gucci, al igual que su vestimenta adornada con el logo de la firma italiana. En ese momento repasó si se le olvidó mencionar a alguien en sus discursos anteriores y como no fue así, solo dijo gracias y bajó del escenario.

En medio de aplausos, la Academia le recordó a la artista que se había convertido en la primera mujer en ganar todos los premios de grabación del año en una misma edición y la segunda persona, solo después de que Christopher Cross lo hiciera en 1981.

“No es raro lo que sucedió con Eilish. Comenzó su carrera musical a los 11 años cuando escribió su primera canción, lanzó con ayuda de su hermano su primer hit a los 13 a través de Soundcloud y demuestra una madurez lírica importante con la que muchos jóvenes se identifican”, comenta María Isabel de los Ríos, experta en negocios de la música de la South Hampton College de Nueva York, fundadora y directora de Red Music Entertainment.

Un comienzo de película

Patrick O’Connell y Maggie Baird, músicos, actores, guionistas, compositores y padres de Billie Eilish Pirate Baird O’Connell (sí, ese es su nombre completo) decidieron que su hija, junto con su hermano Finneas O’Connell, serían educados en casa.

Esta apuesta dejó con bastante tiempo libre a los hermanos Eilish, quienes estaban rodeados de guitarras, pianos, teclados, baterías y hasta una consola de sonido. Desde allí empezaron a componer y llamar la atención de las grandes disqueras del mundo, quienes fueron alertadas de un movimiento inusual de internautas que causaban reacción en los jóvenes a través de la plataforma de SoundCloud.

“Aún seguimos haciendo música juntos en el cuarto. Este mensaje va para todos los niños que hacen lo mismo. Les aseguro que un día tendrán uno de estos”, dijo Finneas señalando la estatuilla de los Grammy.

“Cuando hablamos de un aspecto tan creativo como la música el tiempo cuenta. Trabajar sin presión y sin la obligación de cumplir unos tiempos le dio la capacidad a estos hermanos de hacer algo único”, cuenta de los Ríos.

El sonido del silencio

“Cuando Eilish hace música en un cuarto con su hermano no está pensando en agradarle a la gente, algo que no sucede en Latinoamérica, donde nos ceñimos tanto a esta regla que casi todos los artistas siguen un patrón que dicta el mercado”, explica Benny Guevara, productor de Audio Lirica Entertainment, productora colombiana.

De ahí que a diferencia de otros artistas, Eilish decide bajar el volumen, darle relevancia al bajo y poner de protagonista al silencio para acentuar los contrastes en sus canciones, como lo explica de los Ríos: “La industria musical está saturada de sonidos del pop, con esos brillos sonoros que llegan a ser hasta escandalosos. Por eso el éxito de Eilish, quien demuestra que las personas quieren volver a lo básico con canciones más pausadas y más silenciosas”.

Guevara, por su parte, encuentra en Eilish influencias claras del soul, R&B, trap y electrónica: “Por su forma de romper estándares me recuerda a Amy Winehouse, con un aire a Marilyn Manson, con melodías vocales del R&B y una mezcla de géneros que están influenciados por Finneas, su mano derecha”.

No hay punto de comparación

Cuando Eilish recibió su Grammy a Mejor álbum del año dijo: “¿Puedo decir que Ariana se lo merece?”, a lo que el público aplaudió y a la vez despertó una conversación en Twitter en la que los fanáticos de Lana del Rey, aseguraron que Eilish usó la misma fórmula de la neoyorquina de 34 años.

“No hay punto de comparación, la calidad musical de Eilish no se puede equiparar a la de Lana del Rey. Además, cuenta con un factor muy importante y es la edad y su personalidad. En los premios no tuvo que mostrar piel, porque para ella es más importante su música y no su cuerpo. Es la antiestrella que todos quieren”, resalta de los Ríos.

Por otro lado, Guevara cuenta que Eilish, además de tener el talento, supo rodearse de la gente indicada. “Ella cuenta con Universal Music, que es una de las multinacionales más fuertes del mundo e Interscope Records, que les da la libertad de componer. También tienen claro que no están haciendo lo que hace todo el mundo y que no necesitan de cinco productores, diez arreglistas y cuatro personas para escribir una canción, como sucede con otros. Es todo un fenómeno”.

Letras que van más allá del amor y el desamor

Billie Eilish no escribe sobre sus problemas amorosos o la adolescencia, que es una fórmula válida en la industria musical. La joven, junto con su hermano, prefiere tratar temas más trascendentales como que la humanidad es la gripe del mundo y que por eso debería estar en el infierno, como lo dice en su canción All the good girls go to the hell.

“Es una niña que debe haber escuchado mucha música soul para lo que hace. Tiene una letras metafóricamente pesadas, que aunque no son nuevas, vuelven a marcar una pauta, como lo hizo en su momento Marilyn Manson, Papa Roach o Korn, que no tienen nada que ver con lo estéticamente aceptable”, comenta Guevara.

Entre tanto, de los Ríos recuerda que este éxito se ha visto en las carreras de Adele por su proyección vocal, o en la de Michael Jackson, con su talento para cantar y bailar. “En el caso de Eilish estamos hablando de un talento súper desarrollado a su corta edad, ella logra hablarle a toda su generación al final del día”.

¿Futuro prometedor?

Con 18 años y cinco premios Grammy en el bolsillo, Billie Eilish está lista para empezar una nueva faceta de su carrera, donde su música tendrá más eco y sus redes estarán saturadas de likes.

Ahora solo queda esperar si su fórmula durará por más tiempo, o tendrá que cambiar de estrategia, como lo recuerda Guevara con la carrera de Eminem. “Es igual que cuando salió este joven blanco, a rapear a una comunidad en su mayoría negra y a ganarse su espacio. Diez años después de eso tuvo que lanzar una canción estándar con Rihanna para mantenerse vigente”.

Sin embargo, de los Ríos es más optimista: “Yo creo que tendrá una carrera exitosa. Los 18 años es un punto de inflexión, pero de seguro traerá un futuro prometedor. Tiene música, estilo y lírica”.

Finalmente, Billie Eilish, con su mirada azul y su nariz que a veces sangra, es la que decide su vida y su futuro: “Si quiero terminar todo lo que estoy haciendo lo haré. Si el día de mañana quiero ser otra, lo hago. No me gusta cerrar puertas, ¿sabes? Solo hago lo que quiero, no lo hago para agradarle a la gente”, comentó en una entrevista a Billboard.

